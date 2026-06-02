Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

In der Bezirksliga 3 konnten entscheidenden Spiele um die Vizemeisterschaft witterungsbedingt am Sonntag nicht beendet werden. Es hätte am heutigen Dienstagabend nochmal spannend werden können um Platz 2, da diese Partien vom Staffelleiter neu angesetzt werden mussten.
Doch der SV Dringenberg hat das Nachholspiel gegen den FC Dahl/Dörenhagen, der zum Zeitpunkt des Abbruchs 3:0 führte, aufgrund Personalmangel abgesagt. Ein sehr großer Teil des Kaders ist bereits zur Mannschaftsfahrt abgereist. Nach FuPa-Informationen war zudem bereits eine Sanierungsmaßnahme am Dringenberger Platz fest geplant. Daher wurde die Partie mit 2:0 für den FC Dahl/Dörenhagen gewertet, der damit Vizemeister der Bezirksliga 3 ist und an den Aufstiegsspielen teilnimmt. Bereits am Donnerstag geht es für acht Bezirksliga-Vizemeister los, auch die Westfalenliga-Vizemeister sind im Einsatz.
In den A-Ligen werden zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.
Die Sieger steigen auf, die Verlierer bekommen am Sonntag, den 7. Juni, eine "zweite Chance".
FC RW Kirchlengern (LL1) - SpVg Emsdetten 05 (LL4) beim TSV Victoria Clarholz
Germania Salchendorf (LL2) - VfL Kamen (LL3) beim RSV Meinerzhagen
Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (Termine 4.6., 7.6., 11.6. und 14.6.)
1. Runde
KF Sharri (BL8) - SuS Stadtlohn (BL11) bei der DJK SpVgg Herten
VSV Wenden (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2) in Werl beim SV Hilbeck
FC Castrop-Rauxel (BL10) - SC Greven 09 (BL12) beim FC Marl
FC Dahl/Dörenhagen (BL3) - SV Ararat Gevelsberg (BL6) in Bad Westernkotten
Viertelfinale
BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda
Außerdem spielt:
BL3/Ararat Gevelsberg vs. FC Castrop-Rauxel/SC Greven
Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: TuS Sundern)
Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: Brakel, Waldkampfbahn Gehrden)
Der Sieger des Meister-Duells steigt auf, der Verlierer nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: BSV Heeren in Kamen)
Der Sieger des Vizemeister-Duells nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: SV Brackel 06)
Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm
Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund
Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld
Hinweis: Die Sieger steigen in die Bezirksliga auf. Das Rückspiel findet am 14. Juni statt.