Die Anatomen bei der Sensations-Mannschaft

Oben wie unten geht es im Herbst darum, sich die bestmögliche Ausgangsposition für die Rückrunde zu verschaffen. Dafür bekommt der ASC Neuenheim am Sonntag eine große Chance und der FC Bammental muss sich seinerseits für die eine nicht zu erwartende Niederlage rehabilitieren.

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer zweiten Halbzeit, weil wir zum ersten Mal nach einem Rückstand noch gepunktet haben", sagt Linus Sandmann zum 1:1-Remis seines ASC Neuenheim gegen den SC Rot-Weiß Rheinau. Seine Spieler haben sich aber, "mehr geärgert, für sie hat es sich nach zwei verlorenen Punkten angefühlt." Das liegt daran, dass Rheinau über eine Stunde lang mit einem Mann weniger aufgrund eines Platzverweises auskommen musste.

Nach dem Sechs-Punkte-Spiel ist vor dem Sechs-Punkte-Spiel. "Es ist aber noch sehr früh in der Saison, deshalb muss man sich keine großen Gedanken darüber machen, wenn noch nicht alles funktioniert", sagt Sandmann vor dem anstehenden Duell bei Türkspor Eppingen. Dem ASC-Coach ist es wichtig auf die positiven Möglichkeiten hinzuweisen: "Wir sehen es als Chance uns Luft nach unten zu verschaffen und dann die nächsten Partien etwas entspannter angehen zu dürfen." Zur Unterstützung ist personelle Entlastung in Sicht. Finn Kölmel und Peter Draganjac befinden sich nach ihren Verletzungen auf dem besten Weg zurück.

So schnell kann die Welt schon wieder anders aussehen. Der FC Dossenheim hat sich nach zwei Siegen in Folge auf den zwölften Rang nach oben gearbeitet und ist nun bester Aufsteiger. Diesen "Titel" gilt es am Donnerstag zu verteidigen, wenn es beim Mitaufsteiger SC Rot-Weiß Rheinau zum frühen Auftakt des achten Spieltags kommt (Anpfiff, 19.30 Uhr).

Wie schwer ist die Pleite gegen das Schlusslicht zu verdauen?

Die 2:3-Niederlage des FC Bammental gegen das bis dato punktlose Schlusslicht Türkspor Eppingen war ohne Frage die größte Überraschung der bisherigen Landesliga-Spielzeit. "Das haben wir noch nicht ganz verdaut", gibt Stefan Ohlheiser auch mit etwas Abstand zu. Der 1. Vorsitzende des FCB stellt heraus, "dass wir einen 2:0-Rückstand gegen keinen Gegner aus der Hand geben dürfen und es generell ein fahriger Auftritt von uns gewesen ist."

Kann so ein Erlebnis langfristig sogar hilfreich sein und die Sinne schärfen?

Genau genommen hat sich dieses Ereignis nach dem vorangegangenen 1:1 in Rheinau laut Ohlheiser, "schon ein bisschen abgezeichnet." Er sagt deshalb: "Es ist schwierig, daraus etwas Positives zu ziehen, vielmehr geht es darum daraus zu lernen." Inwieweit das in der aktuellen Woche gelingt, wird sich am Sonntag bei der SpVgg 06 Ketsch zeigen. Dort ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Spitze zu halten.