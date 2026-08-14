Die alte Garde ist gefordert und liefert Kreisklasse A Sinsheim +++ Beim TSV Neckarbischofsheim geht die Generation Ü40 voran +++ Nach dem Abstieg steht der Neuaufbau im Vordergrund und mittelfristig rücken junge Kicker nach von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Rouven Paulmann (l.) und der TSV Neckarbischofsheim starten nach zwölf Jahren wieder in der Kreisklasse A. – Foto: Philipp Krauß

"Die Jungs opfern sich für den Verein und dann geht einer von ihnen sogar mit einem Doppelpack raus", freut sich Rouven Paulmann über die enge Verbundenheit der alten Garde in Neckarbischofsheim zu ihren TSV. Der Trainer denkt dabei vor allem an die Ü40-Connection um André Reichenbach (42 Jahre) und die beiden Dolch-Zwillingen (43), von denen Chris beim 2:1-Pokalsieg vor Wochenfrist gegen den TSV Waldangelloch gar beide Treffer beisteuerte.

Wo viele Routiniers die Knochen hinhalten, ist der Kader zwangsläufig nicht der Breiteste. Paulmann erläutert: "Wir haben immer noch an dem großen personellen Aderlass der vorangegangenen Runde zu knabbern." Zum Saisonende 2024/25 liefen dem TSV gleich reihenweise die Spieler davon. Die Folge war eine Kreisliga-Saison die trotz aufopferungsvollem Kampf mit dem Abstieg endete. Nach zwölf Jahren, als die Neckarbischofsheimer den damaligen "Betriebsunfall" Abstieg direkt wieder gutmachten und unter Trainer Daniel Kufner über die Relegation zurück in die Kreisliga aufgestiegen sind, geht es nun also wieder in der Kreisklasse A um Punkte. "Außer mir und den Älteren ist das für alle Jungs Neuland und daher gilt es, dass wir uns erst einmal dort zurechtfinden und in diesem Zuge frühzeitig Erfolgserlebnisse sammeln", gibt Paulmann die Marschrichtung vor. Der 34-Jährige hat sich die vergangenen Saisons in der A-Klasse genau angeschaut und erkannt, "dass die Kreisliga-Absteiger häufig Probleme hatten und dabei der ein oder andere durchgereicht wurde."

Soweit soll es in "Bischesse" nicht kommen und dafür ist die Mannschaft im Prinzip auch zu gut. Leichte personelle Entlastung könnten Hugo Ferreira da Silva, der knapp anderthalb Jahre nach seinem Kreuzbandriss gegen Waldangelloch zum ersten Mal wieder in einem Pflichtspiel auflief, sowie Dennis Laber bringen. Letztgenannter hat ebenfalls einen Kreuzbandriss hinter sich, trainiert wieder mit, muss sich laut seinem Trainer, "aber erst an die Abläufe gewöhnen. Hier überstürzen wir nichts." Klar ist, ein fitter Laber ist eine enorme Verstärkung. Am Sonntag in Sulzfeld ist also davon auszugehen, dass die Mannschaft in etwa so zusammengestellt sein wird wie zuletzt im Pokal. Mit Ausnahme von Reichenbach, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Die Urlaubszeit macht sich ebenfalls bemerkbar. "Damit gilt es umzugehen, das ist in der heutigen Zeit leider so", freut sich Paulmann logischerweise nicht darüber. Perspektivisch sollen drei, vier aktuelle A-Jugendspieler in den Herrenbereich aufrücken, sie dürfen momentan aushelfen. Der Trainer sagt: "Nach drei Jahren, in denen uns die Jugend quasi komplett gefehlt hat, ist das natürlich eine gute Nachricht."