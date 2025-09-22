Die Absteiger tun sich schwer – der VfR Elgersweier unterliegt 0:1

In der Fußball-Bezirksliga deutet sich eine Zweiteilung an. Eine Sechsergruppe mit dem SV Fautenbach, dem Zeller FV, FC Ettenheim-Altdorf, SV Rust, SC Offenburg und dem SV Diersheim bildet die Spitze, danach hat sich eine Lücke von vier Punkten gebildet. Besonders auffällig: Die Landesliga-Absteiger versammeln sich allesamt im hinteren Bereich, darunter auch der VfR Elgersweier, der am Sonntag unglücklich mit 0:1 in Steinach verlor. "Wir waren über 90 Minuten das bessere Team", sagte VfR-Trainer Dennis Kopf. "Doch wir haben unsere Chancen nicht gemacht." Der zweite Ball nach einer Ecke war es, in der 87. Minute, als Fabio Vögele aus der zweiten Reihe abzog. Der Ball rollte auf den bereitstehenden Torwart Marius Berg zu, ehe ein Platzfehler das Leder an den Handschuhen vorbei ins Tor springen ließ. Prompt stand die ganze Elgersweierer Elf am Ende mit leeren Händen da – und am Ende auf Platz 13. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.