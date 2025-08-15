Waldalgesheimer in Feierlaune: Hier nach dem 1:0 gegen Marienborn durch den Strafstoß von Mahdi Mehnatgir. Foto: K. Schäfer

Die Alemannia und das Maximum Nur Waldalgesheim und Basara sind noch ohne Punktverlust +++ Coach Melunovic wieder dabei

Waldalgesheim. Der Auftakt ist geglückt. Zusammen mit Basara Mainz ist der SV Alemannia Waldalgesheim die einzige Mannschaft, die in dieser Verbandsliga-Saison nach zwei absolvierten Spieltagen mit dem Maximum von sechs Punkten dasteht. Ganz im Gegensatz zum Gegner vom Sonntag in der Langinvest-Arena an der Waldstraße (Anpfiff 15 Uhr). Der SV Steinwenden steht mit 1:6 Toren mit völlig leeren Händen da. Für SVA-Trainer Elvir Melunovic ist der Tabellenstand allerdings komplett ohne Bedeutung. Mehr noch. „Wer jetzt darauf schaut und Schlüsse ziehen will, hat wenig Ahnung vom Fußball“, sagt er.

Der 53-Jährige ist in dieser Spielzeit nach seinem Urlaub erstmals wieder präsent. Wichtig war es ihm, die ersten beiden Begegnungen via Stream aus einer anderen Perspektive zu betrachten und trotzdem live in alle Entscheidungen eingebunden zu sein. Alle 20 Minuten hatte er Kontakt mit seinem Co Sascha Witt. Gemeinsam habe man alles abgesprochen, angefangen von der Mannschaftsaufstellung bis hin zu taktischen Veränderungen während des Spielverlaufs, sagt er.

Eine erste Analyse aller bisherigen Verbandsliga-Begegnungen lässt ihn zum Schluss kommen, dass alle Mannschaften sich auf Augenhöhe begegnet sind. Erst nach acht oder neun Spieltagen lasse sich eine Tendenz feststellen, wohin für die Clubs die Reise tatsächlich gehen werde. „Wir wollen so schnell wie möglich unsere 36 oder 37 Punkte auf dem Konto haben, das ist die erste Priorität“, nennt Melunovic das erste Teilziel der Alemannia. Dass die Mannschaft dafür ans Limit gehen müsse, sei selbstverständlich. Genauso, dass sie sich für die ersten beiden Auftritte ein riesiges Lob verdient hätte. Haare in der Suppe zu suchen, sei nicht angebracht. Daheim noch ohne Sieg gegen die Pfälzer