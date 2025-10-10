Die aufregendsten Spiele aus dem Kreis Kleve vom Wochenende

Broekhuysen will an Rhede dranbleiben. – Foto: Cindy Jahn

Sportfreunde Broekhuysen – Sportfreunde Lowick (Sonntag, 15 Uhr). Wenn das so weitergeht, ist das Rennen um die Meisterschaft in der Bezirksliga-Gruppe 4 frühzeitig entschieden. Acht Spiele, acht Siege: Bislang ist Spitzenreiter VfL Rhede für die Konkurrenz ganz einfach zu stark. Die Sportfreunde Broekhuysen, die den Namensvetter aus dem Bocholter Ortsteil im Duell der Verfolger herausfordern, haben als Tabellenzweiter bereits acht Punkte Rückstand. Falls die vermeintliche Übermannschaft aus Rhede weiter ihr Ding durchziehen sollte, sorgt wenigstens die Aufstiegsregelung des Fußball-Verbandes Niederrhein noch für etwas Spannung. Denn nach Saisonende ermitteln die sechs Bezirksliga-Tabellenzweiten noch zwei weitere Landesliga-Aufsteiger. Deshalb werden am Sonntag auf der Sportanlage Op den Bökel Punkte vergeben, die in der Endabrechnung noch eine ganz wichtige Rolle spielen können. Vor knapp drei Jahren stand das Duell übrigens noch auf dem Landesliga-Spielplan: Im November 2022 feierte der Gastgeber einen 2:1-Erfolg.

SGE Bedburg-Hau – TSV Weeze (Sonntag, 15 Uhr). Unterschiedlicher könnten die Formkurven der beiden Kreisrivalen kaum sein. Beim Gastgeber herrscht im Frühherbst eitel Sonnenschein. Die Mannschaft von Trainer Bernard Alijaj hat in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte gesammelt und sich mit dieser Ausbeute etwas überraschend im oberen Mittelfeld der Bezirksliga-Tabelle etabliert. Ganz anders der Aufsteiger aus Weeze, der nach einem verheißungsvollen Saisonstart im genannten Zeitraum komplett leer ausgegangen ist. Punktgleich mit Schlusslicht SV Haldern belegt der Turn- und Spielverein den vorletzten Platz und muss sich auf einen harten Abstiegskampf einstellen. Die Rollen sind vor dem Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz in Hasselt also klar verteilt. Wobei das Ergebnis völlig offen ist – der Gastgeber bekommt gerne einmal Probleme, sobald er ein Spiel in die Hand nehmen muss.

Siegfried Materborn – 1. FC Kleve II (Freitag, 19.30 Uhr). Derbystimmung in der Klever Oberstadt. Und das auch noch unter Flutlicht – Freund des gepflegten A-Liga-Fußballs, was willst Du mehr ? Der Tabellenführer aus Materborn leistete sich am vergangenen Spieltag den ersten Ausrutscher. Nach einem Traumstart mit sieben Siegen in Serie endete ausgerechnet das Duell beim zuvor noch punktlosen Schlusslicht SGE Bedburg-Hau II mit einer Nullnummer. Die beiden Lokalrivalen stehen sich übrigens erstmals nach elf Jahren wieder in einem Meisterschaftsspiel gegenüber.

TSV Nieukerk – Alemannia Pfalzdorf II (Sonntag, 16.30 Uhr). Die Sportanlage mit dem klangvollsten Namen weit und breit ist bereits am neunten A-Liga-Spieltag Schauplatz eines echten Kellerduells. Der Drittletzte TSV Nieukerk fordert am „Aermen Düwel“ den Viertletzten aus dem Nordkreis heraus. In der aktuellen Situation hilft beiden Mannschaften nur ein Sieg. Deshalb dürfen sich die Zuschauer berechtigte Hoffnungen auf ein Spektakel machen. So wie am vergangenen Spieltag, als in den Partien mit Beteiligung beider Teams insgesamt 14 Treffer fielen.

SG Keeken/Schanz – BV DJK Kellen II (Sonntag, 15 Uhr). In der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern trennen den Tabellenneunten SG Keeken/Schanz gerade einmal drei Punkte vom Gegner aus Kellen, der aktuell mit fünf Punkten die Abstiegszone anführt. Die Gäste haben bereits 27 Gegentreffer kassiert und stellen damit die schlechteste Defensive der Liga. Der Ausgang der Partie könnte für beide Mannschaften die Richtung des weiteren Saisonverlaufs vorgeben. Beide Teams kommen über den Kampf – es wird also eine deftige Fußballkost serviert.