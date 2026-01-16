– Foto: Julien Christ / sportfotografi

Die „Achterbahnfahrt“ des 1. FC Lichtenfels Trainer Stefan Dietz spricht von einer unbeständige Hinrunde und der Vorgaben für die Rückrunde Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest Lichtenfels Stefan Dietz

Der 1. FC Lichtenfels geht nach einer wechselhaften Hinrunde mit klaren Vorgaben in die Winterpause. Chefanweiser Stefan Dietz erläutert im FuPa-Wintercheck die Gründe des bisherigen Saisonverlaufs, sieht sein Team nach wichtigen Erfolgen aber in einer guten Ausgangsposition. Mit einer intensiven Vorbereitung, personeller Verstärkung und vielen direkten Duellen im Abstiegskampf soll der Klassenerhalt in der Rückrunde direkt gesichert werden.

Achterbahnfahrt mit klarer Zielsetzung Trainer Stefan Dietz zieht im FuPa-Wintercheck des 1. FC Lichtenfels ein ehrliches Zwischenfazit zur bisherigen Saison und richtet zugleich den Blick auf die anstehende Rückrunde. Die Wintervorbereitung läuft bereits seit Mitte Dezember mit individuellen Laufeinheiten. „Die Jungs absolvieren seitdem ihre eigenen Einheiten“, so Dietz. Ab dem 26. Januar steigt die Mannschaft wieder ins reguläre Training auf dem Platz ein, um sich gezielt auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

Den bisherigen Saisonverlauf beschreibt der Coach als „Achterbahnfahrt“. Nach einem schwachen Start habe sein Team eine starke Phase erlebt, ehe es erneut zu Schwankungen kam. Besonders wertvoll sei der Auswärtssieg in Abtswind gewesen. „Der war extrem wichtig, weil wir dadurch aktuell über dem Strich stehen.“ Direkte Duelle als Schlüssel Mit Blick auf die Rückrunde sieht Dietz sein Team dennoch in einer guten Ausgangslage. Viele direkte Duelle gegen Konkurrenten im Tabellenkeller stehen noch aus. „Wir haben den Klassenerhalt selbst in der Hand“, betont der 32-Jährige. Das Ziel sei klar: „Wir wollen die Liga direkt halten.“