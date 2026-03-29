Die Altherren-Maschine: Rene Goede macht Nägel mit Köpfen

Rene Goede zeigt in dieser Saison erneut seine herausragende Qualität als Torjäger beim TSV Dahl. Besonders in der Ü32-Altherrenmannschaft sticht er aktuell heraus. In neun Spielen hat er sensationelle 27 Tore erzielt und beweist damit einmal mehr, dass er vor dem Tor ein absoluter Vollstrecker ist. Wenn Rene vorm Tor steht, kann man sich fast sicher sein, dass der Ball im Netz landet. Seine Leistung in dieser Mannschaft ist schlichtweg beeindruckend und macht ihn zum gefürchteten Stürmer der Liga.

Aber Rene ist nicht nur im Altherrenbereich aktiv. Auch in der ersten Seniorenmannschaft ist er regelmäßig zur Stelle, fungiert dort größtenteils als Backup für das Sturmduo Michael Kupilas oder Florian Rüger, die selbst mit einigen Toren in zwölf Spielen eine starke Saison spielten. In elf Einsätzen hat René fünf Tore beigesteuert, zeigt damit auch hier seine Verlässlichkeit und Torgefahr, wenn er gebraucht wird. In der zweiten Mannschaft ist er ebenfalls aktiv, auch wenn er hier bisher noch keinen Treffer erzielt hat. Dennoch ist seine Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft in drei verschiedenen Mannschaften bemerkenswert.

Insgesamt kann René auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken. Bisher hat er in 66 Spielen 60 Tore erzielt und dabei nur eine Gelbe Karte erhalten, ohne jemals gelb-rot oder rot gesehen zu haben. Besonders bei den Altherren war er auch in der vergangenen Saison eine feste Größe: Sieben Spiele, neun Tore, eine Bilanz die seinen Torriecher und seine Konstanz unterstreicht. Auch in der zweiten Mannschaft aus letzter Saison zeigte er mit zwölf Toren in 20 Spielen seine Fähigkeit, immer wieder erfolgreich vor dem Tor zu agieren.