Die Abstiegsregelung der Regionalliga West 2026/27

Lotte (in Blau) und Bonn werden versuchen, erneut nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. – Foto: Boris Hempel

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick über das Regelwerk des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV):

Am Ende der Spielzeit 2026/27 werden in der Regionalliga West die letzten drei Mannschaften der Tabelle (Platz 16 bis 18) in die jeweiligen Oberligen absteigen. Doch auch Platz 15 führt zum Abstieg, wenn eine NRW-Mannschaft aus der 3. Liga absteigt. Jeder weitere NRW-Absteiger aus der 3. Liga würde zur Aufstockung der Regionalliga West führen.

Kein Absteiger aus der 3. Liga:

18 Mannschaften 2026/27

+ 4 Aufsteiger aus den Oberligen (1x Niederrhein, 1x Mittelrhein, 2x Westfalen)

+ 0 Absteiger aus der 3. Liga

- 1 Aufsteiger in die 3. Liga

- 3 Absteiger in die Oberligen

= 18 Mannschaften 2027/28

Ein Absteiger aus der 3. Liga:

18 Mannschaften 2026/27

+ 4 Aufsteiger aus den Oberligen (1x Niederrhein, 1x Mittelrhein, 2x Westfalen)

+ 1 Absteiger aus der 3. Liga

- 1 Aufsteiger in die 3. Liga

- 4 Absteiger in die Oberligen

= 18 Mannschaften 2027/28

Zwei Absteiger aus der 3. Liga:

18 Mannschaften 2026/27

+ 4 Aufsteiger aus den Oberligen (1x Niederrhein, 1x Mittelrhein, 2x Westfalen)

+ 2 Absteiger aus der 3. Liga

- 1 Aufsteiger in die 3. Liga

- 4 Absteiger in die Oberligen

= 19 Mannschaften 2027/28

Jeder weitere NRW-Absteiger aus der 3. Liga würde die Regionalliga West 2027/28 weiter aufstocken. Erstmals werden acht NRW-Mannschaften in der 3. Liga an den Start gehen: Fortuna Düsseldorf, SC Preußen Münster, MSV Duisburg, Alemannia Aachen, SC Verl, Viktoria Köln, Fortuna Köln und RW Essen. Aus der 3. Liga steigen vier der 20 Mannschaften ab.

Zu der bekannten Besonderheit gehört außerdem, dass sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga West reduziert, falls weniger als vier Mannschaften aus der Oberliga aufsteigen.

Der WDFV-Wortlaut der Abstiegsregelung