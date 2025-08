Die Anspannung ist groß in Hüffelsheim

Hüffelsheim. Ergebnisse in der Vorbereitung sind Schall und Rauch. Am Samstag wird es ernst. Dann beginnt um 16.30 Uhr auf Palmenstein für die SG Hüffelsheim das Erlebnis Verbandsliga. Der erste Gegner, mit dem sich die Truppe von André Weingärtner misst, ist die TuS Marienborn, Tabellenachter der Vorsaison. "Einen Wunsch gibt es nicht, aber wir haben uns natürlich ein Heimspiel erhofft", so Weingärtner, der seine Mannschaft nach intensiven Trainingseinheiten "maximal vorbereitet" sieht.

Die Anspannung ist groß. "Es ist ein ganz besonderer Termin für uns alle. Die wenigsten im Kader hatten diese Situation schon. Und auch für die, die in höheren Ligen gespielt haben, ist das, was wir jetzt betreten, absolutes Neuland." Dabei schließt sich Weingärtner selbst mit ein.

Mit Ausnahme von Neuzugang Nico Najda (24, zuletzt TSG Pfeddersheim), der sich im ersten Training eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte, ist der Kader fit. Das Trainerteam hat die Qual der Wahl. Weingärtner begrüßt ausdrücklich, dass sich alle in Position gebracht, sich auch die Neuen bestens eingebracht hätten.

Morgen, 16:30 Uhr SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim TuS Marienborn Marienborn 16:30 PUSH

Kader wurde noch einmal "aufgepimpt"

Neu im SG-Trikot sind außer Najda Torhüter Mark Becker (29, zuletzt TSG Planig), Abwehrspieler Elias Ludwig (25, VfR Baumholder), Mittelfeldakteur Nik Rosenbaum (25, Wormatia Worms) sowie die Offensivkräfte Johann Frisch (18, U19 Schott Mainz) und Simon Scherer (21, FC Schmittweiler-Callbach). Alle sind in der Region beheimatet, erfüllen das Anforderungsprofil des Clubs perfekt. Vom Kader seinen Jungs ist Weingärtner überzeugt. "Wir hatten letztes Jahr schon einen guten Kader und haben in jetzt nochmal aufgepimpt", hebt er hervor. Mit Akteuren, die aus der Region kommen, sollen möglichst auch mehr Zuschauer den Weg auf Palmenstein finden.

90 Minuten „volle Suppe“

Das Gefühl für den Auftakt ist sehr gut. "Wir können jedenfalls 90 Minuten lang volle Suppe gehen", bringt es der Lehrer auf den Punkt. Die Mischung aus Erfahrenen und jungen Wilden passe sehr gut, Rosenbaum bringe zudem die nötige Ruhe am Ball mit. Und dennoch. "Marienborn ist ein sehr gefährlicher Gegner. Alle Jungs haben höherklassig gespielt. Das Team kann an einem guten Tag jeden schlagen", beschreibt der SG-Coach eine der Wundertüten in der Verbandsliga.

Mannschaft ohne Druck von außen entwickeln

Die Idee der SG, sich in der Liga zu entwickeln und die Mannschaft insgesamt nach vorne zu bringen, kann nur gelingen, wenn der Tabellenstand nicht für Druck von außen sorgt. "Wir wollen eklige Situationen vermeiden, möglichst positiv überraschen." Dabei ist Weingärtner bewusst, dass es in der Verbandsliga komplett anders sein wird, als es die SG bislang gewohnt war. Abliefern fordert er deshalb, auf Leistung achten. Mit 70 oder 80 Prozent in eine Partie gehen und trotzdem erfolgreich sein. – Das wird es nicht geben. Zumal die Spielklasse sehr ausgeglichen sein wird. Vielleicht mit Ausnahme des TuS Mechtersheim, der unter Trainer Nauwed Amiri, dem Bruder von 05-Profi und Nationalspieler Nadiem Amiri, allgemein als großer Favoriten angesehen wird.

Highlight-Spiel am Jahrmarktsfreitag

Weingärtner und sein Team haben in der Vorbereitung Augenmerk auf die Bereiche Physis, Verteidigen und Anlaufverhalten gelegt. "Das musste bei uns sensibilisiert werden." Die Spiele des Vorjahres wurden ausführlich analysiert. Das zweite Heimspiel am Jahrmarktsfreitag gegen Eintracht Kreuznach wirft die Schatten voraus. "Das ist für alle etwas ganz Besonderes, und da erhoffen wir uns natürlich viele Zuschauer", so Weingärtner, der aber immer Schritt für Schritt denken will.