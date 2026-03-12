Die Ausgangslage in den Kreisligen Nord/Süd vor dem Re-Start

Die punktgleichen TSV Königstein (in Rot) und 1. FC Rieden (in Grün-Schwarz) sind die schärfsten Verfolger von Ligaprimus SV Raigering in der Kreisliga Süd. – Foto: Richard Weigert

Die widrigen Wetter- und damit verbundenen schlechten Platzverhältnisse des Spätherbsts im zurückliegenden Jahr haben verursacht, dass alle Mannschaften der Kreisliga Nord und der Südstaffel bis zum Saisonende am 9. Mai mindestens noch ein Nachholspiel bestreiten müssen, auf einige warten noch mehr "Zusatzschichten". Mit insgesamt sechs Partien am Wochenende 14./15. März sollen die beiden Tabellen weitgehend geradegezogen werden, bevor es eine Woche später offiziell in Richtung entscheidende Phase der Saison 2025/26 geht. Bevor die beiden Ligen also mit den vorgezogenen Partien langsam Fahrt aufnehmen, betrachten wir die Ausgangslage der Mannschaften, die Aufstiegsambitionen hegen und der Teams, die ums Überleben in der Liga kämpfen. Ob im Norden, oder Süden, ob oben im Klassement oder unten, es ist noch mächtig Spannung drin, Vorentscheidungen sind noch nicht gefallen. Da es der Wettergott aktuell sehr gut meint, dürfte einem planmässigen Re-Start am 21. und 22. März nichts entgegenstehen.

In der Sommerpause vor der aktuellen Saison nahm kein Verein der Nordstaffel bei der Frage nach dem Saisonziel die Worte „Meisterschaft“ oder „Aufstieg“ in den Mund. Natürlich gab es einige, die ihre gehobenen Ambitionen nicht zurückhalten und sich damit natürlich selbst in den Kreis der Ligafavoriten einreihen wollten. Der SV 08 Auerbach (1./38 - 15 Spiele), die SV Grafenwöhr (3./37 - 17 Spiele) und der FC Tremmersdorf (5./29 - 17 absolvierte Partien) starten nun aus einer Tabellenposition in die Restrückrunde, auf der sie sich gerne sehen, nämlich im vorderen Tabellendrittel der Liga. Und dass Aufsteiger SpVgg Trabitz (2./38 - 17 Spiele) ebenfalls ganz oben mitmischt, hatten nicht wenige erwartet, sahen sie im souveränen Meister der Kreisklasse West doch den "Geheimfavoriten". Überraschend hingegen ist, dass auch der eine starke Saison spielende TSV Eslarn (4./30 - 16 Spiele) im Kreise der "Oberen" auftaucht, hatte er doch als ursprüngliches Saisonziel den Klassenerhalt ausgegeben. Ein packender Dreikampf um die Plätze 1 und 2 darf ab dem kommenden Wochenende erwartet werden, hier greifen die Auerbacher, Grafenwöhrer und Eslarner schon ins Geschehen ein. Die beiden Erstgenannten wollen natürlich gleich in die Erfolgsspur, um in Richtung der schärfsten Konkurrenz aus Trabitz ein Zeichen zu setzen, die Grenzlandelf will den aktuellen Tabellenplatz festigen.

Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten auf einen Blick:

SV 08 Auerbach: Kohlberg (A), Rothenstadt (A), Grafenwöhr (H), Vorbach (H), Haidenaab (A), Trabitz (A), Kulmain (A), Eslarn (H), Reuth (A), Kirchenthumbach (H), Eschenbach (A).

SpVgg Trabitz: Vorbach (A), Rothenstadt (H), Kohlberg (H), Grafenwöhr (A), Auerbach (H), Haidenaab (A), Eslarn (A), Reuth (H), Kirchenthumbach (A).

SV Grafenwöhr: Rothenstadt (H), Haidenaab (A), Auerbach (A), Trabitz (H), Eslarn (A), Reuth (H), Kirchenthumbach (A), Eschenbach (H), Erbendorf (A).





Abstiegskampf:

Am unteren Ende des Klassements rangieren zwei Mannschaften auf den Rele-Plätzen mit Abstand zum rettenden Ufer, ein Abstand, der aber nicht unerreichbar ist. Anders ist die Lage beim Tabellenletzten: Die sogenannte "Rote Laterne" hing beim SV Kohlberg am Christbaum, die Elf von Coach Eugenio Wild (14./4 - 16 Spiele) rangiert schon ein wenig abgeschlagen auf dem einzigen Direktabstiegsplatz. Der Rückstand zu den gesicherten Plätzen ist mit zwölf Zählern riesig, zum ersten Relegationsplatz, den der SC Kirchenthumbach (13./10 - 17 Spiele) inne hat, beträgt er sechs Punkte, ist also nicht uneinholbar. "Schleudersitz 2" gehört aktuell dem SC Eschenbach (12./11 - 16 Spiele), den wiederum fünf Punkte vom ersten Rang auf sicherem Untergrund trennen. Wie in den Höhen des Klassements herrscht also Spannung. "Schaun mer mal", wer zum Saisonende im Mai in den saueren Apfel des Abstiegs beissen muss, wer sich noch durch "Überstunden" retten kann, oder wer gar am Ende über dem Strich steht.





Das Restprogramm der "Sorgenkinder" auf einen Blick:

SC Eschenbach: Eslarn (H), Erbendorf (A), Kulmain (H), Haidenaab (H), Tremmersdorf (A), Kohlberg (H), Vorbach (A), Rothenstadt (H), Grafenwöhr (A), Auerbach (H).

SC Kirchenthumbach: Kulmain (A), Tremmersdorf (H), Erbendorf (H), Kohlberg (A), Vorbach (H), Rothenstadt (A), Grafenwöhr (H), Auerbach (A), Trabitz (H).

SV Kohlberg: Auerbach (H), Eslarn (H), Reuth (A), Trabitz (A), Kirchenthumbach (H), Eschenbach (A), Erbendorf (H), Kulmain (A), Tremmersdorf (H), Haidenaab (A).







Kreisliga Süd



Aufstiegskampf:

Betrachtet man die Tabelle der Südstaffel vor den beiden am Wochenende stattfindenden Nachholspielen, dann erkennt man, dass alle oben platzierten Vereine - mit vielleicht einer Ausnahme - als "ambitioniert" bezeichnet wurden, also im Soll sind. Vom Ligathron aus starten die "Panduren" des SV Raigering (1./36 - 17 absolvierte Partien) in die Restrückrunde. Der Vorsprung auf den Rangzweiten TSV Königstein (2./32 - 16 Matches) und dem Dritten 1. FC Rieden (3./32 - 17 Spiele) beträgt vier Punkte, fünf Zähler sind es auf das punktgleiche Duo TuS Rosenberg (4./31) und der Überraschungsmannschaft, dem "Liganewcomer" aus Ursensollen (5./31). Bei neun noch zu absolvierenden Partien (Königstein hat noch zehn) ist die Messe in puncto Meisterschaft und Aufstiegsrelegationsplatz noch lange nicht gelesen, gerade wegen der Breite der um die Plätze 1 und 2 buhlenden Teams dürfen sich alle "Mitbewerber" kaum Aussetzer leisten, sonst würde man wertvollen Boden gegenüber der Konkurrenz verlieren.





Das Restprogramm der Anwärter auf die Plätze 1 und 2 im Überblick:

SV Raigering: Edelsfeld (A), Luhe-Wildenau II (H), Köfering (A), Weiden-Ost II (A), Haselmühl (H), Vilseck (A), Schmidmühlen (H), Ursensollen (A), Freudenberg (H).

TSV Königstein: Luhe-Wildenau II (A), Weiden-Ost II (H), Rieden (A), Edelsfeld (H), Haselmühl (A), Vilseck (H), Schmidmühlen (A), Ursensollen (H), Freudenberg (A), Hirschau (H).

1. FC Rieden: Köfering (H), Rosenberg (H), Königstein (H), Edelsfeld (A), Luhe-Wildenau II (H), Weiden-Ost II (A), Haselmühl (H), Vilseck (A), Schmidmühlen (H).

TuS Rosenberg: Köfering (A), Schmidmühlen (H), Rieden (A), Ursensollen (H), Edelsfeld (A), Freudenberg (H), Luhe-Wildenau II (A), Hirschau (A), Weiden-Ost II (H).

DJK Ursensollen: Haselmühl (H), Vilseck (A), Schmidmühlen (H), Rosenberg (A), Freudenberg (A), Hirschau (H), Königstein (A), Raigering (H), Köfering (A).





Abstiegskampf:

Nicht minder spannend ist der nervenaufreibende Kampf ums Dasein: Von Platz 14 aus startet der SV Köfering in die entscheidende Saisonphase, die Elf von Coach Christian Helleder (14./7 - 16 Spiele) rangiert also auf dem einzigen Direktabstiegsplatz. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz, den der ASV Haselmühl (13./11 - 17 Spiele) inne hat, beträgt nur vier Punkte, ist also in Reichweite. "Schleudersitz 2" gehört vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs dem Aufsteiger SC Luhe-Wildenau II (12./15 - 16 Spiele), den wiederum nur zwei Punkte vom rettenden Ufer trennen. Während man sich in Köfering darauf konzentrieren wird, am Ende zumindest die Relegation zu erreichen, hegen die beiden Mitstreiter - die Oberwildenauer insbesondere - schon noch Hoffnungen, im Mai in der Endabrechung "über dem Strich" zu stehen. Hier wie dort gilt es, gut aus der Winterpause zu kommen und möglichst sofort Zählbares einzufahren, um die missliche Lage zu verbessern und sich gleich Selbstbewusstsein im Kampf um den Ligaerhalt einzuhauchen.





Das Restprogramm der "Kellerkinder" auf einen Blick:

SC Luhe-Wildenau II: Königstein (H), Raigering (A), Hirschau (A), Köfering (H), Rieden (A), Edelsfeld (A), Freudenberg (H), Rosenberg (H), Weiden-Ost (A), Haselmühl (H).

ASV Haselmühl: Ursensollen (A), Freudenberg (H), Hirschau (A), Königstein (H), Raigering (A), Köfering (H), Rieden (A), Edelsfeld (H), Luhe-Wildenau (A).

SV Köfering: Rosenberg (H), Rieden (A), Edelsfeld (H), Raigering (H), Luhe-Wildenau II (A), Weiden-Ost II (A), Haselmühl (A), Vilseck (H), Schmidmühlen (A), Ursensollen (H).