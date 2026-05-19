 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Die Auslosung der Bezirks- und Landesliga-Aufstiegsrunden

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat gelost.

von red · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser
Der SC Greven nimmt wie im Vorjahr an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teil.
Der SC Greven nimmt wie im Vorjahr an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teil. – Foto: Thorsten Zelinski

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Am Sonntag hat sich plötzlich ergeben, dass die Bezirksliga-Vizemeister einen Aufsteiger zur Landesliga ausspielen dürfen. Die Aufsteigerzahl der Landesliga-Vizemeister erhöhte sich von zwei auf drei.

Die Auslosung nahm am heutigen Dienstag der für die Entscheidungsspiele verantwortliche FLVW-Funktionär Klaus Overwien, stellvertretender Vorsitzender im Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA), im Beisein von FLVW-Justiziar Jörg Ehlen vor.

Los geht es am 4. Juni. Alle Entscheidungsspiele werden auf neutralem Platz ausgetragen. Sollte es nach 90 Minuten Unentschieden stehen, folgt eine Verlängerung und dann ein mögliches Elfmeterschießen.

Das ist die Auslosung:

Bezirksliga

1. Runde

Spiel 1: Bezirksliga 8 - Bezirksliga 11
Spiel 2: Bezirksliga 3 - Bezirksliga 6
Spiel 3: Bezirksliga 5 - Bezirksliga 2
Spiel 4: Bezirksliga 10 - Bezirksliga 12

Freilose: Bezirksliga 1, Bezirksliga 4, Bezirksliga 7, Bezirksliga 9

Viertelfinale

Spiel 5: Bezirksliga 9 - Sieger Spiel 1
Spiel 6: Bezirksliga 4 - Sieger Spiel 3
Spiel 7: Bezirksliga 1 - Bezirksliga 7
Spiel 8: Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 4

Halbfinale

Spiel 9: Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 5
Spiel 10: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 6

Finale

Sieger Spiel 10 - Sieger Spiel 9

Der Sieger steigt in die Landesliga auf.

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Landesliga

"Erste Chance"

Spiel 1: Landesliga 1 - Landesliga 4
Spiel 2: Landesliga 2 - Landesliga 3

"Zweite Chance"

Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2

Die Sieger der drei Partien steigen in die Westfalenliga auf.