Die acht Teilnehmer stehen fest Das letzte Wochenende bringt die Entscheidung in der Masters-Qualifikation

Als letztes Team qualifizierte sich die SG Lebach-Landsweiler mit dem zweiten Platz in Eppelborn für das Endturnier. Auch die siegreichen Eppelborner sind dabei, während die FSG Bous und der FC Limbach knapp leerausgehen.

Beim hochdotierten Turnier in der Kleinblittersdorfer Halle setzte sich Quierschied im Finale gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen mit dem hallenuntypischen 1:0-Sieg durch. Goalgetter Lars Brückner war der Schütze des goldenen Tores, das den bereist qualifizierten Quierschieder nocheinmal 35,00 WP einbrachte. Die eigentliche Überraschung des Turnieres war aber die unterlegene DJK Ballweiler-Wecklingen. Im Viertelfinale beendeten sie alle Mastersträume des FC Limbach mit einem dramatischen 6:5-Sieg im Siebenmeterschießen, bevor dann im Halbfinale auch für den favorisierten Gastgeber aus Auersmacher durch den einzigen Treffer von Nico Bleymehl Endstation war.

3. FSV Jägersburg 10,50

4. SV Auersmacher 7,00







Es war wie in jedem Jahr: Im letzten Spiel des Eppelborner Turnieres fiel die Entscheidung, wer in die Saarlandhalle fahren darf. Diesmal jubelten die Eppelborner, nachdem sie bei der eigenen Veranstaltung in den vergangenen Jahren auch schon in die Röhre geguckt hatten. Gegen den Lokalrivalen aus Lebach musste man das Endspiel unbedingt gewinnen, um nicht hinter der FSG Bous auf Platz Neun zu landen. Und diesmal war Giovanni Runco der Mann des Tages. Mit zwei Treffern im Finale und 15 Toren im gesamten Turnier war er der entscheidende Mann. Kurioserweise durften auch die unterlegenen Lebacher jubeln, denn sie stehen am Ende mit 4,95 WP Vorsprung auf die FSG Bous auf Platz Acht der (vorläufigen) Abschlusstabelle.

1. FV Eppelborn 24,00

2. SG Lebach-Landsweiler 12,00

3. SV Göttelborn 7,20

4. SVG Altenwald 4,80









1. FV Diefflen 23,00

2. SF Köllerbach 11,50

3. 1. FC Saarbrücken II 7,20

4. FC Amed 4,80









1. FSG Bous 24,00

2. SG Köprich-Bilsdorf 12,00

3. SG Mettlach-Merzig 7,20

4. SV Losheim 4,80









1. FC Wadrill-Sitzerath 12,50

2. FC Noswendel Wadern 6,25

3. SV Asweiler-Eitzweiler 3,75

4. SC Birkenfeld (a.K) 2,50









Die Sportfreunde Köllerbach sind beim Masters wieder dabei. Mit dem Sieg beim Ein-Tages-Turnier des 1. FC Riegelsberg kassierten sie 21,50 WP und klettern auf Platz 4 der Wertungstabelle und sind aus den ersten Acht nicht mehr zu verdrängen. Der zweite Kandidat, die FSG Bous, schied schon im Viertelfinale gegen Bildstock aus und ging mit leeren Händen aus diesem Turnier.

1. SF Köllerbach 21,50

2. Hellas Bildstock 10,75

3. FV Schwalbach 6,45

4. FC Amed Saar 4,30