Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Die aktuellen Top-Torjäger im WFV-Pokal

Vier Spieler stehen mit jeweils vier Toren an der Spitze der Torjägerliste.

Die 3. Runde im württembergischen Verbandspokal ist fast abgeschlossen. FuPa wirft daher den Blick die Spieler mit den meisten Treffern.

Die Top-Torjäger im WFV-Pokal

  • 4 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
  • 4 Tore Selçuk Vural (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
  • 4 Tore Riccardo Scarcelli (TSV Weilimdorf)
  • 4 Tore Loris Maier (SG Sonnenhof Großaspach)
  • 3 Tore Dennis Blaser (VfB Friedrichshafen)
  • 3 Tore Nicolas Jann (FV Ravensburg)
  • 3 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
  • 3 Tore Alexander Götz (FSV 08 Bissingen)
  • 3 Tore Uwe Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen)
  • 3 Tore Niklas Rössler (SG Schorndorf)
  • 3 Tore Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)
  • 3 Tore Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd)
  • 3 Tore Julijan Milos (TSV Bernhausen)
  • 3 Tore Flavio Santoro (TSG Backnang)
  • 3 Tore Emre Yalcin (FSV 08 Bissingen)
  • 3 Tore Mardoche Benjamin Calemba (TV Oeffingen)
  • 3 Tore Gal Grobelnik (SGV Freiberg)
  • 3 Tore Damiano de Lucia (SC Geislingen)
  • 3 Tore Melih Furkan Zenen (TSGV Waldstetten)
  • 2 Tore Philipp Strobel (SSG Ulm 99)
  • 2 Tore Matthias Morys (SG Schorndorf)
  • 2 Tore David Braig (Stuttgarter Kickers)
  • 2 Tore Daniele Gabriele (FV Ravensburg)
  • 2 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
  • 2 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
  • 2 Tore Matthias Stüber (SG Empfingen)
  • 2 Tore Nicola Zahner (Hofherrnweiler-Aich)
  • 2 Tore Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg)
  • 2 Tore Marius Müller (Bösingen)
  • 2 Tore Ante Galić (Young Boys Reutlingen)
  • 2 Tore Niklas Wunsch (FV Weiler)
  • 2 Tore Elias Löder (SSV Ulm)
  • 2 Tore Azad Toptik (Spfr. S-Hall)
  • 2 Tore Niklas Groiß (TSV Essingen)
  • 2 Tore Yannick Toth (SSV Reutlingen)
  • 2 Tore Marcello Vulcano (SG Schorndorf)
  • 2 Tore Tim Rudloff (SV Rutesheim)
  • 2 Tore Markus Wellert (SV Rutesheim)
  • 2 Tore Christos Chatzimalousis (Young Boys Reutlingen)
  • 2 Tore Terry Asare (TSG Backnang)
  • 2 Tore Toni Weihbrecht (SV Satteldorf)
  • 2 Tore Ammar Memić (FV Spfr. Neuhof)
  • 2 Tore Baran Ateş (TSV Bad Boll)
  • 2 Tore Flamur Berisha (Stuttgarter Kickers)
  • 2 Tore Altin Gashi (SG Schorndorf)
  • 2 Tore Robin Egle (TSV Buch)
  • 2 Tore Tom Marmein (Türkspor Neckarsulm)
  • 2 Tore Jovan Djermanović (Calcio Leinfelden-Echterdingen)
  • 2 Tore Marlon Gangloff (SSV Reutlingen)
  • 2 Tore Robin Dörner (VfR Heilbronn)
  • 2 Tore Terry Offei (TSV Weilimdorf)
  • 2 Tore Leon Louis Hayer (FC Holzhausen)
  • 2 Tore Bogdan Rangelov (TSV Bernhausen)
  • 2 Tore Jamie-Noah Demir (TSV Bernhausen)
  • 2 Tore Erind Zogu (FC Holzhausen)
  • 2 Tore Marc Grom (SV Satteldorf)
  • 2 Tore Luke Knapp (FSV Hollenbach)
  • 2 Tore Moritz Zutz (SG Schorndorf)
  • 2 Tore Oskar Prokopchuk (SSV Reutlingen)
  • 2 Tore Jens Berger (TSV Heimenkirch)
  • 2 Tore Oli Lujic (TSV Bernhausen)
  • 2 Tore Felix Stickel (FV Spfr. Neuhof)
  • 2 Tore Ruben Cinar (VfL Nagold)
  • 2 Tore Jonas Eichinger (Türkspor Neckarsulm)
  • 2 Tore Nino Rebholz (VfL Mühlheim)
  • 2 Tore Marcel Held (SV Rutesheim)
