Die Ausgangslage in den Kreisklassen vor dem Re-Start

Südstaffel-Primus "Trapo" (in Orange-Schwarz) ist vor dem Re-Start auf dem besten Weg, das Saisonziel "Aufstieg" zu erreichen. – Foto: Lukas Scherr

Offiziell liegen noch acht Spieltage vor den Teams der drei Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden. Bis zum Saisonfinale am 9. Mai haben aber alle Teams noch Nachholspiele zu bestreiten, die meisten eine Partie, einige noch mehr. Offiziell geht es ab dem Wochenende 21./22. März wieder hinein in den entscheidenden Abschnitt der Saison 2025/26. Bevor nun am Wochenende 14./15. März mit vorgezogenen Partien - die KK Ost hat sechs, die KK West sechs und die KK Süd fünf auf dem Plan - die Tabellen begradigt werden sollen, betrachten wir die Ausgangslage der Mannschaften, die Aufstiegsambitionen hegen und der Teams, die ums Überleben in der Liga kämpfen. Wir schauen dabei auch auf deren Restprogramm.

Bevor der Spielbetrieb in den drei Ligen wieder Fahrt aufnimmt noch die Erinnerung an eine (neue) Regelung, die der ein oder andere in Bezug auf den Kampf um den Klassenerhalt vielleicht noch nicht am Schirm hat: In allen drei Kreisklassen steigt der Rangvierzehnte direkt ab, der Dreizehnte geht in die Relegation. Auch in die Entscheidungsspiele geht nur der Schlechteste der drei Rangzwölften, die beiden anderen sind gesichert. Auch wenn der Rückstand auf das rettende Ufer vielleicht schon uneinholbar scheint oder ist, ist das eine zusätzliche Motivation für alle Zwölftplatzierten, möglichst viel Zählbares noch einzufahren bis zum 9. Mai. Aktuell würde die SG Utzenhofen/Kastl (Süd - 10 Punkte) in Überstunden gehen müssen (Gegner wäre der Zweite der A-Klasse Nord), der TSV Königstein II (West - 11 Punkte) und der FC Luhe-Markt (Ost - 18 Punkte) wären gerettet. Schauen wir auf die Ausgangslage in den drei Kreisklassen-Staffeln:



Kreisklasse Ost



Aufstiegskampf:

Bei der Formulierung des Saisonziels hatte im Sommer letzten Jahres keiner die Worte „Meisterschaft" oder „Aufstieg“ in den Mund genommen, so machte sich auch keiner „freiwillig“ zum Top-Favoriten der Liga. Drei Mannschaften gaben sich entschlossen, im Kampf um die beiden begehrten Aufstiegsplätze ein gewichtiges Wort mitzureden, wollten also "oben mitspielen", doch nur die DJK Irchenrieth (1./34 - 17 ausgetragene Partien) als aktueller Tabellenführer liegt vor dem Start in die Restrückrunde im "Soll". Über den eigenen Erwartungen liegen die Teams, die die schärfsten Verfolger des Ligaprimus sind: Der SV Altenstadt/WN (2./33 - 16 Matches - "schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben" lautete das Saisonziel), der SV Waldau (3./29 - 17 - "einstelliger Tabellenplatz") und Kreisligaabsteiger DJK Weiden (4./27 - 17 - "möglichst schnell in der Kreisklasse ankommen"). In einer grundsätzlich engen Liga ist die Spannung groß, wer am Ende die "Nase" vorne haben wird. Die Häffner-Elf des SVA sitzt dem Spitzenreiter - er bestreitet die finalen drei Punktspiele allesamt zuhause - bei einer Partie weniger auf jeden Fall unangenehm im Nacken. Zudem würde der direkte Vergleich zugunsten der Altenstädter - sie gewannen beide Partien - ausfallen. "Schaun mer mal", wer über den längsten Atem verfügt.





Im Überblick das Restprogramm der Ambitionierten:

DJK Irchenrieth: Altenstadt/VOH (H), Püchersreuth/Floß (A), Pirk (H), Moosbach (A), Pleystein (H), Neustadt (A), DJK Weiden (H), Plößberg/Schönkirch (H), Etzenricht (H).

SV Altenstadt/WN: Pleystein (A), Luhe-Markt (H), Windischeschenbach (A), Etzenricht (A), Waldau (H), Plößberg/Schönkirch (H), Altenstadt/VOH (A), Püchersreuth (H), Pirk (A), Moosbach (H).

SV Waldau: Luhe-Markt (A), Windischeschenbach (H), Plößberg/Schönkirch (H), Altenstadt/WN (A), Altenstadt/VOH (H), Püchersreuth/Floß (A), Pirk (H), Moosbach (A), Pleystein (H)

DJK Weiden: Püchersreuth/Floß (H), Pirk (A), Moosbach (H), Pleystein (A), Neustadt (H), Plößberg/Schönkirch (A), Irchenrieth (A), Etzenricht (H), Luhe-Markt (A)





Abstiegskampf:

Blicken wir auf das andere Ende der Tabelle: Gleich sechs Mannschaften sind da in den Daseinskampf involviert. Die so genannte "Rote Laterne" musste die SpVgg Windischeschenbach mit ins neue Jahr nehmen, die Baschnagel-Truppe (14./12 - 17 Spiele) rangiert auf dem einzigen Direktabstiegsplatz. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz, den die SG Püchersreuth/Floß (13./15 - 17 Spiele) inne hat, beträgt allerdings nur drei Punkte. "Schleudersitz 2" gehört zum Re-Start dem FC Luhe-Markt (12./18 - 17 Matches), den wiederum nur ein Punkt vom rettenden Ufer (dort rangieren die punktgleichen SpVgg Moosbach und DJK Neustadt) trennen. Einen Zähler mehr hat die SG Plößberg/Schönkirch II auf der Habenseite, gehört also mit 20 Punkten ebenfalls noch zum Kreis der "Sorgenkinder". Es herrscht also noch mächtig Spannung bei der Beantwortung der Frage, wer es noch schafft, den Kopf komplett aus der Schlinge zu ziehen, oder wer sich zumindest über den Umweg der Relegation die Möglichkeit erhält, den Ligaerhalt noch nachträglich einzutüten.





Das Restprogramm der "Sorgenkinder" auf einen Blick:

SG Plößberg/Schönkirch II: Windischeschenbach (A), Pleystein (H), Waldau (A), Neustadt (H), Altenstadt/WN (A), DJK Weiden (H), Altenstadt/VOH (A), Irchenrieth (A), Püchersreuth/Floß (H).

DJK Neustadt/WN: Pirk (H), Moosbach (A), Pleystein (H), Plößberg/Schönkirch II (A), DJK Weiden (A), Irchenrieth (H), Etzenricht II (A), Luhe-Markt (H), Windischeschenbach (A).

SpVgg Moosbach: Neustadt (H), DJK Weiden (A), Pleystein (A), Irchenrieth (H), Etzenricht II (A), Luhe-Markt (H), Windischeschenbach (A), Waldau (H), Altenstadt/WN (A).

FC Luhe-Markt: Waldau (H), Altenstadt/WN (A), Altenstadt/VOH (H), Püchersreuth/Floß (A), Pirk (H), Moosbach (A), Pleystein (H), Neustadt (A), DJK Weiden (A).

SG Püchersreuth/Floß: DJK Weiden (A), Irchenrieth (H), Etzenricht II (A), Luhe-Markt (H), Windischeschenbach (A), Waldau (H), Altenstadt/WN (A), Altenstadt/VOH (H), Plößberg/Schönkirch II (A).

SpVgg Windischeschenbach: Plößberg/Schönkirch II (H), Waldau (A), Altenstadt/WN (H), Altenstadt/VOH (A), Püchersreuth/Floß (H), Pirk (A), Moosbach (H), Pleystein (A), Neustadt (H)







Kreisklasse West



Aufstiegskampf:

Mit einem komfortablen Vorsprung von acht Punkten besetzt der FC Dießfurt (1./47 - 17 absolvierte Partien) den Tabellenthron und wird damit den vor der Saison geäußerten großen Ambitionen vollauf gerecht. Bislang ungeschlagen, darf man bei der Ruda-Elf schon mehr, als nur davon träumen, nach zwei Spielzeiten in der Kreisklasse endlich wieder in die höchste Liga des Spielkreises zurückzukehren. Hinter dem souveränen Primus belegt der letztjährige Vizemeister SV Neusorg (2./39 - 17) Rang 2, bei einem Abstand von acht Zählern auf die Plätze 3 und 4 besitzen die Männer von Patrick Müller wohl die besten Karten, sich diesen auch in diesem Jahr zu „krallen“. Beim SV Hahnbach II (3./31 - 17) und dem SVSW Kemnath (4./31 - 17) wird der Fokus wohl darauf liegen, als punktbester Rangdritter aller drei Kreisklassen am Ende durchs Ziel zu gehen.





Das Restprogramm der Spitzenteams auf einen Blick:

FC Dießfurt: Hahnbach II (H), Ebnath (A), Pressath (H), Schwarzenbach (A), Neusorg (H), Seugast/Schlicht II (A), Mantel (H), Immenreuth (A), Auerbach II (H).

SV Neusorg: Wildenreuth (A), Riglasreuth (H), Königstein II (A), Kemnath (H), Dießfurt (A), Ebnath (H), Pressath (A), Schwarzenbach (H), Hahnbach II (A).

SV Hahnbach II: Dießfurt (A), Immenreuth (H), Ebnath (A), Auerbach II (H), Pressath (A), Wildenreuth (H), Schwarzenbach (A), Riglasreuth (A), Neusorg (H).

SVSW Kemnath: Ebnath (H), Pressath (A), Schwarzenbach (A), Neusorg (A), Seugast/Schlicht II (H), Mantel (A), Immenreuth (H), Auerbach II (A), Wildenreuth (H).





Abstiegskampf:

Vier Mannschaften kämpfen - schon etwas abgeschlagen zu den beiden punktgleichen Teams auf den Rängen 9 und 10 aus Immenreuth und Wildenreuth - ums nackte Dasein in der Liga. Sollte nichts Überraschendes passieren - beispielsweise eines der Sorgenkinder zu einer beeindruckenden Aufholjagd ansetzen - dann werden der TSV Pressath (16 Spiele), der TSV Königstein II (17) und der SV 08 Auerbach II (17) - sie verfügen alle über 11 Zähler auf der Habenseite - neben dem Träger der "Roten Laterne" SC Schwarzenbach (9 Punkte - 17 Partien) bis zum letzten Spieltag darum kämpfen, am Ende den Platz "über dem Strich", also auf Rang 11 zu stehen. Klar ist, dass die "Sorgenkinder" ab dem ersten Spieltag des neuen Jahres quasi ein jedes Wochenende vor einem Endspiel stehen.





Im Überblick die noch zu absolvierenden Matches der abstiegsgefährdeten Teams:

TSV Pressath: Königstein II (A), Kemnath (H), Dießfurt (A), Immenreuth (A), Ebnath (H), Hahnbach II (H), Schwarzenbach (A), Neusorg (H), Seugast/Schlicht II (A), Mantel (H).

TSV Königstein II: Pressath (H), Schwarzenbach (A), Neusorg (H), Seugast/Schlicht II (A), Mantel (H), Immenreuth (A), Auerbach II (H), Wildenreuth (A), Riglasreuth (H).

SV 08 Auerbach II: Seugast/Schlicht II (H), Mantel (A), Immenreuth (H), Hahnbach II (A), Wildenreuth (A), Riglasreuth (H), Königstein II (A), Kemnath (H), Dießfurt (A).

SC Schwarzenbach: Königstein II (H), Kemnath (H), Riglasreuth (A), Dießfurt (H), Ebnath (A), Pressath (H), Hahnbach II (H), Neusorg (A), Seugast/Schlicht II (H).







Kreisklasse Süd



Aufstiegskampf:

Haben sich im Westen der FC Dießfurt und der SV Neusorg vom Verfolgerfeld schon deutlich abgesetzt, stellt sich die Situation an der Tabellenspitze der Südstaffel noch extremer dar - mit einem Unterschied: Einmal sind die SG Traßlberg/Michaelpoppenricht (1./44 - 17 Partien) und die DJK Ensdorf (2./44 - 18 Spiele) bei elf Punkten Vorsprung zur hinterherhechelnden Verfolgermeute weit enteilt, sie spielen quasi in einer eigenen Liga. Auf der anderen Seite - und das ist anders, als im Westen - ist der Zweikampf um die Krone - da Punktgleichheit herrscht - mega spannend. Dabei erfüllen die beiden Topteams bislang ihre eigenen Erwartungen: Für "Trapo" zählt nur der Aufstieg, im zweiten Jahr des Bestehens der Spielgemeinschaft gibt man sich sichtlich entschlossen, den Sprung in die höchste Liga des Spielkreises zu schaffen. Und auch die DJK Ensdorf ist im Soll, sie formulierte ja das Saisonziel mit „vorne mitspielen“.

Hinter dem davongeeilten Zweigestirn liefern sich vier Mannschaften einen heftigen Kampf um Platz 3, der ja bekanntlich - sofern man im Vergleich zu den beiden anderen Kreisklassendritten über das größte Punkteguthaben verfügt - ebenfalls zur Teilnahme an den Relegationsspielen zur Kreisliga berechtigt. Der 1. FC Neukirchen (3./33 - 17), der TSV Kümmersbruck (4./31 - 17), die DJK Ammerthal II (5./29 - 16) und die Germania aus Amberg (6./28 - 17) sind die Teams, die um den Platz auf der dritten Stufe des "Stockerls" buhlen.





Im Überblick das Restprogramm der Anwärter auf Aufstiegsränge:

SG "Trapo": Germania Amberg (A), Inter Bergsteig II (H), Kümmersbruck (A), Ammerthal (H), Neukirchen (A), Kauerhof (A), Rosenberg II (H), Ensdorf (A), Loderhof (H).

DJK Ensdorf: Germania Amberg (H), Inter Bergsteig II (A), Kümmersbruck (H), Ammerthal II (A), Neukirchen (H), Kauerhof (A), Trapo (H), Rosenberg II (A).

1. FC Neukirchen: Kümmersbruck (A), Ammerthal II (H), Rosenberg II (H), Kauerhof (A), Trapo (H), Ensdorf (A), Loderhof (H), Utzenhofen/Kastl (A), Schmidmühlen II (H).

TSV Kümmerbruck: Neukirchen (H), Kauerhof (A), Trapo (H), Ensdorf (A), Loderhof (H), Utzenhofen/Kastl (A), Schmidmühlen II (H), Etzelwang (A), Paulsdorf/Freudenberg III (H).

DJK Ammerthal II: Rosenberg II (A), Neukirchen (A), Kauerhof (H), Trapo (A), Ensdorf (H), Utzenhofen/Kastl (A), Loderhof (A), Utzenhofen/Kastl (H), Schmidmühlen II (A), Etzelwang (H).

Germania Amberg: Trapo (H), Ensdorf (A), Loderhof (H), Utzenhofen/Kastl (A), Schmidmühlen II (H), Etzelwang (A), Paulsdorf/Freudenberg III (H), Rosenberg II (H), Inter Bergsteig II (A).





Abstiegskampf:

Der Kreis der "Sorgenkinder", die im nervenaufreibenden Daseinskampf aktuell die drei Abstiegsplätze besetzen, umfasst die SG Utzenhofen/Kastl (12./10 - 16 Spiele) - sie belegt den sogenannten ersten "Schleudersitz" - vor dem SV Inter Bergsteig Amberg II (13./7 - 17 Spiele), der den Jahreswechsel auf dem zweiten Abstiegsrelegationsplatz verbracht hat. Die "Rote Laterne" hing am Christbaum des TuS Rosenberg II (14./4 - 17 Spiele), welcher auf dem einzigen Direktabstiegsrang ins neue Jahr ging. Während Utzenhofen/Kastl noch Hoffnungen hegen kann, das rettende Ufer (dort rangiert der SV Schmidmühlen II mit sechs Punkten Vorsprung zur SG) noch zu erreichen, werden sich die Rosenberger Kreisligareserve und die "Zweite" des SV Inter Bergsteig wohl darauf konzentrieren, am Ende zumindest Rang 13 zu sichern - außer es würde eine furiose Aufholjagd der beiden Mannschaften folgen.





Das Restprogramm der abstiegsgefährdeten Teams:

SG Utzenhofen/Kastl: Etzelwang (H), Paulsdorf/Freudenberg III (A), Schmidmühlen II (A), Germania Amberg (H), Inter Bergsteig II (A), Ammerthal II (H), Kümmersbruck (H), Ammerthal II (A), Neukirchen (H), Kauerhof (A).

SV Inter Bergsteig Amberg II: Trapo (A), Ensdorf (H), Kauerhof (H), Loderhof (A), Utzenhofen/Kastl (H), Schmidmühlen II (A), Etzelwang (H), Paulsdorf/Freudenberg III (A), Germania Amberg (H).

TuS Rosenberg II: Ammerthal II (H), Schmidmühlen (H), Neukirchen (A), Etzelwang (H), Kauerhof (A), Paulsdorf/Freudenberg III (H), Trapo (A), Germania Amberg (A), Ensdorf (H).