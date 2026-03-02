Die Ansetzungen der Nachholspiele in der Oberliga Westfalen

Bei aktuell sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer setzt Ahlen viel Hoffnung auf die Nachholspiele. Im März stehen neben den vier regulären Spieltagen zwei Nachholspiele auf dem Programm. – Foto: Julien Stapper

Die Tabelle in der Oberliga Westfalen ist ziemlich schief. Ergibt sich durch die an jedem Spieltag spielfreie Mannschaft eh schon immer ein etwas ungenaues Bild, ist die Anzahl der Partien inzwischen stark durcheinander geraten. Während der ASC 09 Dortmund bereits 23 Spiele absolviert hat, steht Schlusslicht Rot Weiss Ahlen erst bei 19 Partien.

Sechs Nachholspiele sind inzwischen angesetzt, zwei davon werden am kommenden Mittwoch ausgetragen. Noch immer sind aber acht Partien ohne Termin, darunter sogar zwei Spiele vom 16. Spieltag aus dem vergangenen November.