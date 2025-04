– Foto: Sebastian Harbke, Rocco Menger

Die Angst als Begleiter im Abstiegsduell Am Ostermontag steht in der Landesklasse 2 einmal mehr ein Kellerduell auf dem Plan, in dem es für die Teams aus Auleben und Gispersleben um mehr als nur 3 Punkte geht.

Bevor sich Aulebens Trainer Enrico Leifheit um das nächste Heimspiel Gedanken machen konnte, musste er zunächst einmal das vorherige aufarbeiten. Gegen Eintracht Sondershausen gab es nicht nur auf dem Platz einige Hürden, die es zu meistern galt...

Do., 17.04.2025, 18:00 Uhr SV National Auleben SV Auleben BSV Eintracht Sondershausen Sondersh. 1 5 Im Duell mit dem Tabellenvierten lief in der ersten Halbzeit "so ziemlich alles schief", sodass es bereits nach 45 Minuten beim Stand von 0:4 nur noch darum ging sich einigermaßen vernünftig aus der Affaire zu ziehen. "Dort sprach ich noch einmal intensiv mit der Mannschaft und wir besannten uns noch mal auf das, was wir vor dem Spiel besprochen hatten. Wir legten uns auf einige Umstellungen fest und waren uns einig, dass wir uns mit diesem Spielverlauf und dem Ergebnis nicht abfinden. Mit neuen Aufgaben und frischen Mut ging es dann nach einer längeren Pause wieder auf das Feld und es begann eine völlig andere Halbzeit zu werden als die erste." so Enrico Leifheit, Trainer vom Tabellenschlusslicht, welches weiter auf den ersten Rückrundensieg wartet.

"Danke an Polizei, Sicherheitsfirma und Ordner!" Die von ihm angesprochene längere Halbzeitpause war den äußeren Umständen geschuldet, da nicht alle 755 Zuschauer nur zum Zuschauen gekommen waren. Hierzu schildert Leifheit nochmal seine Eindrücke und möchte an dieser Stelle auch ein paar Dankesworte loswerden. "Wie rechneten an diesem Spieltag generell mit einer großen Kulisse und uns wurde schon frühzeitig vor dem Spiel bekannt, dass unser Sportgelände in Auleben eventuell für die Austragung eines Fan Disput genutzt werden könnte. Mit diesen Informationen bereitete sich unser Verein darauf vor und organisierte zusätzlichen Schutz durch eine zivile Sicherheitsfirma, baute verschiedene Fanbereiche auf um die Gruppen voneinander zu trennen. Des Weiteren war vor Beginn des Spiels schon Polizei vor Ort wobei sich das Aufgebot im Laufe des Spiels noch deutlich erhöhte und somit blieb die Situation größtenteils friedlich und unter Kontrolle. Die beiden Fanlager waren voneinander getrennt und es blieb bei verbalen Ausschreitungen, die vom Niveau her mit dem Sport wenig bis gar nichts zu tun haben. Der der größte Teil der 750 Zuschauer war auch wegen dem Spiel erschienen und boten eine sportlich sehr gute Kulisse. Vielen Dank für das Erscheinen und die Unterstützung. Zur Halbzeit gab es einen kleinen Polizeieinsatz dadurch wurde die Halbzeitpause etwas verlängert und nach dem Spiel wurden einige sogenannte Fans festgesetzt damit die Gäste ungehindert das Sportgelände verlassen konnten. Somit gab es einigen Sperrungen und Wartezeiten und alle Gäste und die eigenen Fans konnten sicher das Gelände verlassen.

Der Dank der Mannschaft gilt allen an der Sicherheit des Spiels Beteiligten. Vor allem der Polizei, der Sicherheitsfirma und auch vielen Dank den eigenen Ordnern, die dafür gesorgt haben, dass ein sicherer Ablauf des Spiels immer gewährleistet war. Für uns als kleiner Verein ist es eine Herausforderung gewesen, dieses Spiel so absichern zu können und unser Dank gilt auch unserem Vorstand für die gute Organisation." Für eine weitere Aufarbeitung bleibt ihm und seiner Mannschaft gar keine Zeit, denn mit Gispersleben wartet nun das Endspiel, welches seine Jungs keinesfalls verlieren dürfen, wenn die Aufholjagd noch starten und gelingen soll. Am Ostermontag will er mit nur 3 Tagen Regeneration dennoch alle Kraftreserven seiner Mannschaft abrufen um mit dem ersten Sieg in der Rückrunde den Rückstand auf das rettende Ufer auf 2 Zähler zu verkürzen.

