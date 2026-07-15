 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Die Auslosung im RAN1-RBW-Pokal und Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

RAN1-RBW-Pokal +++ Der KFV Anhalt-Bitterfeld hat die Paarungen der ersten Runde gezogen

von Kevin Gehring · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Charlott Ziehm

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Die neue Saison 2026/27 nimmt im Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld immer weiter Konturen an. Wenige Tage nach der Staffelteinteilung der Herren-Spielklassen wurden nun auch die Paarungen der ersten Hauptrunde in den beiden Kreispokal-Wettbewerben ausgelost.

Im RAN1-RBW-Pokal können sich die Vertreter aus der Landesklasse noch eine Woche länger gedulden. Die erste Runde am Wochenende vom 14. bis 16. August geht noch ohne die Teams von der Landesebene über die Bühne. Diese steigen am Wochenende darauf in der 2. Hauptrunde (21. bis 23. August) mit ein. Mit der ASG Vorwärts Dessau und dem FV Merzien sind auch nur zwei Kreisoberligisten zum Start in den Wettbewerb gleich gefordert.

Die Paarungen der 1. Hauptrunde im RAN1-RBW-Pokal

SG Blau-Weiß Klieken - SV Mildensee

SV Blau-Weiß Baasdorf - VfL Großzöberitz

FC Hertha Osternienburg - SG Grün-Weiß Dessau

SV Schwarz-Gelb Radegast - Holzweißiger SV

VfB Gröbzig - SG Blau-Weiß Quellendorf

SG Rot-Weiß Elsdorf - ASG Vorwärts Dessau

LSG Prosigk - SG Jeßnitz

SC Vorfläming Nedlitz - SV Kickers Raguhn

SV Roitzsch - SG ABUS Dessau

VfB Preußen Greppin - 1. FFV Rodleben

FC Galaxy Wolfen - FV Merzien

SV Gölzau - VfB Borussia Görzig

SG Ramsin - SV Edderitz

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Auch im Reservepokal stehen die Paarungen der ersten Hauptrunde fest. Titelverteidiger SV Blau-Weiß Schortewitz II ist nach seinem Triumph im Juni am Wochenende vom 21. bis 23. August noch nicht gefordert.

Die Paarungen der 1. Hauptrunde im Reservepokal ABI

SG Blau-Weiß Quellendorf II - SG Reppichau III

SG Jeber-Bergfrieden/Serno - SV Germania Roßlau II

ESV Petersroda II - SV Fortschritt Garitz II

TSV Rot-Weiß Zerbst II - TSV Blau-Weiß Brehna II

SG Empor Waldersee II - SG Rot-Weiß Thalheim II

SG Mühlbeck II/Friedersdorf III - CFC Germania 03 II

SG Salzfurtkapelle/Löberitz II - FC Eintracht Köthen II

SG Mühlbeck/Friedersdorf II - Zörbiger FC II

HSV Gröbern II - Dessauer SV 97 II

ASG Vorwärts Dessau II - FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau

SV Wulfen II - SG Krina/Pouch-Rösa II

SV Roitzsch II - SG Trinum/Kleinpaschleben

Paschlewwer SV II - FC Stahl Aken II