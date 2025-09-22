Die Achtelfinal-Auslosung in den beiden Landespokal-Wettbewerben

In den beiden Landespokal-Wettbewerben der Fußballerinnen werden am Montagnachmittag die Achtelfinal-Paarungen gezogen. Um 16 Uhr lädt der Fußballverband Sachsen-Anhalt zur Auslosung. Als Losfee fungiert dann die Schiedsrichterin Milli Funke. Zu verfolgen ist die Ziehung im Livestream auf dem Youtube-Kanal des Landesverbandes oder im Liveticker auf FuPa Sachsen-Anhalt. Diese Teams buhlen noch um den Pokal.

SG Abus Dessau

MSV 90 Preussen

SV Grün-Weiß Potzehne

MTV Welsleben

Eilslebener SV

Germania Olvenstedt

SV Rotation Aschersleben

SV Rot-Schwarz Edlau

Lostopf Süd

TSV Eintracht Lützen

SV Blau-Weiß Zorbau

FC RSK Freyburg

VfB Scharnhorst Großgörschen

SV Germania Maasdorf

FSV Raßnitz

SG Droyßig/Spora

FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg

