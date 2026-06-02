Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1. – Foto: Niklas Gessat

In der Bezirksliga 3 konnten entscheidenden Spiele um die Vizemeisterschaft witterungsbedingt am Sonntag nicht beendet werden. Es hätte am heutigen Dienstagabend nochmal spannend werden können um Platz 2, da diese Partien vom Staffelleiter neu angesetzt werden mussten.

Doch der SV Dringenberg hat das Nachholspiel gegen den FC Dahl/Dörenhagen, der zum Zeitpunkt des Abbruchs 3:0 führte, aufgrund Personalmangel abgesagt. Ein sehr großer Teil des Kaders ist bereits zur Mannschaftsfahrt abgereist. Nach FuPa-Informationen war zudem bereits eine Sanierungsmaßnahme am Dringenberger Platz fest geplant. Daher wurde die Partie mit 2:0 für den FC Dahl/Dörenhagen gewertet, der damit Vizemeister der Bezirksliga 3 ist und an den Aufstiegsspielen teilnimmt. Bereits am Donnerstag geht es für acht Bezirksliga-Vizemeister los, auch die Westfalenliga-Vizemeister sind im Einsatz.

In den A-Ligen werden zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.