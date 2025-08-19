Die Ansetzungen der 2. Runde - Heimrechttausch in Siegen-Wittgenstein

Am morgigen Mittwoch geht es im Westfalenpokal wieder rund. Oberligist SG Wattenscheid 09 möchte beim Landesligisten TuS Eichlinghofen in Runde 2 einziehen. Gleichzeitig kämpfen die Ligarivalen Westfalia Rhynern und ASC 09 Dortmund im Topspiel um den Achtelfinal-Einzug. Auch der 1. FC Gievenbeck kann beim Bezirksligisten FC Epe bereits die Top 16 erreichen.

Danach geht die 2. Runde erst im September weiter. Ein Heimrechttausch wurde vorgenommen. Das Siegen-Wittgensteiner Derby zwischen Westfalenligist TuS Erndtebrück und Regionalligist Sportfreunde Siegen wurde in das Siegener Leimbachstadion verlegt.

Der Grund sind Bauarbeiten in der Erndtebrücker Pulverwaldkampfbahn, wo hinter dem Gästeblock ein Freizeitareal mit zum Beispiel zwei kleinen Fußballplätzen oder auch einem Basketball-Feld gebaut wird. Die Baustelle mit Security zu sichern, würde zu hohe Kosten verursachen, heißt es von Erndtebrücker Seite. So wurde sich auf ein Heimrechttausch geeinigt, der beiden Teams zugute kommen dürfte. Im Leimbachstadion werden wesentlich mehr Zuschauer erwartet, als voraussichtlich in der Pulverwaldkampfbahn zugelassen worden wären.