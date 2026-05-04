Die Anstoßzeiten für den Finaltag der Amateure stehen fest

– Foto: Christian Fromme

Am 23. Mai rücken die Landespokal-Endspiele wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Beim elften Finaltag der Amateure überträgt "Das Erste" wieder mehr als sieben Stunden lang in der großen Konferenz mit insgesamt 21 Endspielen. Nun steht auch fest, wann die jeweiligen Finals angepfiffen werden.

Das Endspiel um den dachbleche24-Landespokal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) rückt dabei in den zweiten Zeitslot. So wird im Leuna-Chemie-Stadion in Halle am 23. Mai um 13:30 Uhr der Anstoß zum Duell zwischen Oberligist VfB Germania Halberstadt und Regionalligist Hallescher FC ertönen. Dies geht es aus einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Deutschen Fußballs Bundes hervor.

In dieser betont Peter Frymuth, der DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, noch einmal die Bedeutung des Finaltags der Amateure, der am Abend mit dem DFB-Pokalfinale in Berlin abgerundet wird. "Auf uns wartet am 23. Mai wieder ein Festtag für den deutschen Fußball – sowohl im Amateur- als auch im Profibereich", unterstreicht Frymuth. "Ich bin froh und stolz, dass wir dem Amateurfußball mit Unterstützung der ARD bereits im elften Jahr in Folge eine besondere Bühne bieten können. Der Finaltag zeigt immer wieder eindrucksvoll, welche Emotionen und Leidenschaft der Fußball überall freisetzt, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.“