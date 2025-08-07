Die Auftaktgegner des 1. FC Kleve und des VfR Warbeyen

Für den Kreis Kleve/Geldern waren die Qualifikationsspiele zur Niederrheinliga, die vor einigen Wochen ausgetragen wurden, eine Enttäuschung. Nur die B-Junioren des 1. FC Kleve gewannen ihre Vierer-Gruppe und qualifizierten sich für die Jugendfußball prestigeträchtige Jugendfußball-Spielklasse. Den B-Juniorinnen des VfR Warbeyen war dies bereits in der laufenden Saison mit Platz drei gelungen.

Erstmals seit der Saison 22/23 sind somit nur noch zwei Teams aus der Region in der Niederrheinliga vertreten. Im vergangenen Jahr waren es immerhin drei, ein Jahr zuvor sogar fünf Nachwuchsteams. Inzwischen wissen die Verantwortlichen in Kleve und Warbeyen, mit wem sie es zum Auftakt zu tun bekommen. Der FVN hat die Spielpläne für die kommende Saison veröffentlicht.

Die B-Junioren des 1. FC Kleve empfangen am Sonntag, 7. September, 11 Uhr, den FSV Duisburg. Die Kommandos vom Seitenrand kommen dann vom Trainer-Duo Lukas Nakielski und Niko Hegemann. Nakielski war in der vergangenen Saison beim A-Liga-Aufsteiger VfB Rheingold Emmerich verantwortlich, ehe sich der Verein im Endspurt etwas überraschend von ihm trennte.

„Als Jugendleiter und langjähriger Trainer im Verein ist es für mich keine neue Aufgabe – aber eine, auf die ich richtig Lust habe. Die Jungs bringen eine gute Basis mit. Wir sind motiviert, sie sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln“, sagt Nakielski. Sein Kollege Niko Hegemann erwartet eine spannende Saison mit vielen engen Duellen: „Wir gehen davon aus, dass unsere Niederrheinliga-Gruppe sehr ausgeglichen ist. Wir freuen uns auf die Saison – die Jungs haben sich das in der Quali verdient.“