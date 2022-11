Die alte Stabilität ist zurück beim FC Neustadt FC Neustadt hat den Abstiegskampf zunehmend angenommen. Drei Siege aus den vergangenen vier Partien und eine starke Defensive stärken die positive Tendenz.

Verlierst du, bist du meistens der Depp. Es gibt keine Haltungsnoten wie im Skispringen oder Eiskunstlaufen – was zählt, sind am Ende Ergebnisse. Dennoch tat der FC Neustadt gut daran während der Ergebniskrise im September und zu Beginn des Oktobers einen kühlen Kopf zu bewahren. Der Lohn dafür blieb nicht aus: Durch den 5:0-Heimsieg gegen das Ligaschlusslicht FV Walbertsweiler-Rengetsweiler ist dem FC Neustadt der Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz gelungen.

Für Sascha Waldvogel, der den Landesligisten gemeinsam mit Florian Heitzmann trainiert, haben sich wichtige Details zuletzt verbessert: "Wir verteidigen wieder klarer und sind defensiv stabiler." So stand in drei der letzten vier Partien die Null auf der richtigen Seite. Das logische Resultat: Der FC Neustadt hat in jenen Spielen neun Zähler gesammelt und sich auch tabellarisch verbessert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.