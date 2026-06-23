Die Achte Saison kann kommen

– Foto: SC Riebelsdorf

Beim SC Rot-Weiss Riebelsdorf bleibt eine zentrale Personalie geklärt: Sebastian „Basti“ Kämpfer wird die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit dem Coach bereits vor der erfolgreichen Relegation verlängert – und damit unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit.

Für den Verein ist die Entscheidung ein klares Zeichen der Kontinuität. Kämpfer, Inhaber der B-Lizenz, geht damit bereits in seine achte Saison als Trainer des SCR. In einer Phase, in der sich der Club nach dem sportlichen Erfolg neu sortiert und zugleich den Blick nach vorn richtet, bleibt die Verantwortung an der Seitenlinie somit in vertrauten Händen.

Auch Kämpfer selbst verbindet mit der Verlängerung große Vorfreude. „Entgegen dem Sprichwort ‚Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören‘ freue ich mich nach dem Aufstieg ganz besonders auf ein weiteres Jahr in Riebelsdorf“, wird der Trainer vom Verein zitiert. Die Arbeit beim SCR mache ihm weiterhin „unglaublich viel Spaß“.