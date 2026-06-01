Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

In der Bezirksliga 3 konnten entscheidenden Partien um die Vizemeisterschaft witterungsbedingt nicht beendet werden und müssen am Dienstag nachgeholt werden. Für den am Ende Zweitplatzierten geht es daraufhin schon am Donnerstag weiter, wenn die Aufstiegsrunde zur Landesliga bzw. Westfalenliga beginnt.
Außerdem müssen in den A-Ligen zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt werden und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.
Der FC Dahl/Dörenhagen erreicht die Aufstiegsrunde,
Die Spvg Brakel erreicht die Aufstiegsrunde,
Gewinnen Dahl/Dörenhagen und Brakel nicht, nimmt die SG Belle-Cappel-Leopoldstal an der Aufstiegsrunde teil.
Die Sieger steigen auf, die Verlierer bekommen am Sonntag, den 7. Juni, eine "zweite Chance".
FC RW Kirchlengern (LL1) - SpVg Emsdetten 05 (LL4) beim TSV Victoria Clarholz
Germania Salchendorf (LL2) - VfL Kamen (LL3) beim RSV Meinerzhagen
Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (Termine 4.6., 7.6., 11.6. und 14.6.)
1. Runde
KF Sharri (BL8) - SuS Stadtlohn (BL11) bei der DJK SpVgg Herten
VSV Wenden (BL6) - TuS Lipperreihe (BL2) in Werl beim SV Hilbeck
FC Castrop-Rauxel (BL10) - SC Greven 09 (BL12) beim FC Marl
BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda
Viertelfinale
Außerdem spielt:
BL3/Ararat Gevelsberg vs. FC Castrop-Rauxel/SC Greven
Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: TuS Sundern)
Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: Brakel, Waldkampfbahn Gehrden)
Der Sieger des Meister-Duells steigt auf, der Verlierer nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: BSV Heeren in Kamen)
Der Sieger des Vizemeister-Duells nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: SV Brackel 06)
Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm
Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund
Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld
Hinweis: Die Sieger steigen in die Bezirksliga auf. Das Rückspiel findet am 14. Juni statt.