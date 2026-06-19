Die Ära geht weiter

– Foto: Marco Biering

Der KSV Baunatal setzt auf der Trainerposition weiter auf Kontinuität. Wie der kicker berichtet, wird Tobias Nebe auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie des Hessenligisten stehen. Für den langjährigen Coach ist es die Fortsetzung einer außergewöhnlich langen Amtszeit im nordhessischen Amateurfußball.

Nebe hatte die vergangene Spielzeit mit dem KSV auf Rang fünf abgeschlossen und zuletzt sein 500. Pflichtspiel als Baunatal-Trainer erreicht. Trotz mehrerer Veränderungen im Kader bleibt damit zumindest auf der zentralen sportlichen Führungsposition alles beim Alten. Für den Verein ist die weitere Zusammenarbeit ein klares Signal, den eingeschlagenen Weg auch in der neuen Runde fortzusetzen.