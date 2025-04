Wer ist wann spielberechtigt? – Foto: Meiki Graff

Die Anomalie im Regelwerk: Wer ab 1. Mai in welchem Team spielen darf Vereine mit mindestens zwei Mannschaften müssen schon im April aufpassen, welche Spieler eingesetzt werden. Denn manch ein Akteur könnte ab 1. Mai für Mannschaften des eigenen Vereins gesperrt sein.

Die ominöse Fünf-Tage-Regel sorgt bei Vereinen immer wieder für Probleme, da die Schutzfrist nicht richtig verstanden oder angewendet wird. Zum 1. Mai bis zum Ende einer Saison gibt es im Westdeutschen Fußballverband (WDFV) für den Mittelrhein, Niederrhein und für Westfalen eine extreme Verschärfung. Was gilt und wo aufgepasst werden muss.

Die Regelung zum Einsetzen von Spielern ab dem 1. Mai ist die Anomalie der Spielordnung, die den Vereinen am meisten Kopfschmerzen bereitet. Diese Sonderbedingungen sind durchaus kompliziert, weshalb FuPa versucht, das Prozedere möglichst einfach zu erklären: Spieler, die im letzten Pflichtspiel vor dem 1. Mai in einer höheren Mannschaft eingesetzt worden sind, werden zum Spieler der höheren Mannschaft und dürfen ab dem 1. Mai nicht mehr in der tieferen Mannschaft eingesetzt werden. Ein Beispiel: Ein Leistungsträger der zweiten Mannschaften muss am 27. April in der Erstvertretung aushelfen und wird durch seinen Einsatz zum Spieler der Erstvertretung. Wenn die zweite Mannschaft dann erst wieder am 1. Mai spielt, ist er "oben" festgespielt und darf in seiner ursprünglichen Mannschaft bis zum Saisonende nicht mehr auflaufen. Erst zum Saisonwechsel darf er dann wieder als offizieller Spieler in die Zweite zurückkehren.

Außerdem hat der WDFV festgelegt, dass die Schutzfrist auch zwischen Mai und Saisonende gilt. Helfen also Spieler der Zweiten im Mai oder Juni in der Ersten aus, dürfen sie erst nach Ablauf von fünf Tagen (gültig ab Folgetag) wieder in der Reserve aushelfen. Mehr dazu an dieser Stelle - Schutzfrist ab 1. Mai. Ausnahmeregelung und Sperre