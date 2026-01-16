Die „Achterbahnfahrt“ des 1. FC Lichtenfels

Der 1. FC Lichtenfels geht nach einer wechselhaften Hinrunde mit klaren Vorgaben in die Winterpause. Chefanweiser Stefan Dietz erläutert im FuPa-Wintercheck die Gründe des bisherigen Saisonverlaufs, sieht sein Team nach wichtigen Erfolgen aber in einer guten Ausgangsposition. Mit einer intensiven Vorbereitung, personeller Verstärkung und vielen direkten Duellen im Abstiegskampf soll der Klassenerhalt in der Rückrunde direkt gesichert werden.
Trainer Stefan Dietz zieht im FuPa-Wintercheck des 1. FC Lichtenfels ein ehrliches Zwischenfazit zur bisherigen Saison und richtet zugleich den Blick auf die anstehende Rückrunde.
Die Wintervorbereitung läuft bereits seit Mitte Dezember mit individuellen Laufeinheiten. „Die Jungs absolvieren seitdem ihre eigenen Einheiten“, so Dietz. Ab dem 26. Januar steigt die Mannschaft wieder ins reguläre Training auf dem Platz ein, um sich gezielt auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.
Den bisherigen Saisonverlauf beschreibt der Coach als „Achterbahnfahrt“. Nach einem schwachen Start habe sein Team eine starke Phase erlebt, ehe es erneut zu Schwankungen kam. Besonders wertvoll sei der Auswärtssieg in Abtswind gewesen. „Der war extrem wichtig, weil wir dadurch aktuell über dem Strich stehen.“
Mit Blick auf die Rückrunde sieht Dietz sein Team dennoch in einer guten Ausgangslage. Viele direkte Duelle gegen Konkurrenten im Tabellenkeller stehen noch aus. „Wir haben den Klassenerhalt selbst in der Hand“, betont der 32-Jährige. Das Ziel sei klar: „Wir wollen die Liga direkt halten.“
Personell gibt es im Winter eine Verstärkung: Fabian Bergmann wechselt vom TSV Breitengüßbach nach Lichtenfels. „Ich bin überzeugt, dass er uns in der Offensive sofort weiterhelfen wird“, sagt Dietz. Zudem hofft er, dass mehrere verletzte Spieler bis zum Rückrundenstart wieder einsatzbereit sind.
Im Titelrennen sieht Dietz den TSV Großbardorf vorne. Im Abstiegskampf rechnet er mit einem engen Rennen bis zum Saisonende. Die Mannschaften im unteren Tabellendrittel dürften den Klassenerhalt unter sich ausmachen.
Auf persönliche Hervorhebungen verzichtet Dietz bewusst. „Bei uns geht alles nur im Team und als Einheit“, erklärt Dietz. Spieler, Trainer, Betreuer und das gesamte Umfeld würden gemeinsam zum Erfolg beitragen.