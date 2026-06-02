 2026-06-02T03:22:52.672Z

Allgemeines

Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

Am Donnerstag werden zwei Westfalenliga-Aufsteiger ermittelt.

von red · Heute, 19:07 Uhr · 0 Leser
Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1.
Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1. – Foto: Niklas Gessat

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In der Bezirksliga 3 konnten entscheidenden Spiele um die Vizemeisterschaft witterungsbedingt am Sonntag nicht beendet werden. Es hätte am heutigen Dienstagabend nochmal spannend werden können um Platz 2, da diese Partien vom Staffelleiter neu angesetzt werden mussten.

Doch der SV Dringenberg hat das Nachholspiel gegen den FC Dahl/Dörenhagen, der zum Zeitpunkt des Abbruchs 3:0 führte, aufgrund Personalmangel abgesagt. Ein sehr großer Teil des Kaders ist bereits zur Mannschaftsfahrt abgereist. Nach FuPa-Informationen war zudem bereits eine Sanierungsmaßnahme am Dringenberger Platz fest geplant. Daher wurde die Partie mit 2:0 für den FC Dahl/Dörenhagen gewertet, der damit Vizemeister der Bezirksliga 3 ist und an den Aufstiegsspielen teilnimmt. Bereits am Donnerstag geht es für acht Bezirksliga-Vizemeister los, auch die Westfalenliga-Vizemeister sind im Einsatz.

In den A-Ligen werden zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.

Der Überblick:

Bezirksliga 3

Der FC Dahl/Dörenhagen ist Vizemeister der Bezirksliga 3.

Aufstiegsrunde zur Westfalenliga

Die Sieger steigen auf, die Verlierer bekommen am Sonntag, den 7. Juni, eine "zweite Chance".

FC RW Kirchlengern (LL1) - SpVg Emsdetten 05 (LL4) beim TSV Victoria Clarholz

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC RW Kirchlengern
FC RW KirchlengernFC RW Kirchlengern
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
15:00

Germania Salchendorf (LL2) - VfL Kamen (LL3) beim RSV Meinerzhagen

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
15:00

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (Termine 4.6., 7.6., 11.6. und 14.6.)

1. Runde

KF Sharri (BL8) - SuS Stadtlohn (BL11) bei der DJK SpVgg Herten

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
15:00live

VSV Wenden (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2) in Werl beim SV Hilbeck

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
VSV Wenden
VSV WendenVSV Wenden
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
15:00

FC Castrop-Rauxel (BL10) - SC Greven 09 (BL12) beim FC Marl

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC Castrop-Rauxel
FC Castrop-RauxelFC Castrop-Rauxel
SC Greven 09
SC Greven 09SC Greven 09
15:00

FC Dahl/Dörenhagen (BL3) - SV Ararat Gevelsberg (BL6) in Bad Westernkotten

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC Dahl/Dörenhagen
FC Dahl/DörenhagenFC Dahl/Dörenhagen
Ararat Gevelsberg
Ararat GevelsbergArarat Gevelsberg
15:00

Viertelfinale

BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
BL8/11
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
BL2/5
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
BV Stift Quernheim
BV Stift QuernheimBV Stift Quernheim
BL7
15:00live

Außerdem spielt:

BL3/Ararat Gevelsberg vs. FC Castrop-Rauxel/SC Greven

Kreisliga A Arnsberg

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: TuS Sundern)

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SG Herdringen/Müschede
SG Herdringen/MüschedeSG Herdringen/Müschede
SV Affeln 28
SV Affeln 28SV Affeln 28
16:00

Kreisliga A Höxter

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: Brakel, Waldkampfbahn Gehrden)

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SV 21 Bonenburg
SV 21 BonenburgSV Bonenburg
SG Erkeln/Hembsen
SG Erkeln/HembsenSG Erkeln/Hembsen
15:00

Kreisliga A Unna/Hamm

Der Sieger des Meister-Duells steigt auf, der Verlierer nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: BSV Heeren in Kamen)

Do., 04.06.2026, 17:00 Uhr
TuS Uentrop
TuS UentropTuS Uentrop
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
17:00

Kreisliga A Dortmund

Der Sieger des Vizemeister-Duells nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: SV Brackel 06)

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
15:00

Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga (Hin- und Rückspiel)

Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
Verlierer Meister KLA Unna/Hamm
15:00

Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
Sieger Vizemeister KLA Dortmund
15:00

Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
15:00

Hinweis: Die Sieger steigen in die Bezirksliga auf. Das Rückspiel findet am 14. Juni statt.