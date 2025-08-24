Die Aufsteiger Viktoria Potsdam und Angermünder FC mischen Liga auf

Der erste Spieltag der Landesliga Nord hatte alles zu bieten: klare Siege, hart umkämpfte Unentschieden und späte Treffer, die die Spiele noch einmal auf den Kopf stellten. Besonders der Aufsteiger Viktoria Potsdam setzte mit einem Offensivfeuerwerk ein dickes Ausrufezeichen.

Vor 307 Zuschauern legte die SG Einheit Zepernick einen furiosen Saisonstart hin. Bereits in der 12. Minute brachte Paul Maurer die Gastgeber in Führung, was der Mannschaft zusätzliche Sicherheit verlieh. Kurz vor der Pause kam Schönow zurück in die Partie: Hein-Peter Splett erzielte in der 41. Minute den Ausgleich und sorgte noch einmal für Spannung. Doch nur eine Minute später antwortete Zepernick mit einem schnellen Gegenschlag – Lesley Park stellte in der 42. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause bauten die Gastgeber den Vorsprung weiter aus. Luca Grabarek traf in der 52. Minute zum 3:1, ehe Paul Maurer mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute endgültig den Deckel auf die Partie setzte. ---

In Buckow entwickelte sich vor 120 Zuschauern eine umkämpfte Begegnung, die keinen Sieger fand. Die Gastgeber starteten besser in die Partie und belohnten sich in der 23. Minute mit der Führung durch Theo Hahn. Fortuna Babelsberg gelang in der 77. Minute der Ausgleich durch Jan Alexander Weber. Es blieb beim 1:1. ---

Der FSV Bernau ist mit einem Auswärtserfolg in die Saison gestartet. Die Gäste übernahmen in Alt Ruppin früh das Kommando und belohnten sich in der 26. Minute, als Ousmane Kone den Ball im Tor unterbrachte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bernau die aktivere Mannschaft, drängte auf die Vorentscheidung und fand sie schließlich in der 81. Minute, als erneut Ousmane Kone erfolgreich war. Während Alt Ruppin trotz kämpferischer Leistung ohne Punkte blieb, durfte Bernau die ersten drei Zähler der neuen Saison bejubeln. ---

Schwedt erwischte einen perfekten Start in die neue Spielzeit. In einem umkämpften Spiel gegen den FC 98 Hennigsdorf hielten die Gastgeber lange geduldig den Druck aufrecht. In der 59. Minute war es dann Christian Staatz, der einen Strafstoß verwandelte. Mit diesem Treffer war der Bann gebrochen. Bjarne Zenk erhöhte in der 75. Minute auf 2:0, ehe Jason-Leon Würfel in der Schlussminute für den umjubelten dritten Treffer sorgte. Mit dem klaren 3:0 setzte Schwedt ein Ausrufezeichen. ---

Der Aufsteiger Viktoria Potsdam sorgte am ersten Spieltag für ein echtes Offensivspektakel. Die Hausherren legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und gingen bereits in der 17. Minute durch Tom Nattermann in Führung. Es folgten Tore von Nils Gottschick in der 36. Minute und Marvin Kleihs kurz vor der Pause. Auch nach Wiederanpfiff blieb Potsdam dominant: Marvin Kleihs erhöhte in der 50. Minute, ehe Alexander Rackwitz in der 52. Minute den ersten Treffer für die Gäste erzielte. Maxime Lemaire legte drei Minuten später nach, doch die Freude der Gäste währte nur kurz. Mathis Lange stellte in der 65. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Tom Nattermann in der 74. und 86. Minute seinen Dreierpack perfekt machte. Den Schlusspunkt zum 8:2 setzte Jonas Kwast in der Nachspielzeit. ---

In Falkensee erlebten die Zuschauer ein packendes Duell, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Robin Moerer brachte die Gäste aus Neustadt bereits in der 29. Minute in Führung. Falkensee ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück. Justus Napieralla erzielte in der 76. Minute den Ausgleich und drehte die Partie in der 88. Minute sogar zugunsten der Hausherren. Doch Neustadt gab nicht auf und kam in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Ricky Djan-Okai zum späten Ausgleich – ein Remis in einer emotionalen Partie. ---

Der Aufsteiger Angermünder FC feierte einen erfolgreichen Einstand in die Landesliga. Zwar gingen die Gäste aus Bornim in der 16. Minute durch Mike Weißfuß Jr. in Führung, doch die Hausherren zeigten Moral. Nico Hanse sorgte in der 31. Minute für den Ausgleich, bevor Ian Beckmann in der 56. Minute die Partie drehte. In der Schlussminute machte Nico Hanse mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand perfekt. Ein Auftakt, der in Angermünde für viel Euphorie sorgt. ---

In Zehdenick sahen die 90 Zuschauer ein enges Duell auf Augenhöhe. Nikos Wolf brachte die Gäste aus Eberswalde bereits in der 7. Minute in Führung und setzte die Hausherren damit früh unter Druck. Zehdenick kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und belohnte sich in der 30. Minute mit dem Ausgleich durch Marcin Krystek. Danach drängten beide Mannschaften auf den Siegtreffer, doch trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:1-Unentschieden, das beiden Teams einen ersten Punkt einbrachte.