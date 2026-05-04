– Foto: Christian Fromme
Die Anstoßzeiten für den Finaltag der Amateure stehen fest
dachbleche24-Landespokal +++ Das Endspiel zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem Halleschen FC ist fest terminiert
von Kevin Gehring · Heute, 15:06 Uhr · 0 Leser
Am 23. Mai rücken die Landespokal-Endspiele wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Beim elften Finaltag der Amateure überträgt "Das Erste" wieder mehr als sieben Stunden lang in der großen Konferenz mit insgesamt 21 Endspielen. Nun steht auch fest, wann die jeweiligen Finals angepfiffen werden.
Das Endspiel um den dachbleche24-Landespokal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) rückt dabei in den zweiten Zeitslot. So wird im Leuna-Chemie-Stadion in Halle am 23. Mai um 13:30 Uhr der Anstoß zum Duell zwischen Oberligist VfB Germania Halberstadt und Regionalligist Hallescher FC ertönen. Dies geht es aus einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Deutschen Fußballs Bundes hervor.
In dieser betont Peter Frymuth, der DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, noch einmal die Bedeutung des Finaltags der Amateure, der am Abend mit dem DFB-Pokalfinale in Berlin abgerundet wird. "Auf uns wartet am 23. Mai wieder ein Festtag für den deutschen Fußball – sowohl im Amateur- als auch im Profibereich", unterstreicht Frymuth. "Ich bin froh und stolz, dass wir dem Amateurfußball mit Unterstützung der ARD bereits im elften Jahr in Folge eine besondere Bühne bieten können. Der Finaltag zeigt immer wieder eindrucksvoll, welche Emotionen und Leidenschaft der Fußball überall freisetzt, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.“
Jörg Bihlmeyer, FSA-Vizepräsident für das Spielwesen, bekräftigt in der Mitteilung des Landesverbandes: "Mit dem Finaltag der Amateure bekommt unser dachbleche24-Landespokal erneut die große Bühne, die er verdient." Die Anstoßzeit um 13:30 Uhr und das "traditionsreiche Leuna-Chemie-Stadion in Halle" würden beste Voraussetzungen schaffen "für ein stimmungsvolles Endspiel, das Fans in ganz Sachsen-Anhalt begeistern wird."
Die Ansetzungen des Finaltags der Amateure 2026 am 23. Mai in der Übersicht:
11:30 Uhr:
- Badischer Fußballverband:
VfR Mannheim (Oberliga Baden-Württemberg) – SV Waldhof Mannheim (3. Liga)
- Berliner Fußball-Verband:
VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) – BFC Dynamo (Regionalliga Nordost)
- Bremer Fußball-Verband:
Leher TS (Bremen-Liga) – SV Hemelingen (Bremen-Liga)
- Hamburger Fußball-Verband:
SC Vorwärts Wacker 04 (Oberliga Hamburg) – Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (Oberliga Hamburg)
- Fußball-Landesverband Brandenburg:
FC Energie Cottbus (3. Liga) – VfB Krieschow (NOFV-Oberliga Süd)
- Schleswig-Holsteinischer Fußballverband:
SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-Holstein) – 1. FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord)
- Thüringer Fußball-Verband:
FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) - ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost)
13:30 Uhr:
- Fußballverband Rheinland:
TuS Koblenz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – SV Eintracht Trier (Regionalliga Südwest)
- Fußballverband Sachsen-Anhalt:
VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) - Hallescher FC (Regionalliga Nordost)
- Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern:
SV Pastow (Verbandsliga) - F.C. Hansa Rostock (3. Liga)
- Niedersächsischer Fußballverband:
Lüneburger SK Hansa (Oberliga Niedersachsen) – TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen)
- Südbadischer Fußballverband:
Bahlinger SC (Regionalliga Südwest) – FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg)
- Südwestdeutscher Fußballverband:
TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) – FK Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
15:30 Uhr:
- Fußball-Verband Mittelrhein:
- Fortuna Köln (Regionalliga West) – Viktoria Köln (3. Liga)
- Fußballverband Niederrhein:
MSV Duisburg (3. Liga) - SC St. Tönis (Oberliga Niederrhein)
- Sächsischer Fußball-Verband:
FSV Zwickau (Regionalliga Nordost) – FC Erzgebirge Aue (3. Liga)
- Württembergischer Fußballverband:
SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) - SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest)
16:30 Uhr:
- Bayerischer Fußball-Verband:
Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – TSV 1860 München (3. Liga)
- Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen:
SC Verl (3. Liga) – Sportfreunde Lotte (Regionalliga West)
- Hessischer Fußball-Verband:
SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest)
- Saarländischer Fußballverband:
1. FC Saarbrücken (3. Liga) – FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest)
*Für den Fall, dass einer der aufgeführten Finalisten an den Relegationsspielen zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga teilnimmt, können sich Änderungen an den Ansetzungen ergeben.