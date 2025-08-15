Die Alemannia und das Maximum

Waldalgesheim. Der Auftakt ist geglückt. Zusammen mit Basara Mainz ist der SV Alemannia Waldalgesheim die einzige Mannschaft, die in dieser Verbandsliga-Saison nach zwei absolvierten Spieltagen mit dem Maximum von sechs Punkten dasteht. Ganz im Gegensatz zum Gegner vom Sonntag in der Langinvest-Arena an der Waldstraße (Anpfiff 15 Uhr). Der SV Steinwenden steht mit 1:6 Toren mit völlig leeren Händen da. Für SVA-Trainer Elvir Melunovic ist der Tabellenstand allerdings komplett ohne Bedeutung. Mehr noch. „Wer jetzt darauf schaut und Schlüsse ziehen will, hat wenig Ahnung vom Fußball“, sagt er.
Der 53-Jährige ist in dieser Spielzeit nach seinem Urlaub erstmals wieder präsent. Wichtig war es ihm, die ersten beiden Begegnungen via Stream aus einer anderen Perspektive zu betrachten und trotzdem live in alle Entscheidungen eingebunden zu sein. Alle 20 Minuten hatte er Kontakt mit seinem Co Sascha Witt. Gemeinsam habe man alles abgesprochen, angefangen von der Mannschaftsaufstellung bis hin zu taktischen Veränderungen während des Spielverlaufs, sagt er.
Eine erste Analyse aller bisherigen Verbandsliga-Begegnungen lässt ihn zum Schluss kommen, dass alle Mannschaften sich auf Augenhöhe begegnet sind. Erst nach acht oder neun Spieltagen lasse sich eine Tendenz feststellen, wohin für die Clubs die Reise tatsächlich gehen werde. „Wir wollen so schnell wie möglich unsere 36 oder 37 Punkte auf dem Konto haben, das ist die erste Priorität“, nennt Melunovic das erste Teilziel der Alemannia. Dass die Mannschaft dafür ans Limit gehen müsse, sei selbstverständlich. Genauso, dass sie sich für die ersten beiden Auftritte ein riesiges Lob verdient hätte. Haare in der Suppe zu suchen, sei nicht angebracht.
Steinwenden werde eine schwierige Partie, so Melunovic. Im Austausch mit Kollegen hat er erfahren, „dass die blöderweise ganz unten stehen.” Die Auftaktpleiten der Westpfälzer gegen den TuS Hohenecken (1:4) und die SG Hüffelsheim (0:2) hatten auch etwas zu tun mit der Aufstiegseuphorie der Gegner. Unterschätzen dürfe man die Mannschaft keinesfalls, auch nicht mit Blick auf die Bilanz der letzten Jahre. Von den drei bisherigen Heimspielen gegen Steinwenden konnte die Alemannia kein einziges gewinnen. Die Erinnerungen an das jüngste Aufeinandertreffen im April sind noch präsent. Damals schafften weit in der Nachspielzeit Konstantin Ludwig mit einer direkt verwandelten Ecke und Fabrizio Haas aus dem Gewühl heraus gerade noch so den 2:2-Ausgleich.
Zurückgekehrt an die Waldstraße ist nach wenigen Wochen am Ingelheimer Blumengarten Stergios Teo Fakas. In der vergangenen Spielzeit kam der Außenspieler bei der Alemannia zu 16 Liga-Einsätzen (ein Treffer), ging dabei einmal über die kompletten 90 Minuten. „Er hat mich angerufen und gefragt. Er fühlt sich hier wohl, schätzt das Training und ist ein Teil der Mannschaft. Und er ist für die Atmosphäre wichtig“, so Melunovic. Außerdem hat der Coach mit dem 28-Jährigen bei der immer noch dünnen Kaderdecke eine Alternative mehr.
Im Kader stehen kann nach seinem Urlaub erstmals der 18-jährige Mittelfeldspieler Amar Kurtagic. Auch Offensivkraft Tom Gürel könnte nach seiner Muskelverletzung eine Alternative für die Bank sein. Wenn alles ideal verläuft, könnte Innenverteidiger Tobias Lauterbach Ende September sein Comeback geben.