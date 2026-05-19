Die Auslosung der Bezirks- und Landesliga-Aufstiegsrunden

Der SC Greven nimmt wie im Vorjahr an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teil. – Foto: Thorsten Zelinski

Am Sonntag hat sich plötzlich ergeben, dass die Bezirksliga-Vizemeister einen Aufsteiger zur Landesliga ausspielen dürfen. Die Aufsteigerzahl der Landesliga-Vizemeister erhöhte sich von zwei auf drei.

Die Auslosung nahm am heutigen Dienstag der für die Entscheidungsspiele verantwortliche FLVW-Funktionär Klaus Overwien, stellvertretender Vorsitzender im Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA), im Beisein von FLVW-Justiziar Jörg Ehlen vor.

Los geht es am 4. Juni. Alle Entscheidungsspiele werden auf neutralem Platz ausgetragen. Sollte es nach 90 Minuten Unentschieden stehen, folgt eine Verlängerung und dann ein mögliches Elfmeterschießen.

Das ist die Auslosung: