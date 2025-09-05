Broekhuysen bekommt es im Lokalduell mit Weeze zu tun. – Foto: Sylwia Kopeć

Die aufregendsten Spiele aus dem Kreis Kleve vom Wochenende Zwei Kreisderbys versprechen in der Bezirksliga eine Menge, wobei eine Partie überraschend ein Kellerduell ist. In der Kreisliga A kommt es zu einer Bestandsaufnahme. Und in der Kreisliga B steigt ein Duell der Neulinge mit weißer Weste.

TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen (Freitag, 20 Uhr) Nur zwei Mannschaften sind in der Gruppe vier der Bezirksliga nach drei Spieltagen noch ungeschlagen – Spitzenreiter VfL Rhede und Neuling TSV Weeze. Der kleine, aber feine Unterschied: Rhede hat die optimale Ausbeute von neun Punkten auf dem Konto, der Tabellensiebte TSV nur fünf, weil er schon ein bisschen Lehrgeld gezahlt hat. Die Mannschaft hat auswärts in der Schlussphase zweimal einen Vorsprung hergeschenkt. Ansonsten hat das Team fußballerisch überzeugt, was eine Menge für die Partie verspricht. Denn Gegner Sportfreunde Broekhuysen ist ebenfalls dafür bekannt, eine etwas feinere Klinge zu schlagen, und wird zu den Anwärtern auf den Titel gezählt.

Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf (Sonntag, 16 Uhr). Das Kreis-Derby in der Gruppe vier der Bezirksliga ist überraschend am vierten Spieltag ein Kellerduell. Dass sich Alemannia Pfalzdorf in den unteren Regionen des Tableaus befindet, damit konnte noch gerechnet werden, weil es für das Team auch in dieser Saision nur um den Klassenerhalt geht. Doch den Kevelaerer SV hatte man dort nicht erwartet, was den Druck für die Partie vor eigenem Publikum erhöht. Die Mannschaft von Trainer Patrick Znak muss nach einer Niederlage und zwei Unentschieden gegen den punktgleichen Kontrahenten unbedingt den ersten Sieg feiern, um den Start in die Saison nicht komplett in den Sand zu setzen. Das gilt aber auch für den Gegner – für einige Brisanz ist in der Begegnung also gesorgt.

SV Nütterden – Siegfried Materborn (Sonntag, 15:30 Uhr) Beim SV Nütterden ist man nach der restlos enttäuschenden vergangenen Saison derzeit guter Dinge. Natürlich läuft noch nicht alles so rund, wie es sich das Trainergespann Dirk Arns/Joachim Böhmer wünschen würde. Doch mit sechs Punkten aus drei Partien ist der Beinahe-Absteiger gut in die neue Spielzeit gestartet. Jetzt steht eine knallharte Bestandsaufnahme an. „Wir müssen hundert Prozent abrufen“, sagt Böhmer. Schließlich hat Siegfried Materborn mit einem Start mit drei Siegen bewiesen, dass die Mannschaft nicht zu Unrecht zu den Kandidaten auf einen Spitzenplatz gezählt wird. Doch der Tabellenzweite muss sich darauf einstellen, dass die Partie sicherlich kein Selbstläufer wird.

SV Veert – TSV Nieukerk (Sonntag, 15 Uhr). Das hatten sich die Verantwortlichen des Aufsteigers SV Veert bestimmt anders vorgestellt. Nach dem torlosen Remis am ersten Spieltag gegen den Top-Favoriten Uedemer SV strotzten die Schwarz-Gelben vor Selbstvertrauen und wollten unbedingt nachlegen. Doch es folgten eine Niederlage beim SV Issum und eine Punkteteilung daheim gegen Mitaufsteiger BV Sturm Wissel. Um nicht früh der Musik hinterherzulaufen, ist ein Dreier gegen den TSV Nieukerk somit Pflicht. Doch auch die Gäste stehen mit nur einem Punkt auf derHabenseite unter Zugzwang. Auch sie müssen auf einen Sieg gehen – die Zuschauer wird es freuen.

SV Bedburg-Hau - Germania Wemb (Sonntag, 15 Uhr) In der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern steigt an der Antoniterstraße das interessante Duell der beiden Aufsteiger, die jeweils fulminant mit drei Siegen in die Spielzeit gestartet sind. Während der Gastgeber auch in der höheren Liga sein Offensivpotenzial bislang mit elf Treffern unter Beweis gestellt hat, zeigen die Gäste aus dem Südkreis ihre Defensivkünste, da sie bisher lediglich zwei Gegentore zugelassen haben. Es kommt auch zum Aufeinandertreffen der momentan besten Torschützen der Liga: Patrick Janssen (4) und Hogir Adar (3) von der SV Bedburg-Hau sowie Adrian Kopec (3) von der Germania. Mal sehen, welche Abwehrreihe diese Torjäger besser in den Griff bekommt. Auf jeden Fall wollen beide Mannschaften ihre Siegesserie unbedingt fortsetzen und sich im oberen Tabellendrittel festbeißen.