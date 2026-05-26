 2026-05-15T09:36:57.455Z

Die aktiven Ex-Profis in Brandenburg in der Übersicht

Auch in diesem Jahr sind wieder viele ehemalige Profi-Spieler in Brandenburg aktiv. FuPa wirft den Blick auf die Ex-Profis.

Aktive Ex-Profis in Brandenburg

Benjamin Köhler - Bundesliga-Auswahl Ost (310 Profi-Spiele, E. Frankfurt)

Ingo Hertzsch - Bundesliga-Auswahl Ost (297 Profi-Spiele, Hamburger SV)

Tomislav Piplica - Bundesliga-Auswahl Ost (249 Profi-Spiele, FC Energie)

Manuel Schmiedebach - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (238 Profi-Spiele, Hannover)

Skerdilaid Curri - Bundesliga-Auswahl Ost (182 Profi-Spiele, Erzgeb. Aue)

Steffen Freund - BSG Stahl Brandenburg (178 Profi-Spiele, Schalke 04)

Dominik Kaiser - Bundesliga-Auswahl Ost (177 Profi-Spiele, Hoffenheim)

Daniel Gunkel - Bundesliga-Auswahl Ost (128 Profi-Spiele, Mainz 05)

Christian Fröhlich - Bundesliga-Auswahl Ost (112 Profi-Spiele, FC CZ Jena)

Daniel Göhlert - Bundesliga-Auswahl Ost (95 Profi-Spiele, 1. FC Union)

Sebastian Heidinger - Bundesliga-Auswahl Ost (91 Profi-Spiele, DSC Arminia)

Lars Jungnickel - Bundesliga-Auswahl Ost (83 Profi-Spiele, FC Energie)

Jens-Uwe Zöphel - BFC Dynamo (51 Profi-Spiele, FC Energie)

Khvicha Shubitidze - Bundesliga-Auswahl Ost (45 Profi-Spiele, Erzgeb. Aue)

Daniel Frahn - SG Einheit Zepernick 1925 (35 Profi-Spiele, RB Leipzig)

Pascal Breier - FC Anker Wismar (18 Profi-Spiele, VfB Stuttg.)

Philipp Klewin - F.C. Hansa Rostock (11 Profi-Spiele, DSC Arminia)

Lucas Albrecht - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (7 Profi-Spiele, F.C. Hansa)

Felix Ruschke - F.C. Hansa Rostock (6 Profi-Spiele, F.C. Hansa)

Kevin Stephan - FSV Bernau (6 Profi-Spiele, Erzgeb. Aue)

Rico Morack - Werderaner FC Viktoria 1920 (5 Profi-Spiele, TuS Koblenz)

Florian Baak - SV Tasmania Berlin (4 Profi-Spiele, Hertha BSC)

Jörg Woltmann - FSV Viktoria 1897 Cottbus (2 Profi-Spiele, FC Energie)

Justin Möbius - FSV Bernau (2 Profi-Spiele, Wolfsburg)

Linus Queißer - SV Babelsberg 03 (2 Profi-Spiele, E. Braunsch.)

Dario Gebuhr - F.C. Hansa Rostock (1 Profi-Spiel, E. Frankfurt)

Benno Dietze - F.C. Hansa Rostock (1 Profi-Spiel, F.C. Hansa)

Nico Thomaschewski - TSG Einheit Bernau (1 Profi-Spiel, Babelsberg)