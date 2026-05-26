 2026-05-15T09:36:57.455Z

Die aktiven Ex-Profis in Württemberg in der Übersicht

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Auch in diesem Jahr sind wieder viele ehemalige Profi-Spieler in Württemberg aktiv. FuPa wirft den Blick auf die Ex-Profis.

Aktive Ex-Profis in Württemberg

Ömer Toprak - SK Weingarten (313 Profi-Spiele, SC Freiburg)

Daniel Didavi - TSV Harthausen (203 Profi-Spiele, VfB Stuttg.)

Julian Schieber - SG Oppenweiler-Strümpfelbach (167 Profi-Spiele, Nürnberg)

Marc Stein - SV Hoffeld (126 Profi-Spiele, FSV Frankf.)

Marco Grüttner - FSV Weiler zum Stein (97 Profi-Spiele, SSV Jahn)

Tobias Feisthammel - SSV Steinach-Reichenbach (76 Profi-Spiele, Alem. Aachen)

Michael Klauß - GSV Maichingen (75 Profi-Spiele, VfR Aalen)

Patrick Funk - TSV Essingen (65 Profi-Spiele, VfB Stuttg.)

Moritz Kuhn - SSV Reutlingen (60 Profi-Spiele, Sandhausen)

Sefa Yilmaz - SSV Aalen (31 Profi-Spiele, MSV Duisburg)

Florian Kath - SV Dotternhausen (29 Profi-Spiele, SC Freiburg)

Stefan Wannenwetsch - SGM Niederstotzingen/Rammingen (27 Profi-Spiele, TSV 1860)

Fabian Weiß - SGM Fachsenfeld / Dewangen (26 Profi-Spiele, VfR Aalen)

Alper Bagceci - Türkspor Neu-Ulm (20 Profi-Spiele, Heidenheim)

Sebastian Schiek - FSV Hollenbach (16 Profi-Spiele, Karlsruhe)

Matthias Morys - SG Schorndorf (13 Profi-Spiele, VfB Stuttg.)

Simon Brandstetter - TSV Oberensingen (11 Profi-Spiele, MSV Duisburg)

Pascal Sohm - Türkspor Neckarsulm (8 Profi-Spiele, SG Dynamo)

Thomas Geyer - VfR Aalen (8 Profi-Spiele, SSV Ulm)

Steffen Lang - TSV Essingen (6 Profi-Spiele, DSC Arminia)

Felix-Adrian Körber - SV Waldhausen (4 Profi-Spiele, Heidenheim)

Maurizio Scioscia - SSV Ehingen-Süd (3 Profi-Spiele, Heidenheim)

Kai Luibrand - FV Biberach/Riß (2 Profi-Spiele, Karlsruhe)

Dominique Rodrigues - FV 09 Nürtingen (2 Profi-Spiele, Reutlingen)

Gökalp Kilic - TSV Essingen (1 Profi-Spiel, Heidenheim)

David Trivunic - 1. Göppinger SV (1 Profi-Spiel, Karlsruhe)

Umut Ünlü - FSV Hollenbach (1 Profi-Spiel, Würz.Kickers)

Tim Schraml - TSGV Waldstetten (1 Profi-Spiel, SC Freiburg)

Isa Ibrahim Bradara - Türkischer SV Calw (1 Profi-Spiel, Sandhausen)

Almin Osmanagic - FSV Schwenningen (1 Profi-Spiel, Gr. Fürth)