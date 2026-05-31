Die Auf- und Abstiegsentscheidungen am letzten Spieltag 2025/26

Rutscht die SpVgg Vreden (in Gelb) am letzten Spieltag erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz und folgt der SG Finnentrop/Bamenohl in die Westfalenliga? – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

FuPa Westfalen blickt auf alle Entscheidungen, die im überkreislichen Fußball noch ausstehen und ist vielfach im Liveticker dabei:

"Show-Down" am letzten Spieltag. Dem SV Affeln reicht gegen Verfolger SG Herdringen/Müschede ein Remis zur Meisterschaft. Gewinnt die SG, sind beide punktgleich und es gibt ein Entscheidungsspiel.

Die punktgleichen SuS Stadtlohn II und Fortuna Gronau machen am letzten Spieltag den Meister unter sich aus. Erreichen beide dieselbe Punktzahl, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Im Abstiegskampf gibt es die kuriose Situation, dass fünf Mannschaften den letzten Absteiger unter sich ausmachen.

Ein Remis reicht Stadtlohn zur Vizemeisterschaft, wenn Dülmen nicht mit vier Toren gewinnt.

Der SuS Stadtlohn hat die Meisterschaft gegenüber dem spielfreien TSV Raesfeld mit einem Fünf-Tore-Sieg selbst in der Hand. Gelingt ein geringer Sieg ist Stadtlohn Vizemeister hinter Raesfeld.

RW Mastholte und der SV Herbern machen im direkten Duell den letzten Absteiger unter sich aus. Mastholte reicht ein Remis, Herbern muss gewinnen.

Vier Mannschaft kämpfen am letzten Spieltag um die Vizemeisterschaft. Die SG Belle-Cappel-Leopoldstal hat die besten Chancen und kann mit einem einfach Siegen Platz 2 verteidigen. Der FC Dahl/Dörenhagen, die Spvg Brakel und der SuS Westenholz hoffen auf Ausrutscher der Konkurrenz.

Die Spvg Steinhagen steigt bei einem Sieg in die Landesliga auf. Gewinnt Steinhagen nicht, steigt der TuS Lipperreihe auf der Couch auf.

Kreisliga Beckum (Roland Beckum steigt auf)

Der SC Roland Beckum hat einen Punkt Vorsprung auf RW Vellern. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Bielefeld (BV Werther steigt auf - Jöllenbeck nimmt auf der Aufstiegsrelegation teil)

Der BV Werther hat zwei Punkte Vorsprung auf die punktgleichen SC Bielefeld und TuS Jöllenbeck. Kommt es zur Punktgleichheit um Platz 1 (oder auch Platz 2, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt), könnte es mindestens ein Entscheidungsspiel geben.

Kreisliga A1 Bochum (Eppendorf steigt auf)

SW Eppendorf hat einen Punkt Vorsprung auf den VfB Günnigfeld. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Detmold (Kachtenhausen steigt auf)

Der TuS Kachtenhausen hat drei Punkte Vorsprung auf den FC Fortuna Schlangen. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A2 Dortmund (Hörde nimmt an der Aufstiegsrelegation teil)

Im Kampf um Platz 2, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, hat der Hörder SC zwei Punkte Vorsprung auf den SV Körne. Ein Remis reicht Hörde aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses, das hier bei Punktgleichzeit zählt.

Kreisliga A Herford (Löhne-Obernbeck steigt auf)

Der SV Löhne-Obernbeck hat einen Punkt Vorsprung auf den TuS Bruchmühlen und drei Punkte Vorsprung auf den SV Enger-Westerenger. Am letzten Spieltag müsste Enger-Westerenger Löhne-Obernbeck mit sechs Toren schlagen, um den direkten Vergleich zu gewinnen, der bei Punktgleichheit zählt. Gleichzeitig müsste aber auch Bruchmühlen verlieren, so dass die Meisterschaft von Enger-Westerenger so gut wie ausgeschlossen ist. Sind am Ende alle drei punktgleich, steigt Löhne-Obernbeck auf.

Kreisliga A Höxter (Erkeln/Hembsen steigt auf)

"Show-Down" am letzten Spieltag. Dem SV Bonenburg reicht gegen Verfolger SG Erkeln/Hembsen ein Remis zur Meisterschaft. Gewinnt die SG, sind beide punktgleich und die SG ist aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs Meister.