 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

Es ist in der anstehenden Woche noch ganz viel los

von red · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser
Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1.
Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1. – Foto: Niklas Gessat

Verlinkte Inhalte

BZL Westfalen St 3
Relegation LL Westf.
Relegation BZL Westf.
K.F. Sharri
BW Huckarde

In der Bezirksliga 3 konnten entscheidenden Partien um die Vizemeisterschaft witterungsbedingt nicht beendet werden und müssen am Dienstag nachgeholt werden. Für den am Ende Zweitplatzierten geht es daraufhin schon am Donnerstag weiter, wenn die Aufstiegsrunde zur Landesliga bzw. Westfalenliga beginnt.

Außerdem müssen in den A-Ligen zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt werden und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.

Der Überblick:

Bezirksliga 3

Der FC Dahl/Dörenhagen erreicht die Aufstiegsrunde,

  • wenn man gewinnt

Die Spvg Brakel erreicht die Aufstiegsrunde,

  • wenn man gewinnt und Dahl/Dörenhagen nicht gewinnt.

Gewinnen Dahl/Dörenhagen und Brakel nicht, nimmt die SG Belle-Cappel-Leopoldstal an der Aufstiegsrunde teil.

Morgen, 19:30 Uhr
Spvg Brakel
Spvg BrakelSpvg Brakel
SV Grün-Weiß Anreppen
SV Grün-Weiß AnreppenGW Anreppen
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SV Dringenberg
SV DringenbergDringenberg
FC Dahl/Dörenhagen
FC Dahl/DörenhagenFC Dahl/Dörenhagen
19:30

Aufstiegsrunde zur Westfalenliga

Die Sieger steigen auf, die Verlierer bekommen am Sonntag, den 7. Juni, eine "zweite Chance".

FC RW Kirchlengern (LL1) - SpVg Emsdetten 05 (LL4) beim TSV Victoria Clarholz

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC RW Kirchlengern
FC RW KirchlengernFC RW Kirchlengern
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
15:00

Germania Salchendorf (LL2) - VfL Kamen (LL3) beim RSV Meinerzhagen

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
15:00

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (Termine 4.6., 7.6., 11.6. und 14.6.)

1. Runde

KF Sharri (BL8) - SuS Stadtlohn (BL11) bei der DJK SpVgg Herten

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
15:00

VSV Wenden (BL6) - TuS Lipperreihe (BL2) in Werl beim SV Hilbeck

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
VSV Wenden
VSV WendenVSV Wenden
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
15:00

FC Castrop-Rauxel (BL10) - SC Greven 09 (BL12) beim FC Marl

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
FC Castrop-Rauxel
FC Castrop-RauxelFC Castrop-Rauxel
SC Greven 09
SC Greven 09SC Greven 09
15:00

BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
BL3
Ararat Gevelsberg
Ararat GevelsbergArarat Gevelsberg
15:00

Viertelfinale

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
BL2/5
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
BV Stift Quernheim
BV Stift QuernheimBV Stift Quernheim
BL7
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
BL8/11
15:00

Außerdem spielt:

BL3/Ararat Gevelsberg vs. FC Castrop-Rauxel/SC Greven

Kreisliga A Arnsberg

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: TuS Sundern)

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SG Herdringen/Müschede
SG Herdringen/MüschedeSG Herdringen/Müschede
SV Affeln 28
SV Affeln 28SV Affeln 28
16:00

Kreisliga A Höxter

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: Brakel, Waldkampfbahn Gehrden)

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SV 21 Bonenburg
SV 21 BonenburgSV Bonenburg
SG Erkeln/Hembsen
SG Erkeln/HembsenSG Erkeln/Hembsen
15:00

Kreisliga A Unna/Hamm

Der Sieger des Meister-Duells steigt auf, der Verlierer nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: BSV Heeren in Kamen)

Do., 04.06.2026, 17:00 Uhr
TuS Uentrop
TuS UentropTuS Uentrop
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
17:00

Kreisliga A Dortmund

Der Sieger des Vizemeister-Duells nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: SV Brackel 06)

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
15:00

Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga (Hin- und Rückspiel)

Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
Verlierer Meister KLA Unna/Hamm
15:00

Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
Sieger Vizemeister KLA Dortmund
15:00

Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
15:00

Hinweis: Die Sieger steigen in die Bezirksliga auf. Das Rückspiel findet am 14. Juni statt.