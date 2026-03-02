Die Ansetzungen der Nachholspiele in der Oberliga Westfalen

Die Tabelle in der Oberliga Westfalen ist ziemlich schief. Ergibt sich durch die an jedem Spieltag spielfreie Mannschaft eh schon immer ein etwas ungenaues Bild, ist die Anzahl der Partien inzwischen stark durcheinander geraten. Während der ASC 09 Dortmund bereits 23 Spiele absolviert hat, steht Schlusslicht Rot Weiss Ahlen erst bei 19 Partien.
Sechs Nachholspiele sind inzwischen angesetzt, zwei davon werden am kommenden Mittwoch ausgetragen. Noch immer sind aber acht Partien ohne Termin, darunter sogar zwei Spiele vom 16. Spieltag aus dem vergangenen November.
Alle Nachholspiele in der Oberliga Westfalen in der Übersicht:
Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr: RW Ahlen - TuS Hiltrup (vom 16. Spieltag)
Mittwoch, 4. März, 19 Uhr: SV Lippstadt 08 - FC Eintracht Rheine (vom 11. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19 Uhr: RW Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II (vom 18. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19 Uhr: SV Lippstadt 08 - SpVgg Vreden (vom 20. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr: SV Westfalia Rhynern - Türkspor Dortmund (vom 19. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr: SC Verl II - TuS Hiltrup (vom 20. Spieltag)
Ohne Termin sind:
TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine (vom 16. Spieltag)
Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick (vom 16. Spieltag)
DSC Arminia Bielefeld II - TSG Sprockhövel (vom 20. Spieltag)
FC Eintracht Rheine - 1. FC Gievenbeck (vom 20. Spieltag)
SV Westfalia Rhynern - RW Ahlen (vom 20. Spieltag)
RW Ahlen - SV Schermbeck (vom 21. Spieltag)
SV Westfalia Rhynern - TSG Sprockhövel (vom 22. Spieltag)
SV Lippstadt 08 - SG Finnentrop/Bamenohl (vom 22. Spieltag)