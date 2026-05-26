Die aktiven Ex-Profis in Brandenburg in der Übersicht

Auch in diesem Jahr sind wieder viele ehemalige Profi-Spieler in Brandenburg aktiv. FuPa wirft den Blick auf die Ex-Profis.
Benjamin Köhler - Bundesliga-Auswahl Ost (310 Profi-Spiele, E. Frankfurt)
Ingo Hertzsch - Bundesliga-Auswahl Ost (297 Profi-Spiele, Hamburger SV)
Tomislav Piplica - Bundesliga-Auswahl Ost (249 Profi-Spiele, FC Energie)
Manuel Schmiedebach - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (238 Profi-Spiele, Hannover)
Skerdilaid Curri - Bundesliga-Auswahl Ost (182 Profi-Spiele, Erzgeb. Aue)
Steffen Freund - BSG Stahl Brandenburg (178 Profi-Spiele, Schalke 04)
Dominik Kaiser - Bundesliga-Auswahl Ost (177 Profi-Spiele, Hoffenheim)
Daniel Gunkel - Bundesliga-Auswahl Ost (128 Profi-Spiele, Mainz 05)
Christian Fröhlich - Bundesliga-Auswahl Ost (112 Profi-Spiele, FC CZ Jena)
Daniel Göhlert - Bundesliga-Auswahl Ost (95 Profi-Spiele, 1. FC Union)
Sebastian Heidinger - Bundesliga-Auswahl Ost (91 Profi-Spiele, DSC Arminia)
Lars Jungnickel - Bundesliga-Auswahl Ost (83 Profi-Spiele, FC Energie)
Jens-Uwe Zöphel - BFC Dynamo (51 Profi-Spiele, FC Energie)
Khvicha Shubitidze - Bundesliga-Auswahl Ost (45 Profi-Spiele, Erzgeb. Aue)
Daniel Frahn - SG Einheit Zepernick 1925 (35 Profi-Spiele, RB Leipzig)
Pascal Breier - FC Anker Wismar (18 Profi-Spiele, VfB Stuttg.)
Philipp Klewin - F.C. Hansa Rostock (11 Profi-Spiele, DSC Arminia)
Lucas Albrecht - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (7 Profi-Spiele, F.C. Hansa)
Felix Ruschke - F.C. Hansa Rostock (6 Profi-Spiele, F.C. Hansa)
Kevin Stephan - FSV Bernau (6 Profi-Spiele, Erzgeb. Aue)
Rico Morack - Werderaner FC Viktoria 1920 (5 Profi-Spiele, TuS Koblenz)
Florian Baak - SV Tasmania Berlin (4 Profi-Spiele, Hertha BSC)
Jörg Woltmann - FSV Viktoria 1897 Cottbus (2 Profi-Spiele, FC Energie)
Justin Möbius - FSV Bernau (2 Profi-Spiele, Wolfsburg)
Linus Queißer - SV Babelsberg 03 (2 Profi-Spiele, E. Braunsch.)
Dario Gebuhr - F.C. Hansa Rostock (1 Profi-Spiel, E. Frankfurt)
Benno Dietze - F.C. Hansa Rostock (1 Profi-Spiel, F.C. Hansa)
Nico Thomaschewski - TSG Einheit Bernau (1 Profi-Spiel, Babelsberg)