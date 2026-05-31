Die Abstiege der Red Stars und des TuS Liedbergs sind besiegelt

Meister Rheydter SV blieb in der Liga weiterhin ungeschlagen im Jahr 2026. Dabei ging der ASV Süchteln II durch Torjäger Niklas Reimelt in Führung (19.) und konnten diese bis zur Halbzeit halten. Im zweiten Durchgang drehten ein doppelter Melih Karakas (49., 57.) und Florian Vitia (53.) die Partie. Der SV furhr somit seinen 21. Dreier ein. Süchteln verblieb auf Rang fünf.

Die Red Stars Mönchengladbach konnten nach dem vergangenen Erfolg gegen Liedberg nicht nachlegen. Serhii Tsoi brachte den Abstiegskandidaten zwar in Front (22.), doch im zweiten Abschnitt drehten Hassan El Hage (47.), Florian Torrens (51.) und Manuel Gottuso die Partie (57.). Zwar brachte Leon Pfeiffer sein Team noch auf 2:3 ran (62.), allerdings sorgte Sayed Ahmed Alhaj Abo kurz vor dem Ende für die 4:2-Entscheidung. Der Abstieg der Red Stars steht somit fest. Der SC Rheindahlen verteidigt Rang sieben.

Michael Prigge (5.) und Tayler Helm (9.) brachten den SV Schelsen früh auf die Siegerstraße. Auch auf das Traumtor von Christian Engels (16.) hatten die Hausherren durch Artem Skriahin eine Antwort (27.). Kurz nach Wiederbeginn konnte Engels jedoch auf 2:3 verkürzen (49.). In der Folgezeit sah es lange nach einem Erfolg des SV aus, bis Tim Krüll in der 87. Minute für den 3:3-Ausgleich sorgte. Der FC muss trotz des Remis weiterhin um den Klassenerhalt zittern.

Ein doppelter Gian-Luca Jordans (8., 48.) und Andre Jakuszeit (28.) brachten die Hausherren jeweils in Führung. Doch zu allen drei Zeitpunkten glich Torjäger Christopher Link aus ( 21., 32., 62.) und sicherte den Sportfreunden Neersbroich somit einen wichtigen Zähler. In der Tabelle verblieb der SV Otzenrath trotzdem weiter vor den Hausherren.