Die Ansetzungen im Landespokal-Achtelfinale der Frauen

In den beiden Landespokal-Wettbewerben der Fußballerinnen wurden am Montagnachmittag die Achtelfinal-Paarungen gezogen. Als Losfee fungierte die Schiedsrichterin Milli Funke. Folgende Paarungen hat die 22-Jährige in den beiden Wettbewerben gezogen.

Liveticker

+++ Hallo und herzlich Willkommen zur Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen in den beiden Landespokal-Wettbewerben der Fußballerinnen! +++

Zuerst werden die Paarungen auf dem Kleinfeld - Bereich Nord gezogen!

Der MSV 90 Preussen... trifft auf den SV Grün-Weiß Potzehne.

Der MTV Welsleben... empfängt die SG Abus Dessau.

Der Eilslebener SV... begrüßt Germania Olvenstedt.

Der SV Rot-Schwarz Edlau... bekommt Besuch vom SV Rotation Aschersleben.

Weiter geht es mit dem Süd-Lostopf.

Der SV Blau-Weiß Zorbau... trifft auf den SV Germania Maasdorf.

Der TSV Eintracht Lützen... spielt gegen den FC RSK Freyburg.

Der FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg... begrüßt den FSV Raßnitz.

Und die SG Droyßig/Spora... empfängt den VfB Scharnhorst Großgörschen.

Jetzt geht es an die Auslosung des Polytan-Landespokals auf Großfeld.

Die SG Union Sandersdorf... fährt zum VfB Ottersleben.

Der SV Allemannia Jessen... begrüßt den SV Germania Hergisdorf.

Der SV Allstedt... empfängt den FSV Sittendorf.

Die SG Kemberg/Eutzsch... trifft auf den FC Stahl Aken.

Der 1. FC Magdeburg... reist zum FSV Saxonia Tangermünde.

Der Hallesche FC... trifft auf den Sieger aus Roter Stern gegen Einheit Halle.

Germania Wernigerode... empfängt die FSG Irxleben/Niederndodeleben.

Die Wernigeröder REDS... begrüßen den SSV Besiegdas Magdeburg.

__________________________________________________

Polytan-Landespokal

1. FC Magdeburg (Regionalliga)

SSV Besiegdas Magdeburg (Verbandsliga)

Hallescher FC (Verbandsliga)

SG Union Sandersdorf (Verbandsliga)

SV Allemannia Jessen (Verbandsliga)

SV Germania Hergisdorf (Verbandsliga)

FSG Irxleben/Niederndodeleben (Verbandsliga)

Wernigeröder REDS (Verbandsliga)

VfB Ottersleben (Landesliga Nord)

SG Kemberg/Eutzsch (Landesliga Nord)

FSV Saxonia Tangermünde (Landesliga Nord)

Germania Wernigerode (Landesliga Nord)

FSV Sittendorf (Landesliga Süd)

FC Stahl Aken (Landesliga Süd)

SV Allstedt (Landesliga Süd)

Sieger aus Roter Stern Halle (LL Süd) vs. SG Einheit Halle (VL)

FSA-Kleinfeldpokal

Lostopf Nord

SG Abus Dessau

MSV 90 Preussen

SV Grün-Weiß Potzehne

MTV Welsleben

Eilslebener SV

Germania Olvenstedt

SV Rotation Aschersleben

SV Rot-Schwarz Edlau

Lostopf Süd

TSV Eintracht Lützen

SV Blau-Weiß Zorbau

FC RSK Freyburg

VfB Scharnhorst Großgörschen

SV Germania Maasdorf

FSV Raßnitz

SG Droyßig/Spora

FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg

__________________________________________________________________________________________________

