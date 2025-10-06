Die aktuelle Auslosung des Sparkassen-Pokals

Ab 17 Uhr können sie hier sehen, gegen wen ihr Team antreten muss





Am Montag wird in der Geschäftsstelle des Saarländischen Fußballverbandes unter Aufsicht des zuständigen Kreisleiters Süd Martin Thieser zuerst ausgelost, welche zwei der vier Oberligisten ein Freilos erhalten. Vier kommen in den Topf rein, zwei werden gezogen und diese beiden haben am 22. Oktober frei.

Die restlichen beiden wandern dann mit den oben genannten 54 Teams in den Lostopf und es werden 28 Spiele ermittelt. Dabei gilt natürlich: Der klassentiefere hat Heimrecht und es kommt kein Turnierbaum zum Einsatz, sondern die folgenden Runden werden immer neu ausgelost.

Die 28 Sieger ergeben dann zusammen mit dem 1. FC Saarbrücken, dem FC Homburg und den beiden spielfreien Oberligisten die notwendigen 32 Teilnehmer für Durchgang Nummer 7. Diese Runde wird dann die letzte sein, die noch im Jahr 2025 stattfindet (Mittwoch, 12. November). Weiter geht es mit dem Achtelfinale erst Anfang März 2026.

Und hier sehen sie die Auslosung im liveticker