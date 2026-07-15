Die Auslosung im RAN1-RBW-Pokal und Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

Die neue Saison 2026/27 nimmt im Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld immer weiter Konturen an. Wenige Tage nach der Staffelteinteilung der Herren-Spielklassen wurden nun auch die Paarungen der ersten Hauptrunde in den beiden Kreispokal-Wettbewerben ausgelost.
Im RAN1-RBW-Pokal können sich die Vertreter aus der Landesklasse noch eine Woche länger gedulden. Die erste Runde am Wochenende vom 14. bis 16. August geht noch ohne die Teams von der Landesebene über die Bühne. Diese steigen am Wochenende darauf in der 2. Hauptrunde (21. bis 23. August) mit ein. Mit der ASG Vorwärts Dessau und dem FV Merzien sind auch nur zwei Kreisoberligisten zum Start in den Wettbewerb gleich gefordert.
SG Blau-Weiß Klieken - SV Mildensee
SV Blau-Weiß Baasdorf - VfL Großzöberitz
FC Hertha Osternienburg - SG Grün-Weiß Dessau
SV Schwarz-Gelb Radegast - Holzweißiger SV
VfB Gröbzig - SG Blau-Weiß Quellendorf
SG Rot-Weiß Elsdorf - ASG Vorwärts Dessau
LSG Prosigk - SG Jeßnitz
SC Vorfläming Nedlitz - SV Kickers Raguhn
SV Roitzsch - SG ABUS Dessau
VfB Preußen Greppin - 1. FFV Rodleben
FC Galaxy Wolfen - FV Merzien
SV Gölzau - VfB Borussia Görzig
SG Ramsin - SV Edderitz
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Auch im Reservepokal stehen die Paarungen der ersten Hauptrunde fest. Titelverteidiger SV Blau-Weiß Schortewitz II ist nach seinem Triumph im Juni am Wochenende vom 21. bis 23. August noch nicht gefordert.
SG Blau-Weiß Quellendorf II - SG Reppichau III
SG Jeber-Bergfrieden/Serno - SV Germania Roßlau II
ESV Petersroda II - SV Fortschritt Garitz II
TSV Rot-Weiß Zerbst II - TSV Blau-Weiß Brehna II
SG Empor Waldersee II - SG Rot-Weiß Thalheim II
SG Mühlbeck II/Friedersdorf III - CFC Germania 03 II
SG Salzfurtkapelle/Löberitz II - FC Eintracht Köthen II
SG Mühlbeck/Friedersdorf II - Zörbiger FC II
HSV Gröbern II - Dessauer SV 97 II
ASG Vorwärts Dessau II - FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau
SV Wulfen II - SG Krina/Pouch-Rösa II
SV Roitzsch II - SG Trinum/Kleinpaschleben
Paschlewwer SV II - FC Stahl Aken II