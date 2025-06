Kurz vor dem Trainingslager in Bad Wörishofen hat der 1. FC Magdeburg seine zweite Neuverpflichtung des Sommers präsentiert. Laurin Ulrich, der schon seit einigen Tagen an der Elbe gehandelt worden war, folgt Trainer Markus Fiedler vom VfB Stuttgart II zum Zweitligisten. Unter der Regie des neuen FCM-Coaches ging der Fiedler-Zögling die ersten Schritte im Herrenbereich. Nun folgt der 20-Jährige auf Leihbasis zum FCM.

"Wir kennen und schätzen uns sehr. Er hat eine bärenstarke Rückrunde in der 3. Liga gespielt und dadurch die Aufmerksamkeit einiger Zweitligisten auf sich gezogen. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Laurin für den FCM entschieden hat", wird Fiedler in der Vereinsmeldung zur Verpflichtung des Offensivspielers zitiert. Dieser werden "mit seiner technischen Qualität, seiner Spielintelligenz und Dynamik" helfen. Zum Spielerprofil:

Neuland ist die 2. Bundesliga für Ulrich nicht. In der Hinrunde der vergangenen Saison war der frühere Junioren-Nationalspieler an den SSV Ulm ausgeliehen, kam für diesen fünfmal im deutschen Unterhaus zum Einsatz. Im Winter allerdings führte der Weg zurück zu Fiedler und der VfB-Reserve, für die er mit zehn Scorern (drei Tore, sieben Vorlagen) in 18 Drittliga-Einsätzen zu überzeugen wusste.

"Mit Laurin bekommen wir einen hochtalentierten, jungen Spieler, dem wir zutrauen, sich bei uns auf den Offensivpositionen durchzusetzen. Wir hoffen, dass er uns einen Mehrwert für diese Saison bringen wird", erklärt FCM-Sportchef Otmar Schork. Ulrich freut sich allen voran auf das Publikum in Magdeburg. "Für mich ist es etwas Besonderes, bei einem Traditionsverein wie dem FCM zu sein. Der Club hat sensationelle Fans und spielt einen attraktiven Fußball. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt gehen", sagte der 20-jährige Youngster zu seinem Wechsel.

In Stuttgart sieht man im Leihgeschäft viele Vorteile. "Wir sind einer Meinung, dass eine Leihe in die 2. Liga genau der richtige Entwicklungsschritt für ihn ist. Zumal er in Magdeburg mit Markus Fiedler auf einen Trainer trifft, der ihn ausgesprochen gut kennt und schätzt. So erhoffen wir uns, dass Laurin gestärkt und mit den nötigen Einsatzzeiten nach einem Jahr wieder zu uns zurückkehrt", sagte Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, zum Ulrich-Transfer.

