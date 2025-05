Die Aufstiegsrelegation im Blick

TSV Dorfen in Saaldorf – Mierschke vertritt gesperrten Wolf

Ein vermeintlich leichtes Pflaster ist Saaldorf, wo der TSV Dorfen, Tabellenzweiter der Bezirksliga Ost, am Sonntag um 14 Uhr beim Tabellenachten antreten wird. Die bisherige Bilanz gegen den SVS sieht für die Isenstädter durchaus positiv aus. In 14 Spielen gab es sieben Erfolge, vier Unentschieden und drei Niederlagen.

TSV-Trainer Andreas Hartl bleibt auf dem Teppich, obwohl es für Saaldorf zuletzt eine empfindliche 0:5-Schlappe bei der SpVgg Altenerding gesetzt hat. Der Dorfener Coach sieht Saaldorf als sehr gute und robuste Bezirksliga-Mannschaft, die er seit Jahren kennt. Er ist gespannt, wie Saaldorfs Trainer Josef Rehrl sein Team nach der Niederlage wieder aufrichten kann. Die Dorfener müssen auf Torjäger Markus Rehrl aufpassen, der in dieser Saison schon neunmal eingenetzt hat. Hartl: „Es wird ein hartes Stück Arbeit werden. Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Dorfens Torhüter Alexander Wolf wurde nach seinem Platzverweis gegen Bad Endorf mit zwei Spielen Sperre belegt. Für Hartl eine klar überzogene Entscheidung. „Wenn man andere Vergehen wie zum Beispiel krasse Tätlichkeiten sieht, die auch mit zwei Spielen davonkommen, fehlt hier die Verhältnismäßigkeit.“ Natürlich schmerze der Ausfall des Stammkeepers, „aber ich habe auch zu seinem Stellvertreter Valentino Mierschke vollstes Vertrauen. Er ist in jedem Training mit vollstem Eifer dabei, haut sich rein und wartet nur auf seinen Einsatz.“

Verzichten muss Hartl auf Clemens Blaha, der an einem Mittelfußbruch laboriert. Ansonsten kann er mit dem kompletten Kader rechnen. Am Dienstag gab es nur ein leichtes Regenerationstraining. „Am Ende der Saison muss man die Belastungssteuerung anpassen“, betont der Coach. Er geht optimistisch in die Partie: „Mein Ziel ist die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation, die mit einem Erfolg klar wäre. Wichtig ist, dass sich das Team Woche für Woche reinhaut und an die Vorgaben hält. Was am Ende herauskommt, werden wir dann in drei Wochen sehen.“

⇥TIPP: 2:0 für Dorfen