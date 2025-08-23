Die Ausnahmen sollen zur Regel werden: VfB Hallbergmoos will auch in Murnau überzeugen

Es deutet vieles darauf hin, dass der VfB Hallbergmoos in der Landesliga nun richtig in Fahrt kommt. Nach den jüngsten beiden Siegen kommt nun auch richtig Bewegung in den Kader. Erstmal treffen die Hallbergmooser an diesem Samstag (14 Uhr) aber auswärts auf den TSV Murnau.

Hallbergmoos – Die schlechteste Nachricht der Woche ist aus VfB-Sicht der Abschied von Leon Schmit. Der Luxemburger lieferte als Linksverteidiger konstant gute Leistungen ab, zieht nun aber nach Lissabon. Die 5:0-Gala in Garmisch war sein letztes Spiel, nun will er zwei Jahre lang in Portugal studieren. Mit Daniel Müller, Alexandros Tzikas, Valentin Thalmeier und Yannick Sassmann hat VfB-Trainer Andreas Giglberger jedoch reichlich Optionen. Im Tor ist Tobias Heckl bis auf Weiteres verletzt und wird von Torwarttrainer David Hundertmark vertreten. Giglberger kündigt aber an, dass Heckl ins Tor zurückkehren soll, sobald er wieder fit ist: „Wir haben großes Vertrauen in den Jungen“, betont der Coach.

Einige Hallbergmooser stehen kurz vor ihrem Comeback

Der geniale Kicker Florian Schmuckermeier kann jedem Landesligisten mit seinen Qualitäten weiterhelfen. Nach einer schier endlosen Verletzungs-Odyssee stand er etwas überraschend in Garmisch in der Startelf und machte ein Riesenspiel. Das Duo Schmuckermeier und Küttner harmonierte in der Offensive perfekt. Giglberger macht jedoch deutlich, dass man Schmuckermeier behutsam aufbauen will: „Wir lassen ihn nicht jedes Spiel 90 Minuten lang spielen.“

In der Offensive läuft gerade allgemein vieles richtig gut. Bei dem 5:0 in Garmisch fiel fast nicht auf, dass Tobias Krause fehlte. Er ist aufgrund eines Infekts auch in Murnau nicht dabei. Dafür gibt es aber auch eine gute Nachricht: Simon Werner und Julian Kristo sind beide wieder ins Training eingestiegen. Auch bei Fabian Diranko geht es vorwärts Richtung Comeback.

„Wir haben eine geile Mannschaft, aber...“

Die Gegenwart heißt nun erst einmal TSV Murnau. Das liegt nicht weit weg von Garmisch, wo man zuletzt mit 5:0 gewann. „Wir haben eine geile Mannschaft, aber jetzt brauchen wir die Konstanz in den Leistungen“, sagt Giglberger. Man habe in den letzten beiden Partien keine individuellen Fehler mehr gemacht und damit auch nahezu keine gegnerischen Torchancen zugelassen. Mit den jüngsten beiden Siegen hat die Mannschaft die Messlatte auf eine beachtliche Höhe gelegt. Wenn Leistungen wie in Garmisch von der Ausnahme zur Regel werden, dann darf man sich tatsächlich als Landesliga-Spitzenmannschaft bezeichnen.