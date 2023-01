Die Abonnementsieger vom Reif-Weiher FREIZEITFUSSBALL

Das mit TSV-Kickern gespickte Gauditeam dominiert die 32. Wartenberger Clubmeisterschaft

Wartenberg – Die Bayern haben wieder einmal ein Finale vermasselt. Nicht die Fußball-Profis, sondern die vielleicht mit nicht ganz so viel Talent beschenkten, aber mindestens genauso engagierten Kicker vom Wartenberger FCB-Fanclub Henaheisl. Sie unterlagen bei der 32. Wartenberger Clubmeisterschaft im Hallenfußball dem Team Reif-United mit 1:4 Toren.

Der Henaheisl e. V. hatte das Turnier nach zweijähriger coronabedingter Pause organisiert. In der gut besuchten Strogenhalle spielten acht Mannschaften um den Wanderpokal der VR-Bank. Mag sich sonst viel verändert haben, nicht aber in der Hierarchie des Wartenberger Freizeitkickertums, denn Reif-United hat den Wettbewerb nun schon zum dritten Mal in Folge gewonnen und darf daher den Wanderpokal behalten.

Überraschend kommt das nicht. Reif-United ist ein Stammtisch, dessen Mitglieder sich früher am Reif-Weiher in Thenn getroffen haben. Das Team spielt schon seit über 20 Jahren mit und hat mit Abstand die beste Mannschaft, weil sie sich fast ausschließlich aus Spielern der Wartenberger TSV-Ersten und Zweiten zusammensetzt. Auch dabei: Maximilian Kronseder, der Sänger von DeSchoWieda.

Einen Meistpreis hat dagegen der Ski-Club Auerbach verdient. „Das ist die einzige Mannschaft, die bei allen 32 Turnieren am Start war“, berichtet Henaheisl-Vorsitzender Michael Deimel. Für einen Podestplatz reichte es diesmal allerdings nicht, denn die Wintersportasse verloren das Kleine Finale. Eine Generationenfrage wurde bei dem Turnier auch gelöst, denn „de Oidn“ unterlagen der Jugendgemeinschaft im Spiel um Platz sieben.

Zwei souveräne Referees waren das Vater/Tochter-Gespann Korbinian und Monika Meister. Etwaige Konditionsprobleme auf dem Platz waren bei der anschließenden Players’ Party im Hotel Reiter dann nicht mehr zu erkennen, wie auch Deimel bestätigte: „Es wurde bis in die Morgenstunden getanzt und gefeiert.“ pir

Ergebnisse

Vorrunde

Reif-United - Bayern Fanclub 2:2

Schützen - Ski-Club 1:2

Jugendgem. - Fantasy 1:4

de Oidn - Löwen 0:2

Ski-Club - Fantasy 1:1

de Oidn - Reif-United 1:3

Schützen - Jugendgem. 3:0

Bayern Fanclub - Löwen 5:1

Ski-Club - Jugendgem. 4:2

Bayern Fanclub - de Oidn 2:2

Schützen - Fantasy 2:2

Reif-United - Löwen 1:0

Halbfinale

Ski-Club - Bayern Fanclub 0:2

Reif-United - Fantasy 2:1

Spiel um Platz 7 de Oidn - Jugendgem. 1:3

Spiel um Platz 5 Schützen - Löwen 3:4

Spiel um Platz 3

Ski-Club - Fantasy 2:3

Finale

Bayern Fanclub - Reif-United 1:4

Das Siegerteam:

Reif-United: Maximilian Kronseder, Daniel Wasmeier, Maxi Scharf, Maxi Kronseder, Florian Hornauer, Helmut Obermeier (Gründer und Chef von Reif-United), Christoph Lehmann, Michael Halbritter, Christoph Hornauer und Maxi Härtl.