Die Arena bekommt ein Fahrrad-Parkhaus Während es beim Funktionsgebäude von Fortuna immer noch gehörig hakt, plant die Stadt nun ein neues Bauvorhaben direkt an der Arena. Der Bau in Trapezform soll auf Stelzen stehen und auf zwei Ebenen Platz bieten.

Wenn das Wetter schön ist und Fortuna Düsseldorf spielt, gibt es nicht nur eine Art rot-weißen Volkswandertag Richtung Arena, es pilgern auch Tausende per Fahrrad am Rhein entlang zum Stadion. Der Fahrrad-Parkplatz westlich der Arena ist dann rasch überfüllt, und die Fans ketten ihre Räder an, wo es nur möglich ist, an Zäunen, Absperrungen oder Schutzbügeln.