Die Auslosung im RAN1-RBW-Pokal und Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

– Foto: Charlott Ziehm

Die neue Saison 2026/27 nimmt im Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld immer weiter Konturen an. Wenige Tage nach der Staffelteinteilung der Herren-Spielklassen wurden nun auch die Paarungen der ersten Hauptrunde in den beiden Kreispokal-Wettbewerben ausgelost.

Im RAN1-RBW-Pokal können sich die Vertreter aus der Landesklasse noch eine Woche länger gedulden. Die erste Runde am Wochenende vom 14. bis 16. August geht noch ohne die Teams von der Landesebene über die Bühne. Diese steigen am Wochenende darauf in der 2. Hauptrunde (21. bis 23. August) mit ein. Mit der ASG Vorwärts Dessau und dem FV Merzien sind auch nur zwei Kreisoberligisten zum Start in den Wettbewerb gleich gefordert.

Die Paarungen der 1. Hauptrunde im RAN1-RBW-Pokal

SG Blau-Weiß Klieken - SV Mildensee