Die aktiven Ex-Profis in Württemberg in der Übersicht

Auch in diesem Jahr sind wieder viele ehemalige Profi-Spieler in Württemberg aktiv. FuPa wirft den Blick auf die Ex-Profis.
Ömer Toprak - SK Weingarten (313 Profi-Spiele, SC Freiburg)
Daniel Didavi - TSV Harthausen (203 Profi-Spiele, VfB Stuttg.)
Julian Schieber - SG Oppenweiler-Strümpfelbach (167 Profi-Spiele, Nürnberg)
Marc Stein - SV Hoffeld (126 Profi-Spiele, FSV Frankf.)
Marco Grüttner - FSV Weiler zum Stein (97 Profi-Spiele, SSV Jahn)
Tobias Feisthammel - SSV Steinach-Reichenbach (76 Profi-Spiele, Alem. Aachen)
Michael Klauß - GSV Maichingen (75 Profi-Spiele, VfR Aalen)
Patrick Funk - TSV Essingen (65 Profi-Spiele, VfB Stuttg.)
Moritz Kuhn - SSV Reutlingen (60 Profi-Spiele, Sandhausen)
Sefa Yilmaz - SSV Aalen (31 Profi-Spiele, MSV Duisburg)
Florian Kath - SV Dotternhausen (29 Profi-Spiele, SC Freiburg)
Stefan Wannenwetsch - SGM Niederstotzingen/Rammingen (27 Profi-Spiele, TSV 1860)
Fabian Weiß - SGM Fachsenfeld / Dewangen (26 Profi-Spiele, VfR Aalen)
Alper Bagceci - Türkspor Neu-Ulm (20 Profi-Spiele, Heidenheim)
Sebastian Schiek - FSV Hollenbach (16 Profi-Spiele, Karlsruhe)
Matthias Morys - SG Schorndorf (13 Profi-Spiele, VfB Stuttg.)
Simon Brandstetter - TSV Oberensingen (11 Profi-Spiele, MSV Duisburg)
Pascal Sohm - Türkspor Neckarsulm (8 Profi-Spiele, SG Dynamo)
Thomas Geyer - VfR Aalen (8 Profi-Spiele, SSV Ulm)
Steffen Lang - TSV Essingen (6 Profi-Spiele, DSC Arminia)
Felix-Adrian Körber - SV Waldhausen (4 Profi-Spiele, Heidenheim)
Maurizio Scioscia - SSV Ehingen-Süd (3 Profi-Spiele, Heidenheim)
Kai Luibrand - FV Biberach/Riß (2 Profi-Spiele, Karlsruhe)
Dominique Rodrigues - FV 09 Nürtingen (2 Profi-Spiele, Reutlingen)
Gökalp Kilic - TSV Essingen (1 Profi-Spiel, Heidenheim)
David Trivunic - 1. Göppinger SV (1 Profi-Spiel, Karlsruhe)
Umut Ünlü - FSV Hollenbach (1 Profi-Spiel, Würz.Kickers)
Tim Schraml - TSGV Waldstetten (1 Profi-Spiel, SC Freiburg)
Isa Ibrahim Bradara - Türkischer SV Calw (1 Profi-Spiel, Sandhausen)
Almin Osmanagic - FSV Schwenningen (1 Profi-Spiel, Gr. Fürth)