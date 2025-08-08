Die Auftaktspiele finden in Bad Waldsee und Ravensburg statt

---





So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten SV Baindt SV Baindt 15:00 live PUSH



Mit dem neuen Trainer Dominik Pabst geht der SV Weingarten in die neue Saison. Nach einer soliden Platzierung im letzten Jahr (5. Platz) möchte Weingarten nun den nächsten Schritt gehen. Der SV Baindt stand in der vergangenen Saison nur einen Platz hinter dem SV Weingarten. Beide Mannschaften sind im ersten Spiel gefordert, um ein gutes Fundament für den weiteren Saisonverlauf zu legen.

---



Die zweite Mannschaft des FV Ravensburg startet mit einem Heimspiel gegen den VfL Brochenzell in die Saison. Der FV Ravenburg ist in der vergangen Saison aus der Landesliga abgestiegen und hat ambitionierte Ziele für die neue Spielzeit. Der FV geht mit dem neuen Trainerduo Gerhard Grünhagel und Markus Wolfangel an den Start. Der VfL Brochenzell hat als Tabellenneunter in der letzten Saison ebenfalls einige starke Spiele gezeigt und möchte etwas aus Ravensburg mitnehmen

---

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 PUSH



Der TSV Meckenbeuren startet mit einem Heimspiel gegen die TSG Ailingen in die neue Saison. Nachdem der TSV in der letzten Spielzeit mit nur 39 Punkten im unteren Tabellenbereich auf Platz 12 landeten, wollen sie sich dieser Spielzeit besser platzieren. Ailingen, das in der vergangenen Saison den 4. Platz belegte, wird mit dem Ziel antreten, weiterhin oben mitzumischen. Beide Teams gehen motiviert in das erste Spiel und streben einen erfolgreichen Saisonstart an.

---



Maierhöfen/Grünenbach empfängt die SGM Unterzeil/Seibranz und setzt dabei auf die Stabilität der letzten Saison, in der man den 7. Platz belegte. Die SGM, mit 43 Punkten auf Platz acht geht mit dem neuen Trainer Bastian Plocher in die neue Saison. Beide Teams möchten am besten gleich zu Beginn dreifach punkten.

---

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH



Der TSV Tettnang möchte im ersten Heimspiel gegen den Favoriten aus Vogt für eine Überraschung sorgen. Der SV Vogt, der in der letzten Saison nur knapp den Aufstieg verpasst hat, gilt auch in dieser Saison als einer der Top-Favoriten auf den Titel. Tettnang belegte in der vergangenen Saison Platz 11 und dürfte erstmal darauf bedacht sein sich frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern.

---

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute FC Leutkirch FC Leutkirch 15:00 live PUSH



Der FC Leutkirch, zuletzt mit einer durchwachsenen Saison und dem 13. Platz, möchte sich mit dem neuen Trainer Werner Weber deutlich verbessern. Das erste Spiel gegen den SV Bergatreute wird dabei der erste Gradmesser. Bergatreute hat in der letzten Saison mit 43 Punkten Platz 10 geholt und möchte gegen Leutkirch den ersten Schritt in eine erfolgreiche Saison machen.

---

Heute, 18:30 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee SV Oberzell SV Oberzell 18:30 live PUSH



Der FV Bad Waldsee, Meister der Kreisliga A1 Bodensee empfängt im ersten Spiel den Landesligaabsteiger SV Oberzell. Mit Jascha Fiesel als neuen Spielertrainer wollen die Oberzeller einen guten Saisonstart hinlegen. Der FV Bad Waldsee konnte sich vergangene Saison durch eine starke Offensivleistung die Meisterschaft sichern und will daran auch in der höheren Liga anknüpfen.

---

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 PUSH



Für den FC Dostluk Friedrichshafen, Meister der Kreisliga A2 Bodensee, ist der erste Spieltag gleich eine große Herausforderung. Gegen den TSV Eschach, der im vergangenen Jahr den 3. Platz belegte, wird sich zeigen, wie die Mannschaft mit der höheren Liga zurechtkommt. Eschach würde gerne an die Leistung aus der letzten Saison mit dem neuen Trainer Ingo Martin anknüpfen.





