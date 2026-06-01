Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1. – Foto: Niklas Gessat

In der Bezirksliga 3 konnten entscheidenden Partien um die Vizemeisterschaft witterungsbedingt nicht beendet werden und müssen am Dienstag nachgeholt werden. Für den am Ende Zweitplatzierten geht es daraufhin schon am Donnerstag weiter, wenn die Aufstiegsrunde zur Landesliga bzw. Westfalenliga beginnt.

Außerdem müssen in den A-Ligen zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt werden und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.