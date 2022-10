Die aktuelle Lage im Zwei ist mehr als nur prekär. 4. Liga, Gruppe 9: Weisslingen - Effretikon II

Aufstellung: Mandl ; Kofler, Zollinger, Troll ; Siegenthaler, Schärz, N. Lehner, Lopes, Setz, Seebök, Tenzin



Ergänzung: Morf, A. Lehner, Ahmadi, Stillhard

Durch einen Sieg heute kann man sich ein wenig Luft verschaffen. Coach Fatati hat auch dementsprechend eine Ansprache vor dem heutigen Match getätigt, dies sollte auch jeder bis aufs Mark gefühlt haben. Nachdem man noch vor paar Tagen gegen den Tabellenführer 4:0 unterging, ohne auch nur eine nennenswerte Chance kreiert zu haben, musste heute endlich der Knopf und Kopf gelöst werden. Eine alte Fussballerweisheit besagt: «Kleibt Scheisse am Fuss, klebt Scheisse am Fuss» … und es sollte heute leider nicht anderweitig sein.



Rein ins Spiel, das Zwei heute in einer 3 – 5 – 2 Formation, volle Attacke und Pressing. Unsere Jungs gingen engagiert ans Werk, wollten heute den Sieg einfahren. Wir probierten bereits schon die ersten Vorstösse über die Flügel, die Bälle von Zollinger hinter die Abwehr kamen sehr gefährlich, nur unsere Gefährlichkeit vor dem Tor liess zu wünschen übrig. Weisslingen ihrerseits hatten vor allem einen Zielspieler, die Nr. 77, welcher eine sagenhafte Geschwindigkeit hatte. Dort hatten wir sichtlich Mühe, konnten ihn nur schwer stoppen. In der 12. Minute ging denn auch Weisslingen in Führung, dies nachdem Albero mit einer Sahneflanke seinen Zielspieler Nr. 77, Rütsche, fand und dieser unhaltbar im Tor versenkte. 1:0. Das Zwei zeigte eine Reaktion, mit noch mehr Wut im Bauch. Nick konnte sich durchsetzen und legte für Kimbo ab, sein Schuss flog aber über die Absperrung hinauf in die Weide. Aber wir brachten unsere Vorstösse immer besser nach Vorne. Wieder war es Nick, welcher in die gegnerische Hälfte vorstiess, den Ball nach links auf Setz gleiten liess, welcher kurz abbremste und danach aufs Tor schoss. Der Keeper konnte den unplatzierten Schuss parieren. Die anschliessende Ecke hatte es ebenfalls in sich, flog in die Mitte, durch das Gewühl konnte Nick aus der Drehung abschliessen, wieder hielt jemand seinen Fuss dazwischen. Ein paar Zeigerumdrehungen später war es Setz, welcher einen Freistoss aufs Tor brachte, der Torwart konnte den Ball nicht dingfest machen, Lopes konnte fast reüssieren, doch der Torwart war einen ticken schneller. Weisslingen wurde immer wieder durch ihre Vorstösse über die Seiten gefährlich, natürlich wussten wir darüber Bescheid, dass wir auf den Aussenbahnen mit unserer offensiven Ausrichtung mit dem Feuer spielten, doch auch wir verteidigten, wenn auch ab und an mit Glück, alles weg. Kurz vor der Pause hatte das Zwei nochmals den Ausgleich auf dem Fuss, aber irgendwie ist uns Fortuna momentan abhandengekommen. Tenzin lancierte Lopes auf rechts, dessen Abschluss parierte der Torwart mit bravour. Danach pfiff der Unparteiische zur Halbzeit.



Die 2. Halbzeit begann druckvoll von unseren Jungs. Die Belohnung, wenn auch ein wenig mit Hilfe des Unparteiischen, kam bereits in der 50. Minute. Seebök wurde ein wenig im Strafraum gehalten, dies reichte dem Unparteiischen aus auf den Punkt zu zeigen. Setz übernahm die Verantwortung und haute den Ball unten links rein. Ausgleich und das Spiel dauert noch eine Weile. Genügend Zeit also, diesen Match mit nach Hause zu nehmen. Doch zuerst kamen wieder die Weisslinger wieder mit der Rütsche über links, doch Mandl verkürzte den Winkel, so dass er diesen Schuss gehalten hat. Dass die erste Halbzeit schon viel Kraft gekostet hat, hat man bei ein paar Spielern von uns angemerkt, die Zweikämpfe wurden nicht mehr so ganz souverän gewonnen. Durch solch einen verlorenen Zweikampf konnte wieder Rütsche davonziehen, Troll seinerseits probierte ihn noch aufzuhalten, was ihm auch gelang. Doch der Unparteiische sah hierbei eine Regelverletzung, da dies noch im Strafraum geschehen ist, zeigte er auf den Punkt inklusiver gelben Karte gegen Troll. Ein mehr als fragwürdiger Entscheid. Und so gelang den Hausherren die erneute Führung. Es waren erst 59 Minuten gespielt, noch war genügend Zeit, nochmals den Ausgleich und gar den Siegtreffer zu erzielen. Aber wir machten unser Leben im vorderen Drittel immer schwerer. Es liegt allenfalls auch daran, dass der Kopf ebenfalls im roten Bereich war. Denn kurz nach dem 2:1 kassierten wir auch noch das 3:1, wieder durch einen langen Ball von Weisslingen. Derweil konnten wir nur noch probieren das Resultat nochmals korrigieren. Doch unsere Distanzschüsse waren nicht sehr zwingend, oder verfehlten ganz knapp das Tor. Irgendwie war die Entscheidung noch nicht da und doch merkte man bei uns an, dass die Luft immer dünner wurde. Es lief einfach nicht, das Glück war uns nicht hold, und wenn man schon so tief unten drin ist, dann passieren auch noch die dümmsten Tore. Ein Rückpass von Troll auf Mandl, dieser schlug ein Luftloch und der Ball rollte langsam hinter die Linie. Ja, momentan kann man uns wahrlich nicht beneiden, so viel im Pech. Wie konnte man das noch toppen? Man konnte es, und man kann es nicht anderweitig sagen, als dass es der Unparteiische selber war. Coach Fatati wollte einen 3 – fach Wechsel vollziehen, nahm unter anderem Setz vom Platz. Setz war dermassen gefrustet, dass er sich ausserhalb des Spielfeldes das Trikot auszog und danach wütend gegen die Flasche getreten hat. Der Unparteiische taxierte dies mit gelb und gelb-rot. Einmal wegen Falsche wegtreten, was durchaus berechtigt war, andererseits die Behauptung, dass Setz das Trikot auf dem Feld auszog, was eindeutig nicht der Fall war. Nun denn mussten wir hier auch in den sauren Apfel beissen. Ach ja, Fussball wurde auch immer noch gespielt. Wir konnten kurze Zeit später durch Kimbos Schuss ins untere Eck nochmals verkürzen. Zu mehr reichte es nicht mehr, zu Zehnt auch nochmals eine Mammutaufgabe gewesen.

Die Reaktion nach der Niederlage am Donnerstag ist mehr als geglückt, der Kampf, die Einstellung, der Wille, alles hatte heute seine Richtigkeit. Nur das Quäntchen Glück hat uns heute gefehlt. Oder eben wie bereits eine alte Fussballer – Weisheit besagt: «Klebt Scheisse am Fuss, klebt Scheisse am Fuss»



Nächste Woche 22.10.22 um 18.30 im Sportzentrum Eselriet empfängt unser Zwei das unangenehme Zwei aus Töss. Mit einer Leistung wie heute und ein wenig mehr Glück könnten wir dort vielleicht ein paar Punkte zuhause lassen.