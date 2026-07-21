Die Alten Herren von Eltville als Maß aller Fußball-Dinge Die AH der Spvgg. Eltville ist auf Kreis- und Hessenebene nach regulärer Spielzeit seit fünf Jahren ungeschlagen +++ Bei den Süddeutschen können sie diesmal aber keinen Großen ärgern von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Alten Herren der Spvgg. Eltville haben eigentlich immer was zu feiern. – Foto: Jane Cramer

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Eltville. Es ist eine ganz besondere Erfolgsgeschichte im reiferen Fußball-Alter. Erst vor fünf Jahren haben sich die Alten Herren der Spvgg. Eltville neu zusammengefunden. Und seitdem führt kaum mehr ein Weg an ihnen vorbei. „Wir haben schon zum Großteil zuvor viele Jahre gemeinsam in der zweiten Mannschaft mit dem Aufstieg bis in die Kreisoberliga gespielt. Als dann später die dritte Mannschaft der Spielvereinigung weggebrochen ist und ein Umbruch auch in der Zweiten stattfand, kam man zu dem Entschluss, die AH zu gründen“, erinnert sich Torwart David Jung an die Anfänge der dann gesetzteren Fußballer, fortan bei den Alten Herren ihr Glück zu versuchen. Laut HFV-Regelwerk darf man dort ab 35 Jahren kicken, bzw. drei Spieler einer jeden Mannschaft dürfen in offiziellen Spielen zwischen 32 und 35 Jahre alt sein.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Niederlage gegen Meilingen im Kreispokal-Halbfinale wurmt Und die AH vom Wiesweg ist seit ihrer Gründung das Maß aller Dinge. „Wir haben sowohl im Kreis- als auch im Hessenpokal bis dato kein Spiel nach 70 Minuten verloren“, verdeutlicht Jung die Dominanz. Warum 70 Minuten? Die Alten Herren spielen bekanntlich nur zweimal 35 Minuten. So mussten die Eltviller nur Niederlagen nach Elfmeterschießen einstecken. Wobei die jüngste überraschende Pleite im Halbfinale des RTK-Kreispokals nicht nur David Jung wurmt. „Wir waren ein wenig überrascht, dass es gleich ins Elfmeterschießen ging“, hatten sich Jung und Co. nach dem 1:1 gegen die SG Meilingen nach regulärer Spielzeit zunächst wie die Jahre zuvor noch auf eine Verlängerung eingestellt.

Doch bei der Entscheidung vom Punkt hatte Eltville mit 3:5 das Nachsehen. Die SG Meilingen holte sich dann auch im Finale gegen den TGSV Holzhausen mit einem 2:1-Erfolg den Titel. Den Titel, den sich Eltville die vier Jahre zuvor jeweils im Dauerabo gesichert hatte. Dazu kommen noch zwei Hessenpokal-Titel. Vor einem Jahr mit dem 1:0 nach Verlängerung gegen den FC Cleeberg. Der jüngste Triumph anno 2026 auf Landesebene wurde mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen den TSV Günterfürst gefeiert. Christopher Bingel, Ali Nagsh-Ajpisheh und zweimal Dennis Deider waren dort Ende Mai die Torschützen. Neben Jung im Tor und den Torschützen gehörten zudem einige weitere bekannte Namen in der hiesigen Fußballszene wie Christopher Bingel, Nicolas Gerhard, Philipp Zentner, Christopher Jurka, Patrick Veith, Christian George, Max Reichelt, Christian Lang sowie Eric Thoeren, Till Kopplow, Hannes Illner, Joshua Seth Greene, Samuel Rüdiger, Jannik Böhmer-Pleuger und Christof Stettler dem von Sven Klärner gecoachten Pokalsieger-Kader an. Mit diesem Triumph hatten sich die Eltviller auch wieder für die Süddeutschen Meisterschaften der Alten Herren qualifiziert. Dort sorgten die Rheingauer vor Jahresfrist mit Platz drei sowie einem 1:0-Erfolg gegen keinen geringeren Gegner als Bayern München für Furore. „Wir mussten dieses Jahr aber leider schweren Herzens absagen“, ärgert sich Jung, dass die Meisterschaft Ende Juli in den hessischen Sommerferien stattfindet und damit viele der potenziellen Eltviller Spieler durch Urlaub nicht verfügbar sind.