Die Abstiegskandidaten über die Chancen im Schlussspurt

Nur noch vier Spieltage sind in der Landesliga, Staffel II, auszutragen. Bis zu vier Teams könnten in dieser Saison absteigen. Im Tabellenletzten SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen steht der erste Absteiger bereits fest. Wer wird die Markgräfler auf dem Gang in die Bezirksliga begleiten?

Ähnliche Töne sind von Artur Fellanxa zu hören, dem Trainer des Tabellenzwölften FSV Rot-Weiß Stegen: „Wir können in jedem Spiel punkten, und Mannschaften, die Fußball spielen wollen – wie Tiengen oder Lörrach –, liegen uns eher als solche, die über den Zweikampf ins Spiel kommen.“ Die Dreisamtäler treffen im Finish vorwiegend auf Mannschaften aus der oberen Hälfte des Tableaus. „Tabellarisch stehen alle sehr gut da“, kommentiert Fellanxa. „Der eine oder andere hat noch eine Chance auf die Aufstiegsrelegation, aber für viele Mannschaften geht es kaum noch um etwas.“ Gut möglich, dass Letztere weniger motiviert in die Spiele gehen.

Die Mannschaft, die sich wohl am wenigsten Sorgen machen muss, dürfte die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal sein. Der letztjährige Meister der Bezirksliga Freiburg belegt mit 30 Punkten den elften Platz und hat somit ein Polster von neun Zählern zum potenziellen Abstiegsrang 13. „Man soll zwar den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es müsste schon viel passieren, damit wir absteigen“, sagt Jörg Roth, der zum Saisonende scheidende Trainer. „Wenn wir noch einen Punkt holen, ist es durch.“ Dass seine Mannschaft alle vier ausstehenden Spiele verliert und die Konkurrenten alles gewinnen, hält er für unwahrscheinlich. „Wir haben zwar noch zwei Heimspiele gegen schwere Gegner wie etwa den FV Lörrach-Brombach am Sonntag, der uns im Hinspiel die höchste Saisonniederlage (3:7) beigefügt hat, aber andererseits haben wir uns bisher zuhause gegen die oberen Mannschaften gut präsentiert.“

Der VfR Bad Bellingen belegt aktuell den ersten potenziellen Abstiegsplatz, Rang 13. Für den letztjährigen Meister der Bezirksliga Hochrhein sah es vor ein paar Wochen noch düsterer aus, aber mit dem 4:1 gegen Rheinfelden hat die Mannschaft wieder Blut geleckt. Robert Riede, der ältere Teil des Vater-Sohn-Trainergespanns, bestätigt: „Nach dem Heimsieg über Rheinfelden sind wir wieder im Rennen. Wir werden versuchen, die restlichen Spiele alle zu gewinnen, und müssen gleich beim Freiburger FC II anfangen.“ Dass auf dem Plan noch große Namen stehen – etwa der Tabellenzweite SV 08 Laufenburg und die drittplatzierte U-23-Mannschaft des Bahlinger SC –, schreckt Riede nicht: „Wir haben das Spiel gegen den Spitzenreiter Wolfenweiler-Schallstadt (1:3) lange offengehalten, daher haben wir keine Angst vor ‚großen‘ Gegnern.“ Überhaupt sei der VfR den Kontrahenten stets auf Augenhöhe begegnet und hätte einfach kein Spielglück gehabt, so Riede. Er ist zuversichtlich, dass der Sprung in die sichere Zone noch gelingt. Zur kommenden Runde fusioniert der VfR mit dem A-Kreisligisten Bamlach-Rheinweiler zum neuen FC Bad Bellingen 2025 e. V. und will den Fans weiterhin Landesliga-Fußball bieten können.

Der Freiburger FC II ist mit 21 Zählern punktgleich mit Bad Bellingen, die Stimmung dort ist indes eine ganz andere. Das hängt mit dem Abschneiden der ersten Mannschaft in der Verbandsliga zusammen. Wenngleich die „Erste“ rein rechnerisch noch Chancen auf den Ligaverbleib hat, gibt man sich beim FFC keinerlei Selbsttäuschungen hin. „Faktisch ist die Erste aus der Verbandsliga abgestiegen“, sagt Jacob Heinze, der Trainer der zweiten Mannschaft. „Das bedeutet für unsere Zweite den Zwangsabstieg in die Bezirksliga.“ Mit dieser Situation sei nicht leicht umzugehen. „Ich will die Spieler heißmachen, sich mit guter Performance für die erste Mannschaft – dann in der Landesliga – zu empfehlen. Auch das eigene gute Gefühl ist eine Motivation: Wir wollen über dem Strich stehen!“ In der kommenden Saison soll das Augenmerk auf den direkten Wiederaufstieg der ersten Mannschaft in die Verbandsliga stehen. Einen Doppelaufstieg mit der U23 schließt Heinze zwar nicht aus, hält aber erstmal einen Neuaufbau für angezeigt. Dazu sollen Spieler aus der aktuellen A-Jugend und etwaige Verstärkungen aus dem Umland integriert werden.