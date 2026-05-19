Die Auslosung der Bezirks- und Landesliga-Aufstiegsrunden

Am Sonntag hat sich plötzlich ergeben, dass die Bezirksliga-Vizemeister einen Aufsteiger zur Landesliga ausspielen dürfen. Die Aufsteigerzahl der Landesliga-Vizemeister erhöhte sich von zwei auf drei.
Die Auslosung nahm am heutigen Dienstag der für die Entscheidungsspiele verantwortliche FLVW-Funktionär Klaus Overwien, stellvertretender Vorsitzender im Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA), im Beisein von FLVW-Justiziar Jörg Ehlen vor.
Los geht es am 4. Juni. Alle Entscheidungsspiele werden auf neutralem Platz ausgetragen. Sollte es nach 90 Minuten Unentschieden stehen, folgt eine Verlängerung und dann ein mögliches Elfmeterschießen.
Das ist die Auslosung:
1. Runde
Spiel 1: Bezirksliga 8 - Bezirksliga 11
Spiel 2: Bezirksliga 3 - Bezirksliga 6
Spiel 3: Bezirksliga 5 - Bezirksliga 2
Spiel 4: Bezirksliga 10 - Bezirksliga 12
Freilose: Bezirksliga 1, Bezirksliga 4, Bezirksliga 7, Bezirksliga 9
Viertelfinale
Spiel 5: Bezirksliga 9 - Sieger Spiel 1
Spiel 6: Bezirksliga 4 - Sieger Spiel 3
Spiel 7: Bezirksliga 1 - Bezirksliga 7
Spiel 8: Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 4
Halbfinale
Spiel 9: Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 5
Spiel 10: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 6
Finale
Sieger Spiel 10 - Sieger Spiel 9
Der Sieger steigt in die Landesliga auf.
___
"Erste Chance"
Spiel 1: Landesliga 1 - Landesliga 4
Spiel 2: Landesliga 2 - Landesliga 3
"Zweite Chance"
Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2
Die Sieger der drei Partien steigen in die Westfalenliga auf.