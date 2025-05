Die Anstoßzeit für das Finale im dachbleche24-Landespokal steht fest

In den vergangenen Jahren fanden die Landespokal-Endspiele von Sachsen-Anhalt am Finaltag der Amateure häufig im frühesten Slot statt. In diesem Jahr allerdings nicht. Der 1. FC Lok Stendal (Verbandsliga) und der Hallesche FC (Regionalliga Nordost) stehen sich am 24. Mai zur Mittagszeit gegenüber. Anstoß im Leuna-Chemie-Stadion ist um 14.30 Uhr.

Dies haben der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) und der DFB am Montag bekanntgegeben. "Die Anstoßzeit um 14:30 Uhr ist besonders fanfreundlich – gerade für Familien mit Kindern bietet sie eine ideale Möglichkeit, gemeinsam ein spannendes Fußballspiel zu erleben", freute sich Jörg Bihlmeyer, FSA-Vizepräsident Spielwesen. "Nach vielen Jahren in einem festen Zeitslot war es an der Zeit, neue Wege zu gehen und bewusst frische Impulse zu setzen. Dieser Wunsch wurde vom Fußballverband Sachsen-Anhalt deutlich formuliert", so Bihlmeyer weiter.

Wie in den vergangenen Jahren auch berichtet "Das Erste" in einer mehr als siebenstündigen Konferenz von sämtlichen Landespokal-Endspielen in Deutschland. Um 12:30 Uhr beginnen die ersten Partien - dieses mal jedoch nicht in Sachsen-Anhalt - und um 17:30 Uhr die letzten. Dazwischen eingebettet ist das Finale um den dachbleche24-Landespokal. "Wir freuen uns sehr auf eine stimmungsvolle Atmosphäre im Leuna-Chemie-Stadion in Halle – und hoffen auf ein wahres Fußballfest“, so Bihlmeyer.