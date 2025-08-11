 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Die aktuellen Transfers in Württemberg

Der Überblick auf die Wechsel in den Bezirken in Württemberg.

Die Vorfreude auf die Saison 2025/2026 wächst. Viele Spieler sind auf Vereinssuche oder haben ein neues Team bereits gefunden. Die Übersicht auf die aktuellen Wechsel in Württemberg gibt es hier!

>>> Alle überregionalen Wechsel gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Alb gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Bodensee gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Donau/Iller gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Enz/Murr gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Franken gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Neckar/Fils gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Nordschwarzwald gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Oberschwaben gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Ostwürttemberg gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen gibt es hier!

Aufrufe: 011.8.2025, 18:00 Uhr
Timo BabicAutor