Die Aindlinger und Neuburger Wege haben sich getrennt Zum Saisonstart war es in der Bezirksliga noch ein Duell auf Augenhöhe +++ Stätzling braucht den Sieg gegen Günzburg +++ Reserven-Duell in Rain

Der TSV Aindling hat als Tabellenführer die Vorrunde in der Bezirksliga Nord abgeschlassen, Herbstmeister sind die Lechrainer offiziell noch nicht. Denn der VfR Jettingen hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnte im Nachhinein vorbeiziehen. Doch das interessiert die Aindlinger nur am Rande, sie sind im Heimspiel gegen den VfR Neuburg gefordert. Und die Jettinger müssen sich im Neulingsduell beim FC Gundelfingen beweisen. Ein Reservenduell steigt zwischen dem TSV Rain und dem TSV Nördlingen.

Spieltext Im Eröffnungsspiel hatten sich der VfR Neuburg und der TSV Aindling leistungsgerecht und torlos getrennt. Etwas mehr als drei Monate nach diesem ersten Duell haben sich die sportlichen Wege der beiden Traditionsvereine doch ziemlich getrennt. Während die Lilaweißen zwischenzeitlich doch arge Probleme hatten, sich in ihrem neuen Betätigungsfeld entsprechend zurechtzufinden, kam Aindling immer besser in Fahrt und führt mittlerweile das Feld an.

„Keine Frage, wenn du nach der ersten Saisonhälfte lediglich acht Tore kassiert hast, dann steht du letztlich auch völlig zurecht an der Tabellenspitze“, sagt VfR-Coach Alexander Egen, der mit seiner Truppe aktuell bereits zehn Punkte Rückstand auf den Klassenprimus aufweist. Aus diesem Grund verbietet sich für den Neuburger Übungsleiter derzeit auch der Blick auf den Aufstiegs- beziehungsweise Relegationsplatz. (disi)

Der FC Maihingen ist nach der bisherigen Punktausbeute der schwächste Aufsteiger, stellt das drittschwächste Auswärtsteam – und rang im Hinspiel dem SC Bubesheim trotzdem mit dem 1:1 einen Punkt ab. Auch die Bubesheimer sind Dauergast in der unteren Tabellenhälfte. Eine verheerende Serie schwerer und vor allem langwieriger Verletzungen sorgte dafür, dass praktisch nie dasselbe Team zweimal hintereinander auflaufen konnte. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tugenden, die Maihingen mitbringen wird, rückt SCB-Coach René Hauck für diesmal von seinem spielerischen Ansatz ab und betont: „Die Punkte werden wir nur mit absolutem Willen, der richtigen Mentalität und Kampf erreichen.“ (ica) Lokalsport GZ

Das Rückspiel steigt vor dem Hinspiel. Weil das Landkreisduell zwischen dem TSV Nördlingen II und dem TSV Rain II zum Saisonauftakt wegen der tragischen Umstände abgesagt und am 27. November nachgeholt wird, stehen sich beide Zweitvertretungen nun in Rain erstmals gegenüber. Bei den Nördlingern war das 0:4 beim TSV Aindling die fünfte Niederlage in Folge. Auch in Aindling hatte Trainer Andreas Schröter nur 13 Feldspieler zur Verfügung. „Mario Taglieber hat nach wie vor muskuläre Probleme, Yasin Gülle und Kenan Dag kommen gerade nicht mehr ins Training“, teilt der Trainer mit.

Die Formkrise der Rainer hält an. Gründe für die aktuell schlechte Phase seien eine schlechte Trainingsbeteiligung sowie die Einstellung der Spieler. „Wir werden in der Trainingswoche versuchen, den Schalter umzulegen, aber wir haben aktuell viele Probleme. Es gilt vor allem den Abstiegskampf anzunehmen“, appelliert Spielertrainer Niko Schröttle. „Wir haben jetzt eine harte Phase hinter uns. Im neuen Jahr sortieren wir uns wieder“, so Schröttle, der auf die Kühling-Brüder verzichten muss. (jais, jup) Lokalsport RN / Lokalsport DW

Schafft der FC Stätzling den Anschluss? Durch die drei Siege aus den vergangenen vier Spielen haben sich die Stätzlinger wieder etwas herangepirscht, doch um wirklich ganz vorne angreifen zu können. braucht das Team einen Heimsieg gegen den FC Günzburg. Zuhause verlor Stätzling nur eines seiner sieben Spiele, das Hinspiel endete 2:2. Überhaupt scheinen Unentschieden das Standardergebnis zu sein, wenn Stätzling auf die Günzburger trifft. Keines der vergangenen vier Duelle sah seinen Sieger. (sry) Lokalsport FA

Ein Hauch von Abstiegskampf hat sich nach drei Niederlagen in Folge auch in die Reihen des TSV Meitingen eingeschlichen. „Wir haben in den letzten Wochen viel geredet. Jetzt müssen wir Taten sprechen lassen, denn die Wahrheit liegt auf dem Platz“, ist es Spielertrainer Denis Buja Leid, seine Kicker vor jedem Dienstagstraining zusammenzufalten. „Ich will das nicht!“ Abhilfe schaffen muss man deshalb mit einem Sieg im Kellerduell gegen den FC Affing. „Wir müssen als Team zeigen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen“, fordert Buja und hofft, dass jeder die Brisanz dieser Partie erfasst hat. Ob Denis Buja selbst dabei mithelfen kann, steht aufgrund einer Zerrung noch nicht fest. Im Notfall wird die Meitinger Lebensversicherung, bisher neun Saisontreffer, wohl von der Auswechselbank kommen.

Der FC Affing hat die für ihn so schwierige Hinrunde versöhnlich mit einem Sieg gegen den TSV Rain II abgeschlossen und den Rückstand auf das rettende Ufer verringert. Spielertrainer Tobias Jorsch Jorsch betont, dass die Mannschaft, durch die jüngsten Erfolgserlebnisse wieder enger zusammengewachsen ist. „Es ist eigentlich nicht so wichtig, was die Tabelle aktuell spricht. Wenn jeder von uns 110 Prozent gibt, ist jeder Gegner bezwingbar.“ (oli, lost) Lokalsport Labo / Lokalsport AN

„Die beiden Siege waren wichtig und bringen uns wieder eine gewisse Unbeschwertheit“, zeigt sich Trainer Bernd Taglieber erleichtert, dass der SV Wörnitzstein gegen den TSV Rain II und beim TSV Meitingen auf die Erfolgsspur zurückgekehrt sind. Nun geht es für die Donauwörther Stadtteilkicker zum VfL Ecknach, gegen den es zu Saisonbeginn eine 1:2-Heimniederlage setzte. „Dieses Mal wollen wir es auf jeden Fall besser machen“, so Taglieber.

Nur ein magerer Zähler vierrte sich in den jüngsten acht Spielen auf das Ecknacher Punktekonto. „Für uns zählt im Moment nur, wie wir das Spiel gewinnen können“, so VfL-Spielertrainer Michael Eibel , der fordert: „Arbeiten, arbeiten, arbeiten.“ Zum Endspurt vor dem Winter lichtet sich das Lazarett ein klein wenig. Lukas Wagner, Philipp Elbl und Mario Schmidt stehen wieder zur Verfügung. Die Spielertrainer Eibel und Angelo Jakob werden wie die Langzeitausfälle Thomas Bernecker, Tobias Jusczak und Jonas Erhard erst im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen. Für Moritz Piller ist die Saison nach seinem Kreuzbandriss bereits beendet. (wip, jng) Lokalsport DW / Lokalsport AN

Die 24 Punkte in der ersten Halbserie sind eine gute Zwischenbilanz für den TSV Wertingen. „Die Hinrunde war zusammenfassend vollkommen in Ordnung. Wir haben aber auch gesehen, dass wir uns noch steigern müssen“, sagt Trainer Daniel Schneider vor dem Auftritt beim FC Horgau. Das Aufeinandertreffen ist insgeheim ein Topspiel sprechen: Während die Wertinger seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen sind, ist der FC Horgau bereits seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. Es treten also die aktuell mit formstärksten Teams der Liga aufeinander.

Nicht mehr für den TSV auflaufen wird Gheorghe Geanta. Der Rumäne ist aus privaten Gründen in sein Heimatland zurückgekehrt. Der 31-jährige besetzte zuletzt die Sturmzentrale und hat sich in der vergangenen Woche mit dem 0:3 Treffer in beim VfL Ecknach von den Zusamstädtern gebührend verabschiedet. „Wir haben schon zwei bis drei Kandidaten, die vorne drin auch gut funktionieren können“, ist Coach Schneider überzeugt, dass die Wertinger den Abgang kompensieren können.

Die Horgauer stürzten zuletzt mit dem 2:2 den FC Günzburg von der Spitze. „Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir mit den Spitzenteams der Liga mithalten können“, zeigte sich TFCH-rainer Franz Stroh stolz auf seine Truppe, die weitere Verstärkung erhält. Kapitän Michael Vogele ist aus dem Urlaub zurück. (mt, oli) Lokalsport WZ / Lokalsport Labo

