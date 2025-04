Die Aufgabe Heimstetten hat es in sich

Der Fußball-Bayernligist Pipinsried empfängt am Ostermontag Heimstetten. Der Gegner ist nichts weniger als die Mannschaft der Stunde.

Mit einem Sieg am Ostermontag im Heimspiel gegen den SV Heimstetten kann der FC Pipinsried in der Bayernliga weiter Druck auf den amtierenden Meister und Tabellenzweiten Erlbach ausüben. Allerdings wird es eine überaus anspruchsvolle Aufgabe, denn die Heimstettener sind mit fünf Siegen am Stück die Mannschaft der Stunde in der Bayernliga. Anpfiff der Partie in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena ist um 16 Uhr.

Der FC Pipinsried kehrte in der vergangenen Woche mit einem 1:1-Unentschieden aus Schalding zurück. Die Mannschaft von Trainer Sepp Steinberger war dem Gastgeber spielerisch deutlich überlegen, konnte letztendlich aber die drei Punkte nicht einsacken. Ärgerlich, aber nach den englischen Wochen konnte sich Mannschaft wenigstens regenerieren.

Die Bayernliga Süd geht in die heiße Phase der Saison, fünf Spieltage vor Schluss hat sich der FC Pipinsried eine gute Ausgangsposition verschafft. Er rangiert vor dem Osterwochenende mit 52 Punkten auf Platz drei, nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Erlbach. Die Tabellenführung hat der TSV 1860 München II inne, der allerdings am Gründonnerstag gegen die sich im Abstiegskampf befindliche SpVgg Unterhaching II nicht über ein 1:1 hinauskam.

Das Ergebnis ist eine Überraschung, denn die Junglöwen zeigten in der bisherigen Saison Top-Leistungen. Im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga spielen die Münchner allerdings keine Rolle, denn sie dürfen nicht aufsteigen, da die erste Mannschaft der Löwen in der 3. Liga spielt.

In der Rückrunde holte der SV Heimstetten 22 Punkte, nur einen weniger als der FCP. Aber die Mannschaft um Routinier und Kapitän Lukas Riglewski erzielte dabei 33 Volltreffer – Bestwert der Bayernliga Süd. Die Ergebnisse der Heimstettener der letzten Spiele: 7:1 gegen Türkspor Augsburg, 6:0 gegen Unterhaching II, 4:2 gegen Sonthofen, 2:1 in Schalding und 6:1 gegen Nördlingen. Die Pipinsrieder Defensive wird also entsprechend gefordert sein.

Dass die Spiele gegen Heimstetten immer ihre Besonderheit haben, zeigt einen Blick auf die vergangenen Monate. Im Hinspiel siegte der FCP nach einem 0:2-Rückstand mit 4:2. Vor fast genau einem Jahr wurde der ehemalige FC-Trainer Martin Weng nach einer 1:3-Heimniederlage gefeuert. Und im ersten Spiel der vergangenen Saison siegte Heimstetten mit 3:2. Der FCP führte damals mit 2:0, doch Heimstetten schlug ab der 85. Minute zurück und wandelte den Rückstand in einen 3:2-Sieg um.

Die Geschehnisse sind sicherlich von gestern, trotzdem steckt in der Paarung seit Jahren jede Menge Zündstoff. Damit ist auch am Ostermontag zu rechnen.