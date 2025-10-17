Die Aufsteiger-Wochen im Hochwald

Ausgangslage: Die SG Schneifel hat sich dank des jüngsten Sieges gegen Titelanwärter Mülheim-Kärlich (4:1) erst einmal in der Spitzengruppe festgesetzt. Vor allem in den Spielen gegen die Topteams der Liga konnte die Sportgemeinschaft bisher überzeugen. Umso interessanter wird nun zu sehen sein, ob es der Elf von Trainer Stephan Simon auch gegen einen Gegner wie die SG Andernach gelingt, hoch motiviert ins Spiel zu gehen. „Wir waren in den vergangenen Jahren relativ erfolglos in Andernach. Ich bin mit Trainer Kim Kossmann regelmäßig im Austausch. Ich erwarte eine sehr gestandene Rheinlandliga-Mannschaft. Da müssen wir unsere fußballerischen PS auf den Platz bringen und möchten zeigen, dass wir nicht durch Glück da oben stehen“, sagt der Coach der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.

SG Hochwald – SV Eintracht Mendig (Samstag, 15 Uhr, Hentern, Rasenplatz)

Ausgangslage: Auf die SG Hochwald warten wichtige Wochen, die darüber entscheiden könnten, ob man dauerhaft im Abstiegskampf steckenbleibt oder der Anschluss ans Mittelfeld gelingt. Alle vier Aufsteiger stehen nun hintereinander auf dem Programm. Den Anfang macht das Heimspiel gegen Mendig, das aktuell zwei Punkte mehr auf dem Konto hat. „Mendig kann sowohl eine Vierer- als auch Fünferkette spielen und wird wohl eher versuchen, uns den Ball zu überlassen, um mit seinen schnellen Spielern wie Braquin Mitel oder Dama Kanouté über Umschaltmomente nach vorne zu kommen. Zu Hause sind wir allerdings in der Spur und versuchen, im letzten Spiel in Hentern nachzulegen“, meint Fabian Mohsmann, Coach der Hochwälder.

Personal: Nils Hemmes kehrt in den Kader der Hochwälder zurück, nachdem er zuletzt aus privaten Gründen gefehlt hatte. René Mohsmann muss dagegen aufgrund einer Rotsperre passen. Patrick Dres ist nach auskurierter Krankheit zwar wieder ins Training eingestiegen, ein Einsatz kommt für ihn aber wohl noch zu früh.

VfB Wissen – FC Bitburg (Samstag, 15 Uhr, Wissen, Rasenplatz)

Ausgangslage: Beim VfB Wissen geht der FC Bitburg als klarer Favorit in die Partie. Beim Vorletzten sollten die Bitburger dreifach punkten, um ihren sicheren Platz im Tabellenmittelfeld vorerst zu wahren. Nach dem 4:6 gegen die Zweitvertretung der Trierer Eintracht liegt der Fokus zudem darauf, die Defensive entsprechend zu stabilisieren. „Wir sind generell stark genug, um jeden Gegner in der Liga schlagen zu können, wenn wir unsere Qualität entsprechend auf den Platz bringen. Ich erwarte einen schwierigen Platz und einen Gegner, der bereits ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand steht. Sie sind robust und haben mit Til Cordes zudem einen sehr guten Stürmer“, sagt Andreas Neuerburg, früher Geschäftsführer und etatmäßiger Co-Trainer der Bierstädter. Coach Fabian Ewertz weilt derzeit im Urlaub und kehrt erst zum Ende der nächsten Woche wieder zurück.

Personal: Pascal Alff fehlt aufgrund einer Gelb-Rotsperre. Anthony Delgado steht wegen eines privaten Termins ebenfalls nicht zur Verfügung.

SV Rot-Weiss Wittlich – SG Arzfeld (Sonntag, 15 Uhr, Wittlich, Kunst­rasenplatz)

Ausgangslage: Nach zuletzt vier Siegen in Folge haben sich die Rot-Weißen vorerst ganz oben festgesetzt. Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten SG Arzfeld sind die Rollen klar verteilt. „Es ist gut, wieder eine normale Trainingswoche gehabt zu haben. Das gab uns die Möglichkeit, nach den englischen Wochen wieder besser an gewissen Dingen zu arbeiten. Arzfeld hat zuletzt gute Leistungen gezeigt, daher werden wir sie mit großem Respekt empfangen. Für uns gilt dennoch, dass wir unseren Job am Sonntag erledigen, um die positive Form fortzusetzen“, sagt Fahrudin Kuduzovic, Trainer der Wittlicher.

Nachdem die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen zuletzt gegen Kirchberg den ersten Saisonsieg feiern konnten (2:1), wartet nun das bislang wohl schwierigste Spiel auf den Aufsteiger. Gleichwohl hat die SG beim Spitzenreiter in Wittlich nichts zu verlieren. „Fußballerisch ist Wittlich mit Ahrweiler vermutlich die stärkste Mannschaft der Liga. Ich denke, sie werden uns dauerhaft unter Druck setzen, um möglichst viele Chancen herauszuspielen. Wir müssen da vor allem in die Zweikämpfe kommen, aggressiv und kompakt gegen den Ball arbeiten, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen. So langsam merken wir auch, dass wir in der Liga angekommen sind“, sagt Florian Moos, Torwart und Trainer der Isleker.

Personal: Maximilian Uhlig und Ömer Kahyaoglu fehlten unter der Woche krankheitsbedingt. Coach Kuduzovic geht aber davon aus, dass beide wieder rechtzeitig fit sein werden. Bei den Gästen ist Julian Propson aufgrund von Knieblessuren fraglich. Musa Bah wird wegen muskulärer Probleme definitiv ausfallen.

Eintracht Trier II – FV Hunsrückhöhe Morbach (Sonntag, 15.30 Uhr, Trier, Rasenplatz auf dem Moselstadiongelände)

Ausgangslage: Nach dem zuletzt so furiosen 6:4-Erfolg beim FC Bitburg empfängt die U23 des SVE nun die Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld. Mit einem weiteren Sieg würden sich die Trierer im oberen Tabellendrittel festbeißen. Gleiches gilt auch für die Hunsrücker. Da beide Kontrahenten für einen offensiven und attraktiven Fußball stehen, ist davon auszugehen, dass sich ein offener Schlagabtausch entwickeln könnte. „Morbach hat eine gestandene Truppe, die über viel Erfahrung und gleichzeitig Qualität verfügt. Sie spielen eigentlich immer im oberen Bereich der Tabelle mit. Mit dem Derbysieg gegen Bitburg (6:4) im Rücken möchten wir aber auch gerade in unseren Heimspielen jetzt nachlegen“, betont Holger Lemke, Trainer der Eintracht. Für die Morbacher geht es zudem darum, sich nach zuletzt zwei herben Auswärtspleiten (0:4 in Linz und 1:7 in Wittlich) wieder zu stabilisieren. „Trier besitzt ein sehr gutes Offensivspiel. Allerdings steht und fällt dort auch vieles mit dem Personal, das Woche für Woche zur Verfügung steht. Wir selbst bereiten uns so vor, wie wir es immer tun und möchten nach dem positiven Ergebnis gegen Hochwald (1:0) wieder was mitnehmen“, meint Morbachs Coach Philipp Frank.

Personal: Personell wird bei den Trierern Chris Filipe nach überstandener Sperre wieder im Kader stehen. Moritz Jost (Fußverletzung) und Jannis Hoffmann (Hüftverletzung) sind dagegen noch fraglich. Bei den Morbachern wird André Petry, der zuletzt mit einer Platzwunde am Kopf zu kämpfen hatte, zurückkehren. Gleiches gilt für Erik Dippel, der zuletzt privat verhindert war.