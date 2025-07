Die Ampelkarte ist wieder da

Mainz. Es gibt Geschichten, die wundern. Etwa die aus dem Südwestdeutschen Fußballverband, der in der neuen Runde eine neue Sanktionsmöglichkeit für Fußballer vorhält: Nämlich die „Gelbe Karte plus“. Nach den jüngsten Statuten können Schiedsrichter demnach Vergehen von Fußballern in einem Spiel mit der Gelben Karte, der Gelben Karte plus, der Gelb-Roten Karte sowie der Roten Karte sühnen.

Neu sind in dieser bevorstehenden Runde zwei Dinge: Erstens wurde die Ampelkarte wieder eingeführt. Und zweitens: die Zeitstrafe modifiziert. Sie wird nicht mehr als isolierte Strafe verhängt, sondern nur noch in Verbindung mit einer Gelben Karte. Mit dieser Änderung einhergeht eine Änderung der Vergehen, die mit ihr sanktioniert werden. Explizit sind es exakt deren vier, die tendenziell die Tatbestände der Unsportlichkeit und den/oder des Zeitschindens erfüllen: 1. Simulieren, 2. absichtliches Verzögern der Spielfortsetzung durch das gegnerische Team, 3. unsportliches Protestieren durch verbale Äußerungen oder Gesten und 4. unzulässiges Täuschen des Torwarts beim Strafstoß.

Warum die Neuerungen, obwohl viele Schiedsrichter die erst in der zurückliegenden Runde eingeführte Zeitstrafe begrüßten? Der Grund liegt im Bestreben des Weltfußballs, dass allerorten nach den gleichen Regeln Fußball gespielt. Regelgebend ist das International Football Association Board, das nach Worten von SWFV-Vizepräsident Lothar Renz allen Verbänden, die Zeitstrafen als Sanktionsmöglichkeiten vorsehen, nur noch die „Gelb plus“-Variante erlaubten.

SWFV kann Zeitstrafe nicht einfach abschaffen

Der Verbandsspielausschuss und das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbands waren also zum Handeln gezwungen. Entweder, wie etwa der Hessische Fußballverband, die Zeitstrafe endgültig abschaffen. Oder sich für die Gelb plus-Lösung entscheiden. Wobei der SWFV ein Erschwernis hatte. Renz: „Bei uns war die Zeitstrafe von der Mitgliederversammlung beschlossen. Um sie außer Kraft zu setzen, bedarf es wiederum des Beschlusses durch den Verbandstag. Und der tagt erst in zwei Jahren wieder“. Anders stellte sich die Lage in Hessen dar. Dort hatte das Präsidium seinerzeit die Zeitstrafe eingeführt - und es konnte sie übers Präsidium wieder abschaffen, was auch getan wurde.

Der SWFV aber muss vorerst mit dem Kuriosum leben, dass er in der zurückliegenden Saison die Zeitstrafe einführte und damit die Ampelkarte abschaffte und zur neuen Saison teilweise die Rolle rückwärts machen muss: Es gibt wieder die Gelb-Rote Karte, wenn Spieler in einem Spiel zwei verwarnungswürdige Fouls begangen haben. Fußballer wie Zuschauer müssen also neu lernen. Auch, was die Gestik der Schiedsrichter anbelangt: Soll ein Spieler per Gelb plus seine Zeitstrafe erhalten, signalisiert der Unparteiische dies, indem er ihm die Gelbe Karte und dann mit beiden Armen zur Auswechselbank zeigt, geht aus einer Präsentation des SWFV hervor.

Vereinsvertreter befürchten viele Diskussionen

Die Modifikation hat ihre Tücken, wie unter anderem die Vereinsvertreter der Verbandsliga-Vorbesprechung in Steinwenden feststellten. Nach der Vorstellung der Gelb plus-Regelung wiesen einige auf den Interpretationsspielraum hin, den Formulierungen wie „Simulation“ oder „Spielverschleppung“ haben. Wie in den Fällen üblich, reagierten Lothar Renz und die Staffelleitung inklusive Verbandsspielausschuss Klaus Karl pragmatisch: Die Neuerung müsse sich einspielen, so ihr Tenor. Die Schiedsrichter jedenfalls seien gut geschult.

Auch die, die im Austausch aus Nachbarverbänden kommen, in denen es keine Gelb plus-Regelung gibt - so wie Hessen zum Beispiel. Hier, mutmaßten Vereinsvertreter, liege trotzdem das Risiko, dass vermehrt Spiele wegen der Regelverstöße der Unparteiischen wiederholt werden müssten. Trotz aller Bestrebungen des IFAB, dem Fußball weltweit die gleichen Regeln zu geben, wird sogar auf dem Territorium des SWFV nach unterschiedlichen Regeln gespielt. Die Oberliga und Regionalliga praktizieren die Gelb-plus-Regelung nicht - genauso wenig, wie sei die Zeitstrafe seinerzeit eingeführt hätten. So viel zum Thema Einheit im Fußball.